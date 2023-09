Whyen: World In Pain

Der Song “World In Pain” von Juli-Ane und Whyen handelt von den aktuellen bedrohlichen Entwicklungen in der Welt, verursacht durch die Hand des Menschen. Inspiriert wurden die Künstler*innen dabei vor allem durch die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise auf der Erde. Die Lyrics sollen die verzweifelten Emotionen zum Ausdruck bringen, denen Menschen ausgesetzt sind, die sich um unsere Umwelt sorgen. Ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit soll vermittelt werden. Der Song ist ein Appell an die Menschheit aufzuwachen und aktiv zu werden, um die Erde vor der Selbstzerstörung zu bewahren.