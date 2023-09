Motor sucht ab sofort: Promotion & Marketing Manager (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit

Motor Entertainment steht als Musiklabel, Verlag, und Management an der Seite vonKünstler*innen wie Alice Phoebe Lou, benzii, BHZ, Fargo, Friedrich Liechtenstein, KazOnDaBeat, Max Raabe & Palast Orchester, Olmo, PA69, Sofia Portanet, $oho Bani, Sparkling, Tigermilch, TimmyT uvm - und das bereits seit 1994. Je nach ihren individuellen Bedürfnissen führen wir ihre Veröffentlichungen durch, managen sie, verlegen & administrieren ihre Rechte, vermitteln Musik an Filme und Werbung und entwickeln Kooperationen und Konzepte rund um progressive Musik und darüber hinaus. Und wir promoten und vermarkten sie - dafür suchen wir dich!

Tätigkeitsfeld

Erstellung & Umsetzung von PR-Kampagnen für Label und Verlag

Akquise von Interviews, Performances, Berichterstattung in Radio, Online, Print & TV

organisatorische Vorbereitung & Betreuung von PR-Aktivitäten

Umsetzung von Advertising-Kampagne auf verschiedenen Social Media-Kanälen u.a. Instagram, TikTok, Youtube & Spotify

Beratung & Abstimmung mit Künstler*innen & Produktmanagement zur Zielsetzung, Zielgruppenanalyse & Kanaloptimierung

Selbstständige Verwaltung von Werbebudgets & Koordination verschiedener Werbemaßnahmen

Reporting an Künstler*innen & Produktmanagement

Anforderungen

Du arbeitest strukturiert, selbständig und gewissenhaft, bist kommunikativ, freundlich, motiviert und denkst Dinge gerne neu

Du besitzt bereits einschlägige Erfahrung in der Musikpromotion und verfügst über ein Netzwerk an relevanten Kontakten

Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Erfahrung im Umgang mit Künstler*innen und Akteur*innen der Musikindustrie

Grundkenntnisse im Meta Business Manager, TikTok Ads Manager und Spotify Ad Studio sind von Vorteil

Die Tätigkeit kann entweder Vollzeit oder Teilzeit ausgeübt werden, und bis zu 50% remote. Wir bieten die Mitarbeit in einem jungen und motivierten Team mit einem hohen Maß an Selbständigkeit, Eigenverantwortung sowie einen fundierten und weitreichenden Einblick in das Musikbusiness. Schick uns so deine aussagekräftige Bewerbung an info@motor.de. Einen Überblick unserer Themen findest du hier: http://motor.lnk.to/playlist & www.motormusic.de