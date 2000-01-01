Was ist Motor Entertainment?

Gegründet 1994 von Tim Renner unter dem Dach des Musikkonzerns PolyGram (der späteren Universal Music), entwickelte sich Motor Music schnell zum einflussreichen Alternativ Label und entdeckte wegweisende Künstler*innen wie Tocotronic, Sportfreunde Stiller, Element of Crime, Absolute Beginner und viele weitere. Auf dem Höhepunkt des Erfolges als entscheidender Impulsgeber der europäischen Musiklandschaft schlug das Team um Tim Renner 2005 neue Wege ein und gründete Motor Entertainment neu, diesmal selbstständig und auf eigenen Füßen. Viele vertraute Künstler*innen folgten, doch noch viel mehr wurden frisch entdeckt. Auch die Firma selbst erfand sich neu und ergänzte das Musiklabel um einen Verlag, Künstler*innenmanagement sowie verschiedene Medienbeteiligungen.

Das Kerngeschäft besteht dabei in individuellen Dienstleistungen - für Künstler*innen, Kunden und Kreative. Motor führt ihre Veröffentlichungen durch (z.B. Alice Phoebe Lou, L’aupaire, Marius Müller-Westernhagen, Emigrate, Max Giesinger, Selig, Sea + Air, Sophia, Super700, PeterLicht), managed sie (Max Raabe, Christoph Israel, Fargo, Sofia Portanet), vermittelt mit der bestens vernetzten Sync Abteilung des Verlages (z.b. 102 Boyz, BHZ, Jan Blomqvist, Teenage Mutants, Moonlight Breakfast, Lex Lugner, Orbit, Sparkling, Pauls Jets, Tara Nome Doyle) handverlesene Musik für Film und Werbung, und entwickelt als Ideengeber Kooperationen und Konzepte rund um progressive Musik und darüber hinaus.

MOTOR.DE, DAS ONLINE-PORTAL

Unsere alternative Musikpropaganda steht im Zeichen der Zeit seit 1995 - und die ändern sich bekanntlich. Unser neues Team hat eine interaktive Blogstruktur erschaffen, die motor.de zu einem Musikmagazin macht, das nah an seiner Leserschaft agiert. Videobasierte Formate und grossmediale Kommunikation geben Musik und Lifestyle eine unmittelbare, ganz persönliche Note.

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