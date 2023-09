AUD SYN wächst in Sydney und Braunschweig auf. Sein Vater – ein absoluter Musikfan - schenkt ihm die erste Gitarre und von da an spielt er; nimmt Klavierund Schlagzeugunterricht, ist Gitarrist in diversen Bands. Dabei probiert er sich durch sämtliche Genre: Von Metal, Postrock und Alternative bis er als SingerSongwriter beginnt, auch eigene Songs zu schreiben. Die Gitarre wird entfremdet, die Musik elektronischer und poppiger und mittlerweile ist sie eine Mischung aus Hiphop und Singer-Songwriter, der man hier und da die Wurzeln im Indie anhört. Die musikalischen Einflüsse sind auch in den Texten noch spürbar; die sind nicht gerade straight forward, wie im HipHop üblich. Sie entstehen zwar aus persönlichen Erfahrungen, diese verschachtelt und verpackt AUD SYN aber so gekonnt, sodass sie kaum als solche zu erkennen sind. Seine Texte sind durchdacht, nüchtern beschriebene Momentaufnahmen, Fragen, ein Gespräch – in dem sich jede:r wiederfinden kann. Es geht AUD SYN nicht darum, Geschichten zu erzählen, sondern vielmehr um Gefühle und eine bestimmte Stimmung zu transportieren. 2016 erscheint seine erste EP LONR. Nach zwei Jahren in Hannover, zieht er mitten in der Pandemie im Herbst 2020 nach Berlin. 2022 erscheint nun die zweite EP Daydream, die er als eine Art Tagebuch seiner Anfangszeit in Berlin beschreibt