Aud Syn: Burlesque

Hip Hop, Pop, Singer-Songwriter; AUD SYN ist auf jeden Fall konsequent in der Stimmung zwischen den Beats: Nachts durch die Straßen ziehen, Gedanken nachhängen, etwas mellow - aber voll ok. Auf seiner neuen EP Daydream arbeitet er mit Leuten wie Bearcubs und Noah Klein zusammen, straight in seinem Stil: Durchdachte Lines, nüchtern beschriebene Momentaufnahmen, Fragen, ein Gespräch. Themen, die wir alle kennen und fühlen: Großstadt, Alltag, Nachtleben und das Hinterfragen des eigenen Lebensstil.

AUD SYNs Mischung aus Hip Hop und Singer-Songwriter ist geprägt von vielen Einflüssen: Nachdem er die erste Gitarre geschenkt bekam, spielte er sich direkt durch sämtliche Genre. Von Metal, Postrock und Alternative bis er als Singer-Songwriter begann, eigene Songs zu schreiben. Die Gitarre wurde entfremdet, die Musik elektronischer und poppiger. Hier und da kann man die Wurzeln im Indie noch hören. Und auch in den Texten sind Einflüsse spürbar; die sind alles andere als straight forward. Sie entstehen zwar aus persönlichen Erfahrungen, sind aber kaum als solche zu erkennen. Es geht AUD SYN nicht darum, Geschichten zu erzählen, sondern vielmehr um Stimmung, Gefühle zu transportieren