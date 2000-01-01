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BHZ
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Die Gruppe wurde in den 2010er Jahren gegründet und hat seitdem eine beeindruckende Anzahl von Veröffentlichungen und Auftritten produziert. BHZ ist bekannt für seine vielfältige musikalische Palette, die Elemente aus Rap, Trap, und experimenteller elektronischer Musik miteinander kombiniert. Die Songtexte sind oft von sozialen und politischen Themen durchdrungen, und die Künstler setzen sich kreativ mit den Herausforderungen und Realitäten des Lebens auseinander. Ursprünglich aus Berlin-Schöneberg stammend, starteten sie in der Underground-Szene und eroberten schließlich die größten Bühnen Deutschlands.

Mit einer wachsenden Discographie und einer stetig steigenden Präsenz in der deutschen Musikszene bleibt BHZ ein wichtiger Akteur im Bereich des modernen Hip-Hop und ein bedeutender Botschafter für die vielfältige und aufregende Kulturszene Berlins.

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Releases

Cover: BHZ - CC Bags (Big Pat)
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Cover: BHZ - Beeil dich wir werden erwachsen (Ion Miles & Sira)
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Cover: BHZ - Schöne Zeit (MotB)
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Cover: BHZ - Nikes auf Asphalt (MotB & Ion Miles)
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Cover: BHZ - happy new year (Monk)
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Cover: BHZ - wir wollen (Longus Mongus)
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Cover: BHZ - Küss Herz (Monk)
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Cover: BHZ - Vernetzt (Big Pat & RAPK)
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Cover: BHZ - Bandit (Monk feat. RAPK)
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Cover: BHZ - COUPE (Monk)
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Cover: BHZ - Superstars (01099 feat Ion Miles)
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Cover: BHZ - Etage 6
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Cover: BHZ - Blumengarten
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Cover: BHZ - Jedes Jahr
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Cover: BHZ - 2013
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Cover: BHZ - Crash Dummy
Crash DummyBHZ
Cover: BHZ - Klassenfahrt
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Cover: BHZ - Kiezromantik
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Videos

102 BOYZ x BHZ - Bier [Prod. by Symtex128] (Official Video)
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BHZ - ACOUSTIC SESSION
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BHZ - DRINK IST KALT (Prod. by MotB, Themba, Jaynu Vega & Sami)
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BHZ - FLASCHE LUFT (prod. by Shirama)
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BHZ - 2013 (Prod. by MotB, Themba & Samy)
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