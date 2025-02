MODULAR: Lonely Hearts Club

Vorhang auf, Manege frei! Ein Spotlight strahlt in die Mitte des Kreises, Spannung auf den Rängen drumherum. Dann plötzlich – Licht aus und die Show beginnt. Der Lonely Hearts Club erzählt vom Verliebtsein und Loslassen, vom Kämpfen für Überzeugungen und dem Zweifeln am Ich. Leichtigkeit, Liebe und Wut wechseln sich als Treiber ab, während Abzweigungen erkundet und Umwege genommen werden. MODULAR läutet eine neue Ära ein – ohrwurmartige Hooks und Gitarrenklänge der 10er Jahre erzeugen eine Y2K-Indie Nostalgie, die mit elektronischen Einschlägen untermalt wird. Mit neuem Sound und inhaltlicher Tiefe kreiert die Wahl-Hamburgerin ein einzigartiges Gesamtwerk, das sich zwischen Nostalgie und Progressivität pendelnd nicht einfach greifen lässt. Und genau das will. Zeitgeistig und ohne Genregrenzen findet MODULAR eine neue Klangfarbe im Alternative-Pop-Kosmos.

Nach zwei gefeierten EPs (2023, 2024) und der erfolgreichen Single „Erste Große Freiheit“ mit Mia Morgan kann MODULAR bereits eindrucksvolle erste Erfolge vorweisen, darunter das Spotify „Fresh Finds GSA“ Cover, „Das WETTER“ Cover, ein DIFFUS Video-Interview sowie Rotationen & Airplays bei u.a. BR Puls, MDR Sputnik, RBB Fritz und einem Musikvideo-Placement bei MTV. Sie durfte Shows für Leoniden, Raum27, Mayberg und mehr eröffnen und spielte u.a. auf dem c/o pop Festival, MS Dockville und Reeperbahn Festival. Ende 2024 spielte sie zudem ihre erste eigene Headliner-Tour.

Auf der Bühne lädt MODULAR zu einer Reise ein, weg vom Alltag und ins fiktive Zuhause. Gemeinsam feiert das Publikum mit, wenn sie die erste queere Liebe oder die Emanzipation aus einer toxischen Beziehung besingt. Mit einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz und ihrer Authentizität hat MODULAR das Publikum in ihrer Hand und begeistert.