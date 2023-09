Mario Soutschka: Come on Around

Die Single Come on Around zum neuen Album Green Lights ist ein wahnsinnig funkiger, straight forward gute Laune Song der ab dem ersten Takt gute Laune und Spaß verbreitet. Soundtechnisch im tanzbaren Modern-Disco zu verorten bringt er also unzählige Unterschiede und Weiterentwicklungen in meiner Musik zu Gehör, die es ab dem dritten Album nun wirklich mal gebraucht hat, in einer Weise, die langjährige Hörer meiner Platten wohl kaum erwartet hätten. Come on Around steht als Single für ein Album (Green Lights), das den Fokus stark auf tanzbarkeit, gute Stimmung aber auch nachdenkliche Momente, vor allem textlich legt. Teilweise Diametral angelegte Songs fügen sich zu einem ansprechenden, teilweise auch tiefgründigen Ganzen.