„Take it receive it“ ist nach „Restore your grounding, recount your blessings“ SOPHES zweite Singleauskopplung ihrer Debüt EP „RESTORE“. Und nun wird klar: Sie kann auch punchy! Die Bassline in Verbindung mit SOPHES jazzy Vocal-Lines haben zurecht das Attribut „saftig“ verdient. Funkyness trifft Pop, trifft Jazz. Spätestens im wiederkehrenden Interlude bleibt SOPHE aber ihrer Spezialität, den satten und sphärischen Backingvocals, treu. Außerdem hat sie ihren alten Berliner Musiker-Kumpel Vincent Bababoutilabo als Gast an der Querflöte eingeladen. Vincent ist in Deutschland nicht nur als Flötist und Sänger, sondern vor allem durch seine aufklärende Arbeit als politischer Aktivist im Kampf gegen Rassismus, Sexismus und weitere Ismen, die unsere Welt trüben, bekannt. Die Inspiration für „Take it receive it“ kam SOPHE diesmal durch das Sortiment in ihrem Bücherregal. Darin befinden sich zum Beispiel die Comics Liv Strömquists, Şeyda Kurts „Radikale Zärtlichkeit - Warum Liebe politisch ist“ oder bell hooks’ „Alles über Liebe“. Wenn SOPHE also gerade nicht mit Musik machen oder dem Verzweifeln über die Erstellung von InstagramReels beschäftigt ist, steckt sie ihre Nase in Bücher, die sich vor allem mit dem Dauerbrenner-Thema Feminismus beschäftigen. Die Lyrics des Songs nehmen sich auf eine ironische Art und Weise der Romantisierung und den tradierten, heteronormativen Vorstellungen von Liebe und Sex an, die leider bis heute in den Köpfen verankert sind. SOPHE bittet ihre Mitmenschen inständig: „All I’m asking is for you to hear the news“. Also: Lest Kurt, hooks und Strömquist und hört ab und zu Vincent Bababoutilabos Podcast „cancel culture“, dann lässt’s sich in der Welt vielleicht bald ein bisschen gerechter leben und lieben. Und natürlich passt das Video zur Single auch zum Thema: SOPHE bereitet sich minutiös auf ihre eigene Hochzeitsparty vor, bei der sie sich mit sich selbst traut. Yogaposen, Nägel pink lackieren, Make Up-Check, kurze SelfieSession zwischendurch, ein lehrreicher Blick in den Frauen-Roman. Anschließend dann im 90er Jahre-Lady Diana-Hochzeitskleid zum Altar schreiten. SOPHE geht hier im überzeichneten Mädchentraum voll auf und persifliert weibliche Geschlechterklischees bis der Morgen kommt. „Take it receive it“ macht auf jeden Fall Spaß beim Hören sowie beim Schauen und lässt die Hörer*innrn gespannt auf die im Juli erscheinende EP zurück