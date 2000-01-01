BHZ

Die Gruppe wurde in den 2010er Jahren gegründet und hat seitdem eine beeindruckende Anzahl von Veröffentlichungen und Auftritten produziert. BHZ ist bekannt für seine vielfältige musikalische Palette, die Elemente aus Rap, Trap, und experimenteller elektronischer Musik miteinander kombiniert. Die Songtexte sind oft von sozialen und politischen Themen durchdrungen, und die Künstler setzen sich kreativ mit den Herausforderungen und Realitäten des Lebens auseinander. Ursprünglich aus Berlin-Schöneberg stammend, starteten sie in der Underground-Szene und eroberten schließlich die größten Bühnen Deutschlands.