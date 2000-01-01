Logo - Motor Musik Berlin
Motor Music

Artist Roster

Künstler*innen, mit denen wir arbeiten

Filtern

Leistungen

$

$oho Bani
$oho Bani

1

7fields
7fields
2ersitz
2ersitz
7ONA LEE
7ONA LEE
102 Boyz
102 Boyz

A

A'coma
A'coma
Alice Gift
Alice Gift
Aran
Aran
Alli Neumann
Alli Neumann
Augustin
Augustin
Alex Stein
Alex Stein
AsadJohn
AsadJohn
Alex Sebastian
Alex Sebastian
Albi X
Albi X
Alice Phoebe Lou
Alice Phoebe Lou
Achim Funk
Achim Funk
ALEXXX!
ALEXXX!
ABOUT MONSTERS
ABOUT MONSTERS
Adam Wendler
Adam Wendler
ANIQO
ANIQO

B

Bon Homme
Bon Homme
Bella Reed
Bella Reed
Ben Georgi
Ben Georgi
BABYJOY
BABYJOY
Baba Blanca
Baba Blanca
Baba Shrimps
Baba Shrimps
BHZ
BHZ
Bobby San
Bobby San
Baba Hassan
Baba Hassan
Bae.Con
Bae.Con
benzii
benzii
BENN
BENN
Bush.ida
Bush.ida
Beans & Bacon
Beans & Bacon
Basement Saints
Basement Saints
Bad Spirit
Bad Spirit
Big Black Delta
Big Black Delta
borlinghaus
borlinghaus

C

CEVIL
CEVIL
Callider
Callider
Caramelo
Caramelo
cinnemane
cinnemane
Christoph Israel
Christoph Israel
Christian Ronig
Christian Ronig
Capuz
Capuz
CONTRABEATZ
CONTRABEATZ
Coco and the Lost
Coco and the Lost

D

Duzoe
Duzoe
Dea Bbz
Dea Bbz
Drama Kuba
Drama Kuba
Dust of Apollon
Dust of Apollon
deafdawg
deafdawg
Daada
Daada
Donskoy
Donskoy
Dornenkönig
Dornenkönig
Drens
Drens
Drum Quixote
Drum Quixote
Donkey Kid
Donkey Kid
dreimalumalpha
dreimalumalpha
Dopr4h
Dopr4h
Deadly Past
Deadly Past
Die Supererbin
Die Supererbin
Delorentos
Delorentos
Deep In Moon
Deep In Moon
Die Dorks
Die Dorks

E

Elena Shirin
Elena Shirin
Echoism Music
Echoism Music
EVERDEEN
EVERDEEN

F

FEDX
FEDX
Fredrik Leonard
Fredrik Leonard
Frank und Friedrich
Frank und Friedrich
Fuzzman
Fuzzman
Friedrich Liechtenstein
Friedrich Liechtenstein
Fargo
Fargo
Futurecop!
Futurecop!
FERHAT
FERHAT
Friedrich Jr.
Friedrich Jr.
Fergy53
Fergy53
FINS
FINS
Fanny
Fanny

G

Grim104
Grim104
G‘emma
G‘emma
Gizmo & Mac
Gizmo & Mac
Get Jealous
Get Jealous
Grundfunk
Grundfunk
GOLAN
GOLAN
GINA ÉTÉ
GINA ÉTÉ
Gundelach
Gundelach
Geistha
Geistha
GlüXkinder
GlüXkinder
Gwen Dolyn
Gwen Dolyn
GWLT
GWLT
Gruppe Blumenstrauss
Gruppe Blumenstrauss

H

Hugo Nameless
Hugo Nameless
Hunter/Game
Hunter/Game
Henning Schmiedt
Henning Schmiedt
Houtan Abbasi
Houtan Abbasi

I

IUMA
IUMA

J

Jakob Longfield
Jakob Longfield
Johannes Arzberger
Johannes Arzberger
JEWLS
JEWLS
Johno37
Johno37
Julia Montez
Julia Montez
JUNGER
JUNGER
Junipa Gold
Junipa Gold
Joanna Gemma Auguri
Joanna Gemma Auguri
Joel Miles
Joel Miles
Jan Blomqvist
Jan Blomqvist
June Cocó
June Cocó
JONNY5
JONNY5
Juliet Fox
Juliet Fox

K

Kirli
Kirli
Kyle Pearce
Kyle Pearce
Krälfe
Krälfe
Kellermensch
Kellermensch
Kommando Kant
Kommando Kant
Kenny & Krabat
Kenny & Krabat
Ketzberg
Ketzberg
KazOnDaBeat
KazOnDaBeat

L

LimoAllein
LimoAllein
Luna Antonia
Luna Antonia
Lukas Dolphin
Lukas Dolphin
LA RONY
LA RONY
Lex Lugner
Lex Lugner
L'aupaire
L'aupaire
Lukas Utech
Lukas Utech
Lars Moston
Lars Moston
Linebug
Linebug
Lara Samira
Lara Samira
Luca Eck
Luca Eck
LACODA
LACODA
Letkowski
Letkowski
Lebendig
Lebendig
LEOPARD
LEOPARD
Lilah
Lilah

M

MC Bomber
MC Bomber
Moka Efti Orchestra
Moka Efti Orchestra
MIVA
MIVA
Marz
Marz
Matt Holubowski
Matt Holubowski
MXP
MXP
Magic Island
Magic Island
Maliq
Maliq
MODULAR
MODULAR
Marvin Game
Marvin Game
Maensch
Maensch
Max Raabe
Max Raabe
Moonlight Breakfast
Moonlight Breakfast
Männer Ohne Werk
Männer Ohne Werk
molllust
molllust
Murmur Tooth & Lars Moston
Murmur Tooth & Lars Moston
Max Giesinger
Max Giesinger
Mister Me
Mister Me
MASHA THE RICH MAN
MASHA THE RICH MAN

N

New Wolves
New Wolves
NYLE
NYLE
Nick Faye
Nick Faye
NIKE101
NIKE101
NESSI
NESSI
NEØV
NEØV
Noah Kulaga
Noah Kulaga
Nie Und Nimmer
Nie Und Nimmer

O

OLD MRS. BATES
OLD MRS. BATES
Olmo
Olmo
Onice
Onice
Orbit
Orbit
Odeville
Odeville

P

Pablu
Pablu
Power Plush
Power Plush
Pitchtuner
Pitchtuner
Precursor
Precursor
Post Meridiem
Post Meridiem
Paisley
Paisley
PA69
PA69
PARALLEL
PARALLEL
Parasite Single
Parasite Single
Pauls Jets
Pauls Jets
PAPKE
PAPKE

R

Reis Against The Spülmachine
Reis Against The Spülmachine
Rolfo & Bonkas
Rolfo & Bonkas
RIKU RAJAMAA
RIKU RAJAMAA
REDEEM
REDEEM
RIA
RIA
Rokko Weissensee
Rokko Weissensee
Rebecca Immanuel
Rebecca Immanuel
Ramverk
Ramverk
Rebecca Lou
Rebecca Lou
Raglans
Raglans

S

Sailor & I
Sailor & I
SOFTPOWER
SOFTPOWER
skywalG
skywalG
selene
selene
Sadi
Sadi
Sizzo
Sizzo
S.3000
S.3000
SPARKLING
SPARKLING
SEZA
SEZA
Soukie & Windish
Soukie & Windish
Silk Mob
Silk Mob
Sickless
Sickless
Small Fires
Small Fires
Selig
Selig
Smile And Burn
Smile And Burn
Schrottgrenze
Schrottgrenze
Stevans
Stevans
Saftboys
Saftboys
Sophia
Sophia
stegmiller
stegmiller
Super Memory Kid
Super Memory Kid
Super 700
Super 700
Sly Alone
Sly Alone
Sofia Portanet
Sofia Portanet
Silvertongues
Silvertongues
SYLVIA
SYLVIA
Stephanie Lottermoser
Stephanie Lottermoser
Shacke One & Achim Funk
Shacke One & Achim Funk
Suns Of Thyme
Suns Of Thyme
SALÒ
SALÒ
SAMT
SAMT
SERPENTIN
SERPENTIN

T

The Hidden Cameras
The Hidden Cameras
The Division Men
The Division Men
Teenage Mutants
Teenage Mutants
The Bongo Club
The Bongo Club
Trendsome
Trendsome
The xUrbs
The xUrbs
Tune Circus
Tune Circus
Toni Mogens
Toni Mogens
The Bland
The Bland
The Color of Iris
The Color of Iris
Tigermilch
Tigermilch
TV Noir
TV Noir
The Bianca Story
The Bianca Story
Tara Nome Doyle
Tara Nome Doyle
The Secluded
The Secluded
Tränen
Tränen
TimmyT
TimmyT
The Heartways
The Heartways
The Love Bülow
The Love Bülow
Tim Kamrad
Tim Kamrad

U

ULTIMATUM
ULTIMATUM
U96
U96
U3000
U3000
Uncle F
Uncle F

V

Venti
Venti
Verifiziert
Verifiziert
vini baby
vini baby
Von Flocken
Von Flocken
Verhaltenstherapie
Verhaltenstherapie
Veronica Fusaro
Veronica Fusaro
Virginia Jetzt!
Virginia Jetzt!
Von Eden
Von Eden

W

Waldskin
Waldskin
When 'Airy Met Fairy
When 'Airy Met Fairy
Willer
Willer
Walking On Rivers
Walking On Rivers

Y

Young Chinese Dogs
Young Chinese Dogs
You Silence I Bird
You Silence I Bird
Yuri & Neil
Yuri & Neil

Z

ZOMBIEZ
ZOMBIEZ
ZELTEN
ZELTEN
Zierdt
Zierdt
ZUSTRA
ZUSTRA
Motor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439 Berlin
ImpressumDatenschutzerklärung