Artist Roster

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1
7fields
2ersitz
7ONA LEE
102 Boyz
A
A'coma
Alice Gift
Aran
Alli Neumann
Augustin
Alex Stein
AsadJohn
Alex Sebastian
Albi X
Alice Phoebe Lou
Achim Funk
ALEXXX!
ABOUT MONSTERS
Adam Wendler
ANIQO
B
Bon Homme
Bella Reed
Ben Georgi
BABYJOY
Baba Blanca
Baba Shrimps
BHZ
Bobby San
Baba Hassan
Bae.Con
benzii
BENN
Bush.ida
Beans & Bacon
Basement Saints
Bad Spirit
Big Black Delta
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CEVIL
Callider
Caramelo
cinnemane
Christoph Israel
Christian Ronig
Capuz
CONTRABEATZ
Coco and the Lost
D
Duzoe
Dea Bbz
Drama Kuba
Dust of Apollon
deafdawg
Daada
Donskoy
Dornenkönig
Drens
Drum Quixote
Donkey Kid
dreimalumalpha
Dopr4h
Deadly Past
Die Supererbin
Delorentos
Deep In Moon
Die Dorks
E
Elena Shirin
Echoism Music
EVERDEEN
F
FEDX
Fredrik Leonard
Frank und Friedrich
Fuzzman
Friedrich Liechtenstein
Fargo
Futurecop!
FERHAT
Friedrich Jr.
Fergy53
FINS
Fanny
G
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G‘emma
Gizmo & Mac
Get Jealous
Grundfunk
GOLAN
GINA ÉTÉ
Gundelach
Geistha
GlüXkinder
Gwen Dolyn
GWLT
Gruppe Blumenstrauss
H
Hugo Nameless
Hunter/Game
Henning Schmiedt
Houtan Abbasi
I
IUMA
J
Jakob Longfield
Johannes Arzberger
JEWLS
Johno37
Julia Montez
JUNGER
Junipa Gold
Joanna Gemma Auguri
Joel Miles
Jan Blomqvist
June Cocó
JONNY5
Juliet Fox
K
Kirli
Kyle Pearce
Krälfe
Kellermensch
Kommando Kant
Kenny & Krabat
Ketzberg
KazOnDaBeat
L
LimoAllein
Luna Antonia
Lukas Dolphin
LA RONY
Lex Lugner
L'aupaire
Lukas Utech
Lars Moston
Linebug
Lara Samira
Luca Eck
LACODA
Letkowski
Lebendig
LEOPARD
Lilah
M
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Moka Efti Orchestra
MIVA
Marz
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MXP
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Maensch
Max Raabe
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Männer Ohne Werk
molllust
Murmur Tooth & Lars Moston
Max Giesinger
Mister Me
MASHA THE RICH MAN
N
New Wolves
NYLE
Nick Faye
NIKE101
NESSI
NEØV
Noah Kulaga
Nie Und Nimmer
O
OLD MRS. BATES
Olmo
Onice
Orbit
Odeville
P
Pablu
Power Plush
Pitchtuner
Precursor
Post Meridiem
Paisley
PA69
PARALLEL
Parasite Single
Pauls Jets
PAPKE
R
Reis Against The Spülmachine
Rolfo & Bonkas
RIKU RAJAMAA
REDEEM
RIA
Rokko Weissensee
Rebecca Immanuel
Ramverk
Rebecca Lou
Raglans
S
Sailor & I
SOFTPOWER
skywalG
selene
Sadi
Sizzo
S.3000
SPARKLING
SEZA
Soukie & Windish
Silk Mob
Sickless
Small Fires
Selig
Smile And Burn
Schrottgrenze
Stevans
Saftboys
Sophia
stegmiller
Super Memory Kid
Super 700
Sly Alone
Sofia Portanet
Silvertongues
SYLVIA
Stephanie Lottermoser
Shacke One & Achim Funk
Suns Of Thyme
SALÒ
SAMT
SERPENTIN
T
The Hidden Cameras
The Division Men
Teenage Mutants
The Bongo Club
Trendsome
The xUrbs
Tune Circus
Toni Mogens
The Bland
The Color of Iris
Tigermilch
TV Noir
The Bianca Story
Tara Nome Doyle
The Secluded
Tränen
TimmyT
The Heartways
The Love Bülow
Tim Kamrad
U
ULTIMATUM
U96
U3000
Uncle F
V
Venti
Verifiziert
vini baby
Von Flocken
Verhaltenstherapie
Veronica Fusaro
Virginia Jetzt!
Von Eden
W
Waldskin
When 'Airy Met Fairy
Willer
Walking On Rivers
Y
Young Chinese Dogs
You Silence I Bird
Yuri & Neil
Z
ZOMBIEZ
ZELTEN
Zierdt
ZUSTRA
Motor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439
Berlin
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