Unter der hübsch sanierten Haut seiner Heimatstadt Dresden lauern die Geschichten.

Deren Essenz gehört rausgepult, wie das Fruchtfleisch einer überreifen Mango,

das sich – schneidet man etwas tiefer – kaum noch in der Schale halten

kann. Alphonzo spielt dabei mit Leichtigkeit zwischen Trap, 80s Funk und Boombap.



Nach der Zusammenarbeit mit der Berliner Producer-Legende Figub Brazlevic ( "Naturgesetz EP", "Analog Slang LP" 2019) sowie der an einem Tag live recordeten Band Session "Analog Jazz", geht Alphonzo seinen ganz eigenen Weg. Sein zweites Album „Mango Pulp“ münzt den Vibe alter Al Pacino-Filme in deutschen Rap um. Alphonzos

Stärke liegt dabei in der stillen Beobachtung seiner direkten Umgebung: Den „Yippies“ im

Viertel, dem Verschwörungs-„Kult“ im Netz, aber auch den eigenen Dämonen und Unzulänglichkeiten.Lyrics, Beats, live eingespielte Instrumente – alles kommt auf „Mango Pulp“ aus einer Hand. Auf Album Nummer Zwei verzichtet Alphonzo auf Kollaborationen und zeigt seine komplette Bandbreite als Produzent und Multiinstrumentalist.

Irgendwo zwischen Rap, Pop und Glam Rock hat Alphonzo sich losgesagt von Algorithmen und Playlistkonformität. Das Ergebnis gleicht einer Rarität: Ein wirklich zeitloser Longplayer, der ohne Filler auskommt. Hier kann man ganz ohne Scham das Label „Grown Man Rap“ auspacken, das hier für musikalische Reife und Innovationskraft steht. Hätte David Bowie Rap gemacht, er hätte auf diesem Album sein wollen.Sein zweites Album "Mango Pulp" ist ab sofort überall zu hören.