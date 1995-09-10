Aktuelle Releases

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2026

Cover: NEØV - Goodbye Nordhamn
Goodbye NordhamnNEØV
Cover: Tränen - Leben in einer Katze
Leben in einer KatzeTränen
Cover: Ketzberg - Flieder
FliederKetzberg
Cover: Coco and the Lost - Modern Lover Girl
Modern Lover GirlCoco and the Lost
Cover: CEVIL - Favourite Girl
Favourite GirlCEVIL
Cover: ANIQO - TIME TO HEAL
TIME TO HEAL ANIQO
Cover: IUMA - Mamas Pillen
Mamas PillenIUMA
Cover: ZUSTRA - I Am Water
I Am WaterZUSTRA
Cover: Gruppe Blumenstrauss - Freier Fall
Freier FallGruppe Blumenstrauss
Cover: Alice Gift - Pretty Hate
Pretty HateAlice Gift
Cover: Ketzberg - Warm, leise, heiser
Warm, leise, heiserKetzberg
Cover: Gruppe Blumenstrauss - Winke wie die Queen
Winke wie die QueenGruppe Blumenstrauss
Cover: The Hidden Cameras - Brontosaurus law (Brandt Brauer Frick Remix)
Brontosaurus law (Brandt Brauer Frick Remix)The Hidden Cameras
Cover: NEØV - Cellophane Garden
Cellophane GardenNEØV
Cover: Bella Reed - Parade
ParadeBella Reed
Cover: PA69 - TAPE NR. DREI
TAPE NR. DREIPA69
Cover: ZUSTRA - It's All Been Done Before
It's All Been Done BeforeZUSTRA
Cover: Coco and the Lost - The End
The EndCoco and the Lost
Cover: Pablu - nach hause laufen
nach hause laufenPablu
Cover: FEDX - FEDX KANN ALLES
FEDX KANN ALLESFEDX
Cover: Sizzo - VERSTECKEN
VERSTECKENSizzo
Cover: Fanny - Coke Zero
Coke ZeroFanny
Cover: JEWLS - A Rough Inbetweener
A Rough InbetweenerJEWLS
Cover: PA69 - Moshpitproblem
MoshpitproblemPA69
Cover: Venti - NIE WIEDER
NIE WIEDERVenti
Cover: Fargo - Deine Arme
Deine ArmeFargo
Cover: Ketzberg - November
NovemberKetzberg
Cover: Friedrich Liechtenstein - Das Badeschloss (Schnittchen permanent)
Das Badeschloss (Schnittchen permanent)Friedrich Liechtenstein
Cover: Sizzo - YEA
YEASizzo
Cover: Gruppe Blumenstrauss - Access All Areas
Access All AreasGruppe Blumenstrauss
Cover: Bella Reed - Kleine Krise
Kleine KriseBella Reed
Cover: ZUSTRA - Lullaby for Laing (feat ANIQO & Joanna Gemma Auguri)
Lullaby for Laing (feat ANIQO & Joanna Gemma Auguri)ZUSTRA
Cover: Venti - XEZAL
XEZALVenti
Cover: NEØV - All This Is So New To Me
All This Is So New To MeNEØV
Cover: Callider - By The Dawn
By The DawnCallider
Cover: Sizzo - REALITY CHECK
REALITY CHECKSizzo
Cover: A'coma - Die Erleuchtung EP
Die Erleuchtung EPA'coma
Cover: The Hidden Cameras - Die kleine Kneipe
Die kleine KneipeThe Hidden Cameras
Cover: Ketzberg - Warum nicht mit dir
Warum nicht mit dirKetzberg
Cover: ANIQO - THE TURN
THE TURNANIQO
Cover: Tränen - Chrom im Wald
Chrom im WaldTränen
Cover: selene - gute geister
gute geisterselene
Cover: PA69 - Die Welt zu Gast bei Feinden
Die Welt zu Gast bei FeindenPA69
Cover: Pablu - beijing
beijingPablu
Cover: Gruppe Blumenstrauss - Erdbeer oder Zitrone
Erdbeer oder ZitroneGruppe Blumenstrauss
Cover: Alice Gift - Lack of Lust / Reach You
Lack of Lust / Reach YouAlice Gift
Cover: Dea Bbz - Blood (aus der Crack)
Blood (aus der Crack)Dea Bbz
Cover: Fargo - Zoom
ZoomFargo
Cover: Duzoe - KINKERLITZCHEN
KINKERLITZCHENDuzoe
Cover: Moonlight Breakfast - If Not Now, Then When?!
If Not Now, Then When?!Moonlight Breakfast
Cover: New Wolves - We Are Crowds
We Are CrowdsNew Wolves
Cover: Fanny - Erykah Badu
Erykah BaduFanny
Cover: Friedrich Liechtenstein - Tasty (Schnittchen permanent)
Tasty (Schnittchen permanent)Friedrich Liechtenstein
Cover: Donkey Kid - sincity
sincityDonkey Kid
Cover: The Hidden Cameras - You can call (Hunter/Game Remix)
You can call (Hunter/Game Remix)The Hidden Cameras
Cover: Ketzberg - Nur Lover
Nur LoverKetzberg
Cover: PA69 - Karneval der Kulturen
Karneval der Kulturen PA69
Cover: JEWLS - Spring Once
Spring OnceJEWLS
Cover: NEØV - Touch
TouchNEØV
Cover: Uncle F - 4 Schlampen
4 SchlampenUncle F
Cover: ZUSTRA - Down with the World
Down with the WorldZUSTRA
Cover: LimoAllein - Hexenjagd
HexenjagdLimoAllein
Cover: Venti - WÜSTE
WÜSTEVenti
Cover: Fargo - Hinterhof (feat Mathis)
Hinterhof (feat Mathis)Fargo
Cover: ALEXXX! - britztape
britztapeALEXXX!
Cover: OLD MRS. BATES - Fake Fur
Fake FurOLD MRS. BATES
Cover: deafdawg - flimmern EP
flimmern EPdeafdawg
Cover: Friedrich Liechtenstein - The Sombrero Majestic Galaxy
The Sombrero Majestic GalaxyFriedrich Liechtenstein
Cover: Teenage Mutants - Lights Up
Lights UpTeenage Mutants
Cover: ANIQO - I KNOW
I KNOWANIQO
Cover: Luna Antonia - HANDSCHRIFT
HANDSCHRIFTLuna Antonia
Cover: deafdawg - lass mich fallen
lass mich fallendeafdawg
Cover: Venti - HEART ATTACK
HEART ATTACKVenti
Cover: Verifiziert - stargirls (feat. Emma Rose)
stargirls (feat. Emma Rose)Verifiziert
Cover: Walking On Rivers - Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction
Bright Screen, Red Eyes, Science FictionWalking On Rivers
Cover: SALÒ - Hardcore
HardcoreSALÒ
Cover: ALEXXX! - EIN WORT
EIN WORTALEXXX!
Cover: Joel Miles - No Me Olvides
No Me OlvidesJoel Miles
Cover: Fanny - Rockstar Bby
Rockstar BbyFanny
Cover: Sadi - Albaner mit Swag
Albaner mit SwagSadi
Cover: G‘emma - Are You Afraid?
Are You Afraid?G‘emma
Cover: deafdawg - einfach neben mir (feat. Elena Rud)
einfach neben mir (feat. Elena Rud)deafdawg
Cover: Grim104 - No Country For Old Grim
No Country For Old GrimGrim104
Cover: Fargo - Steine ins Wasser
Steine ins WasserFargo
Cover: Dust of Apollon - chapters left unread
chapters left unreadDust of Apollon
Cover: Luna Antonia - JEDEN TAG
JEDEN TAGLuna Antonia
Cover: ALEXXX! - LILA
LILAALEXXX!
Cover: OLD MRS. BATES - Money & Cigarettes
Money & CigarettesOLD MRS. BATES
Cover: Walking On Rivers - Clouds
CloudsWalking On Rivers
Cover: ZUSTRA - I Am Water
I Am WaterZUSTRA
Cover: Drama Kuba - Guck Guck (feat. TNF47)
Guck Guck (feat. TNF47)Drama Kuba
Cover: Fanny - Sonne im Winter
Sonne im WinterFanny
Cover: Kirli - Bu Yüzden
Bu YüzdenKirli
Cover: deafdawg - flimmern
flimmerndeafdawg
Cover: Grim104 - Zum Griechen ft. Mehnersmoos
Zum Griechen ft. MehnersmoosGrim104
Cover: Deep In Moon - Same but Different (Alex Pitchens Remix)
Same but Different (Alex Pitchens Remix)Deep In Moon
Cover: ALEXXX! - LANGSAM WARM
LANGSAM WARMALEXXX!
Cover: SEZA - HEAVYWEIGHT
HEAVYWEIGHTSEZA
Cover: New Wolves - Boiling Up
Boiling UpNew Wolves
Cover: Luna Antonia - Geisterbahn
GeisterbahnLuna Antonia
Cover: Caramelo - Abraxas
AbraxasCaramelo
Cover: Johno37 - Spoonz (feat. CleanUp)
Spoonz (feat. CleanUp)Johno37
Cover: OLD MRS. BATES - Start Running
Start RunningOLD MRS. BATES
Cover: LimoAllein - Letzte Tage
Letzte TageLimoAllein
Cover: Dust of Apollon - trust me, i love you
trust me, i love youDust of Apollon
Cover: Grim104 - Hinter der Tür (feat. Crimson Bloom)
Hinter der Tür (feat. Crimson Bloom)Grim104
Cover: G‘emma - Don't Come Closer
Don't Come CloserG‘emma
Cover: RIKU RAJAMAA - Love Assault
Love AssaultRIKU RAJAMAA
Cover: Fanny - 180
180Fanny
Cover: PARALLEL - Nie wieder allein (Akdeniz Akşamları)
Nie wieder allein (Akdeniz Akşamları)PARALLEL
Cover: The Hidden Cameras - You can call (Sailor & I Remix)
You can call (Sailor & I Remix)The Hidden Cameras
Cover: Baba Blanca - HUNGRIGE BESTIE
HUNGRIGE BESTIEBaba Blanca
Cover: Ramverk - Resurrection
ResurrectionRamverk
Cover: Fargo - Das Beste
Das BesteFargo
Cover: Die Dorks - Unberechenbar
UnberechenbarDie Dorks
Cover: Johno37 - Frau Holle (feat. CleanUp)
Frau Holle (feat. CleanUp)Johno37
Cover: RIKU RAJAMAA - Someone With A Heart Of Gold
Someone With A Heart Of GoldRIKU RAJAMAA
Cover: Caramelo - Feenteich
FeenteichCaramelo
Cover: Walking On Rivers - Like a Wave
Like a WaveWalking On Rivers
Cover: G‘emma - Shadow of Who I Used to Be
Shadow of Who I Used to BeG‘emma
Cover: LimoAllein - An den Flüssen
An den Flüssen LimoAllein

2025

Cover: vini baby - kalte wohnung (feat. rentnerotto)
kalte wohnung (feat. rentnerotto)vini baby
Cover: PAPKE - BENZOS FOR BREAKFAST
BENZOS FOR BREAKFASTPAPKE
Cover: Grim104 - Mantra
MantraGrim104
Cover: Sly Alone - Tag Team Champz (Mixtape) (mit Peaks)
Tag Team Champz (Mixtape) (mit Peaks)Sly Alone
Cover: Noah Kulaga - When You Stopped Loving Me
When You Stopped Loving MeNoah Kulaga
Cover: ZOMBIEZ - KOFFERRAUM
KOFFERRAUMZOMBIEZ
Cover: BHZ - CC Bags (Big Pat)
CC Bags (Big Pat)BHZ
Cover: Reis Against The Spülmachine - Backgammonspiel
BackgammonspielReis Against The Spülmachine
Cover: Sadi - Schlitzohr
SchlitzohrSadi
Cover: Saftboys - 41 62
41 62Saftboys
Cover: SPARKLING - Keep Running (feat. Digitalism) - David Bay Remix
Keep Running (feat. Digitalism) - David Bay RemixSPARKLING
Cover: Sly Alone - Nicht Tuff (feat. Peaks)
Nicht Tuff (feat. Peaks)Sly Alone
Cover: Drama Kuba - Richtiger Mann (feat. Lugatti & Traya)
Richtiger Mann (feat. Lugatti & Traya)Drama Kuba
Cover: S.3000 - Jux und Völlerei EP
Jux und Völlerei EPS.3000
Cover: Johannes Arzberger - Rebirth
RebirthJohannes Arzberger
Cover: deafdawg - für immer (acoustic version)
für immer (acoustic version)deafdawg
Cover: Dust of Apollon - lies in ink
lies in inkDust of Apollon
Cover: vini baby - GZSZ (feat. Kevin Cool)
GZSZ (feat. Kevin Cool)vini baby
Cover: Max Raabe - Ans Herz gehen (Rework)
Ans Herz gehen (Rework)Max Raabe
Cover: Fargo - Zwischen den Zeilen
Zwischen den ZeilenFargo
Cover: PAPKE - Brutal (feat. Y$57)
Brutal (feat. Y$57)PAPKE
Cover: Saftboys - Von allein (Wena41 & Faut feat. Rolfo & Bonkas, prod. by Uncle F)
Von allein (Wena41 & Faut feat. Rolfo & Bonkas, prod. by Uncle F)Saftboys
Cover: Luna Antonia - Auf Wiedersehen
Auf WiedersehenLuna Antonia
Cover: Fanny - Okay (feat. Keule)
Okay (feat. Keule)Fanny
Cover: Gwen Dolyn - Bittere Pillen (Christin Nichols ft Gwen Dolyn)
Bittere Pillen (Christin Nichols ft Gwen Dolyn)Gwen Dolyn
Cover: LimoAllein - Nichts Hergeben
Nichts HergebenLimoAllein
Cover: The Hidden Cameras - Quantify (Shero Remix)
Quantify (Shero Remix)The Hidden Cameras
Cover: Joel Miles - Sombras De Luna
Sombras De LunaJoel Miles
Cover: Grim104 - Nie So Cool (prod. Admiral Klatsch)
Nie So Cool (prod. Admiral Klatsch)Grim104
Cover: Orbit - Countless Feelings But So Few Words
Countless Feelings But So Few WordsOrbit
Cover: Die Dorks - Maximal
MaximalDie Dorks
Cover: Ramverk - Sky
SkyRamverk
Cover: PA69 - XXL
XXLPA69
Cover: Sofia Portanet - Moi pour Toi (feat. Sainte Nicole)
Moi pour Toi (feat. Sainte Nicole)Sofia Portanet
Cover: Sly Alone - Tag Team Champz (feat. Peaks, Yako Ok & vic)
Tag Team Champz (feat. Peaks, Yako Ok & vic)Sly Alone
Cover: Drama Kuba - Trauertag (feat. Rokko Weissensee & Blend)
Trauertag (feat. Rokko Weissensee & Blend)Drama Kuba
Cover: Johno37 - Hajar & Heartbreaks
Hajar & HeartbreaksJohno37
Cover: PAPKE - HSH
HSHPAPKE
Cover: NIKE101 - BERLIN HASST DAS
BERLIN HASST DASNIKE101
Cover: Luna Antonia - WELT RETTEN
WELT RETTENLuna Antonia
Cover: The Hidden Cameras - Brontosaurus law (Brezel Göring Remix)
Brontosaurus law (Brezel Göring Remix)The Hidden Cameras
Cover: PA69 - Ran an die Buletten (feat. Ikkimel)
Ran an die Buletten (feat. Ikkimel)PA69
Cover: Rolfo & Bonkas - Kalashnikov
KalashnikovRolfo & Bonkas
Cover: Dust of Apollon - /heartbeat/
/heartbeat/Dust of Apollon
Cover: SERPENTIN - Die schönste Tragödie
Die schönste TragödieSERPENTIN
Cover: Bush.ida - BRENN ida BUSH
BRENN ida BUSHBush.ida
Cover: 2ersitz - introvertiert
introvertiert2ersitz
Cover: SPARKLING - We
WeSPARKLING
Cover: Deep In Moon - Heatwave
HeatwaveDeep In Moon
Cover: Walking On Rivers - Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction
Bright Screen, Red Eyes, Science FictionWalking On Rivers
Cover: Grim104 - Artist Dinner Mit Dem Crazy Frog
Artist Dinner Mit Dem Crazy FrogGrim104
Cover: Joel Miles - Saldrás De Aquí
Saldrás De AquíJoel Miles
Cover: PAPKE - AHA AHA (feat. Jaynbeats)
AHA AHA (feat. Jaynbeats)PAPKE
Cover: vini baby - Frauenrock (feat. Kevin Cool)
Frauenrock (feat. Kevin Cool)vini baby
Cover: Sly Alone - Dumm aber fly (feat. Peaks)
Dumm aber fly (feat. Peaks)Sly Alone
Cover: Reis Against The Spülmachine - Tourlaub
TourlaubReis Against The Spülmachine
Cover: MC Bomber - Undercover (feat. MC Kneipenkrieger)
Undercover (feat. MC Kneipenkrieger)MC Bomber
Cover: Sadi - Zemer ku je
Zemer ku jeSadi
Cover: Kenny & Krabat - Cote D azur (Krabat x TLS)
Cote D azur (Krabat x TLS)Kenny & Krabat
Cover: Orbit - Berlin
BerlinOrbit
Cover: PA69 - Der allerletzte Mann
Der allerletzte MannPA69
Cover: Letkowski - #seltensogelacht (Deluxe Edition)
#seltensogelacht (Deluxe Edition)Letkowski
Cover: Gwen Dolyn - Benzos & Blut 2.0
Benzos & Blut 2.0Gwen Dolyn
Cover: Fanny - Diamond Eyes
Diamond EyesFanny
Cover: Bush.ida - märchen
märchenBush.ida
Cover: SERPENTIN - Himmel blau
Himmel blauSERPENTIN
Cover: SPARKLING - Two Lovers (Liebe Die Uns Vereint) (feat. Digitalism)
Two Lovers (Liebe Die Uns Vereint) (feat. Digitalism)SPARKLING
Cover: PA69 - Meine Stadt
Meine StadtPA69
Cover: Maliq - Sex Drugs Love (DELUXE)
Sex Drugs Love (DELUXE)Maliq
Cover: Sly Alone - AFTERPARTY (feat. Payman)
AFTERPARTY (feat. Payman)Sly Alone
Cover: vini baby - wie lange noch?
wie lange noch?vini baby
Cover: Sadi - Südeuropa
SüdeuropaSadi
Cover: The Hidden Cameras - BRONTO
BRONTOThe Hidden Cameras
Cover: Power Plush - Love Language
Love LanguagePower Plush
Cover: Reis Against The Spülmachine - MiMiMi (feat. Versengold)
MiMiMi (feat. Versengold)Reis Against The Spülmachine
Cover: ULTIMATUM - Zeitlos
ZeitlosULTIMATUM
Cover: Alli Neumann - ROQUESTAR
ROQUESTARAlli Neumann
Cover: Futurecop! - Wind, Town and Flowers
Wind, Town and FlowersFuturecop!
Cover: PAPKE - TEKK TEAM 2 - EP (mit Admiral Klatsch)
TEKK TEAM 2 - EP (mit Admiral Klatsch)PAPKE
Cover: Deep In Moon - Never Enough
Never EnoughDeep In Moon
Cover: Joel Miles - About Damn Time
About Damn TimeJoel Miles
Cover: SERPENTIN - Eskapismus
EskapismusSERPENTIN
Cover: Orbit - You
YouOrbit
Cover: Noah Kulaga - Running (feat Animal Trainer)
Running (feat Animal Trainer)Noah Kulaga
Cover: Bush.ida - is schon ok
is schon okBush.ida
Cover: The Hidden Cameras - Brontosaurus law (Kalipo Remix)
Brontosaurus law (Kalipo Remix)The Hidden Cameras
Cover: RIKU RAJAMAA - Better Off With Love
Better Off With LoveRIKU RAJAMAA
Cover: SPARKLING - She
SheSPARKLING
Cover: PA69 - XXL (Single)
XXL (Single)PA69
Cover: Fargo - Du
DuFargo
Cover: Toni Mogens - Home
HomeToni Mogens
Cover: Sly Alone - Dumm ohne Grund (feat. Peaks)
Dumm ohne Grund (feat. Peaks)Sly Alone
Cover: The Division Men - Hymns and Fiery Dances
Hymns and Fiery DancesThe Division Men
Cover: Die Dorks - Lieber in der Hölle herrschen
Lieber in der Hölle herrschenDie Dorks
Cover: ALEXXX! - VIELLEICHT
VIELLEICHTALEXXX!
Cover: SEZA - HANDGEPÄCK
HANDGEPÄCKSEZA
Cover: The Hidden Cameras - Brontosaurus law
Brontosaurus lawThe Hidden Cameras
Cover: Fanny - SPF50
SPF50Fanny
Cover: Jakob Longfield - Childlike Joy
Childlike JoyJakob Longfield
Cover: Power Plush - Better Luck (Next Time)
Better Luck (Next Time)Power Plush
Cover: Bush.ida - KLAGE
KLAGEBush.ida
Cover: PAPKE - HOFFE KLATSCHT
HOFFE KLATSCHTPAPKE
Cover: Noah Kulaga - Let Go (Sailor & I, Noah Kulaga, Precursor)
Let Go (Sailor & I, Noah Kulaga, Precursor)Noah Kulaga
Cover: Maliq - Mrs. Jackson
Mrs. JacksonMaliq
Cover: Deep In Moon - Short Nights
Short NightsDeep In Moon
Cover: Kenny & Krabat - In Berlin fehlt nur ein Meer
In Berlin fehlt nur ein MeerKenny & Krabat
Cover: Orbit - Youth / Summertime
Youth / SummertimeOrbit
Cover: vini baby - Privileged
Privilegedvini baby
Cover: The Hidden Cameras - Quantify
QuantifyThe Hidden Cameras
Cover: Reis Against The Spülmachine - Shirt weg
Shirt wegReis Against The Spülmachine
Cover: Alli Neumann - Ich kann gar nichts
Ich kann gar nichtsAlli Neumann
Cover: SPARKLING - Nobody (But You)
Nobody (But You)SPARKLING
Cover: NIKE101 - Femcel Hymne
Femcel HymneNIKE101
Cover: Männer Ohne Werk - Lebenslügenlieder
LebenslügenliederMänner Ohne Werk
Cover: PAPKE - Parkplatz (feat. Teuterekordz)
Parkplatz (feat. Teuterekordz)PAPKE
Cover: Joel Miles - Déjame Ir
Déjame IrJoel Miles
Cover: Toni Mogens - Toxicated Love
Toxicated LoveToni Mogens
Cover: Maliq - iPod (feat. beslik)
iPod (feat. beslik)Maliq
Cover: ZELTEN - wir sind sterne
wir sind sterneZELTEN
Cover: The Division Men - The Undertow
The UndertowThe Division Men
Cover: SERPENTIN - Velours
VeloursSERPENTIN
Cover: Jakob Longfield - This Is Not Over
This Is Not OverJakob Longfield
Cover: PA69 - ¿Ballermann?
¿Ballermann?PA69
Cover: SEZA - AFTER WORK PARTY
AFTER WORK PARTYSEZA
Cover: Walking On Rivers - Waste the Night
Waste the NightWalking On Rivers
Cover: Deep In Moon - Half Way Up
Half Way UpDeep In Moon
Cover: BHZ - Beeil dich wir werden erwachsen (Ion Miles & Sira)
Beeil dich wir werden erwachsen (Ion Miles & Sira)BHZ
Cover: Fanny - Backstage (feat. Sadi)
Backstage (feat. Sadi)Fanny
Cover: The Hidden Cameras - Undertow 12"
Undertow 12"The Hidden Cameras
Cover: Rolfo & Bonkas - Junge
JungeRolfo & Bonkas
Cover: Reis Against The Spülmachine - Saufen an 'nem See
Saufen an 'nem SeeReis Against The Spülmachine
Cover: SPARKLING - We
WeSPARKLING
Cover: Alli Neumann - Schrott (feat Fuffifufzich)
Schrott (feat Fuffifufzich)Alli Neumann
Cover: borlinghaus - borlinghaus
borlinghausborlinghaus
Cover: PAPKE - MF DOOM
MF DOOMPAPKE
Cover: The Division Men - San Saba
San SabaThe Division Men
Cover: Luna Antonia - Karussell (feat. Pamo)
Karussell (feat. Pamo)Luna Antonia
Cover: Baba Blanca - Sultan Hash
Sultan HashBaba Blanca
Cover: Sly Alone - Dennis! (feat. Bleckson)
Dennis! (feat. Bleckson)Sly Alone
Cover: Toni Mogens - Lost & Found
Lost & FoundToni Mogens
Cover: Deadly Past - The Cauldron Of Dreams
The Cauldron Of DreamsDeadly Past
Cover: Maensch - Zweite Chance (EP)
Zweite Chance (EP)Maensch
Cover: Noah Kulaga - Gentle Love
Gentle LoveNoah Kulaga
Cover: Fargo - 2006
2006Fargo
Cover: The Hidden Cameras - Undertow (Vince Clarke Remix)
Undertow (Vince Clarke Remix)The Hidden Cameras
Cover: LA RONY - Freundschaft auf Zeit
Freundschaft auf ZeitLA RONY
Cover: Bush.ida - Blaustich
BlaustichBush.ida
Cover: vini baby - Morgen
Morgenvini baby
Cover: Maliq - Sex Drugs Love
Sex Drugs LoveMaliq
Cover: Uncle F - AMG Kanake - Baran Kok (prod. Uncle F)
AMG Kanake - Baran Kok (prod. Uncle F)Uncle F
Cover: Uncle F - i <3 vicky - VICKY (prod. Uncle F)
i <3 vicky - VICKY (prod. Uncle F)Uncle F
Cover: Joel Miles - Silencio
SilencioJoel Miles
Cover: NIKE101 - Fick dich
Fick dichNIKE101
Cover: Ramverk - Rays
RaysRamverk
Cover: The Hidden Cameras - Origin:Orphan Remixed LP
Origin:Orphan Remixed LPThe Hidden Cameras
Cover: Uncle F - $ONO$ CLIQ - ZWEIMAL ALLES (prod. Uncle F)
$ONO$ CLIQ - ZWEIMAL ALLES (prod. Uncle F)Uncle F
Cover: The Hidden Cameras - Undertow
UndertowThe Hidden Cameras
Cover: borlinghaus - Schattentanz
Schattentanzborlinghaus
Cover: SPARKLING - Keep Running (feat Digitalism)
Keep Running (feat Digitalism)SPARKLING
Cover: SALÒ - 2D
2DSALÒ
Cover: Luna Antonia - ICH HAB'S GUT
ICH HAB'S GUTLuna Antonia
Cover: ALEXXX! - FÜR IMMER WACH
FÜR IMMER WACHALEXXX!
Cover: Power Plush - Acting In A Way
Acting In A WayPower Plush
Cover: ZELTEN - wenn ich manchmal
wenn ich manchmalZELTEN
Cover: The Division Men - Leonora
LeonoraThe Division Men
Cover: MODULAR - Lonely Hearts Club (Album)
Lonely Hearts Club (Album)MODULAR
Cover: Friedrich Liechtenstein - Eisbär
EisbärFriedrich Liechtenstein
Cover: deafdawg - für immer EP
für immer EPdeafdawg
Cover: Letkowski - #seltensogelacht
#seltensogelachtLetkowski
Cover: Maensch - Sommer
SommerMaensch
Cover: Fredrik Leonard - Oddly Weird
Oddly WeirdFredrik Leonard
Cover: Kenny & Krabat - Luv U
Luv UKenny & Krabat
Cover: Alli Neumann - Vom anderen Stern
Vom anderen SternAlli Neumann
Cover: Ben Georgi - Ein Schritt mehr
Ein Schritt mehrBen Georgi
Cover: Männer Ohne Werk - Universum
UniversumMänner Ohne Werk
Cover: Sadi - 99
99Sadi
Cover: borlinghaus - Alles Lügen
Alles Lügenborlinghaus
Cover: Walking On Rivers - OK City Sun
OK City SunWalking On Rivers
Cover: The Hidden Cameras - How do you love? 12"
How do you love? 12"The Hidden Cameras
Cover: Sly Alone - 7 Regeln
7 RegelnSly Alone
Cover: Sadi - Held
HeldSadi
Cover: LA RONY - Zu mir stehen
Zu mir stehenLA RONY
Cover: vini baby - Neuer Tag (ft. Kevin Cool)
Neuer Tag (ft. Kevin Cool)vini baby
Cover: Letkowski - Der halbe Weg
Der halbe WegLetkowski
Cover: 2ersitz - no pressure
no pressure2ersitz
Cover: TimmyT - Kühler Wind
Kühler WindTimmyT
Cover: Drama Kuba - Zugriff
ZugriffDrama Kuba
Cover: The Hidden Cameras - How do you love? (Pet Shop Boys Remix)
How do you love? (Pet Shop Boys Remix)The Hidden Cameras
Cover: borlinghaus - Antarktis
Antarktisborlinghaus
Cover: deafdawg - herz vs dunkelheit
herz vs dunkelheitdeafdawg
Cover: PA69 - Spargelzeit
SpargelzeitPA69
Cover: Deadly Past - Mahagony Molte Largo
Mahagony Molte LargoDeadly Past
Cover: The Hidden Cameras - How do you love?
How do you love?The Hidden Cameras
Cover: Fredrik Leonard - Paul
PaulFredrik Leonard
Cover: Zierdt - ..Zwischen Gestern und Morgen..
..Zwischen Gestern und Morgen..Zierdt
Cover: Maensch - Alles wird gut
Alles wird gutMaensch
Cover: TimmyT - Wenn du willst
Wenn du willstTimmyT
Cover: Walking On Rivers - Missing Melodies
Missing MelodiesWalking On Rivers
Cover: Letkowski - Dieses Mal (feat. Seraphina Kalze)
Dieses Mal (feat. Seraphina Kalze)Letkowski
Cover: borlinghaus - Denk an dich
Denk an dichborlinghaus
Cover: PAPKE - TRAIN SPOTTING
TRAIN SPOTTINGPAPKE
Cover: BENN - How Loving Makes You Feel
How Loving Makes You FeelBENN
Cover: Sofia Portanet - Bisschen Love (feat. Tropikel Ltd)
Bisschen Love (feat. Tropikel Ltd)Sofia Portanet
Cover: MODULAR - Rotkäppchen
RotkäppchenMODULAR
Cover: TimmyT - Sucht ruft
Sucht ruftTimmyT
Cover: Zierdt - Komm halt die Welt an
Komm halt die Welt anZierdt
Cover: Uncle F - Sachschaden (Kkuba102, MC Kneipenkrieger, Rolfo & Bonkas)
Sachschaden (Kkuba102, MC Kneipenkrieger, Rolfo & Bonkas)Uncle F
Cover: Drama Kuba - KRACH
KRACHDrama Kuba
Cover: 2ersitz - müde
müde2ersitz
Cover: Sly Alone - Touchdown (Remix) (feat. YFG Pave & Bleckson)
Touchdown (Remix) (feat. YFG Pave & Bleckson)Sly Alone
Cover: Tränen - Seismograph (mit Luis Ake)
Seismograph (mit Luis Ake)Tränen
Cover: PAPKE - GESA feat. Jonzon104 (GlenGang030)
GESA feat. Jonzon104 (GlenGang030)PAPKE
Cover: LA RONY - Du bist so schön
Du bist so schönLA RONY
Cover: BENN - Your Home
Your HomeBENN
Cover: BHZ - Schöne Zeit (MotB)
Schöne Zeit (MotB)BHZ
Cover: Orbit - Acacia (feat. Parra for Cuva & Post Meridiem)
Acacia (feat. Parra for Cuva & Post Meridiem)Orbit
Cover: Maensch - Zweite Chance
Zweite ChanceMaensch
Cover: Rolfo & Bonkas - Sabotage EP
Sabotage EPRolfo & Bonkas
Cover: ALEXXX! - Mir fehlt uns
Mir fehlt unsALEXXX!
Cover: Fredrik Leonard - Oddly Weird
Oddly WeirdFredrik Leonard
Cover: Uncle F - Kassenklingeln (Kwam.E)
Kassenklingeln (Kwam.E)Uncle F
Cover: Deadly Past - Hide And Seek
Hide And SeekDeadly Past
Cover: TimmyT - Diebstahl
DiebstahlTimmyT
Cover: Max Raabe - lass es gehen (mit Zartmann)
lass es gehen (mit Zartmann)Max Raabe
Cover: Letkowski - Fern von Allem
Fern von AllemLetkowski
Cover: BHZ - Nikes auf Asphalt (MotB & Ion Miles)
Nikes auf Asphalt (MotB & Ion Miles)BHZ
Cover: PAPKE - Die Eins
Die EinsPAPKE
Cover: deafdawg - für immer
für immerdeafdawg
Cover: MODULAR - Lonely Hearts Club (Single)
Lonely Hearts Club (Single)MODULAR
Cover: Bush.ida - Gewitter
GewitterBush.ida
Cover: Maliq - Ich vermisse dich
Ich vermisse dichMaliq
Cover: GINA ÉTÉ - Prosopagnosia
ProsopagnosiaGINA ÉTÉ
Cover: PA69 - Komplett Blau
Komplett BlauPA69
Cover: S.3000 - Paul Walker (ft. Sire Jonah & Admiral Klatsch)
Paul Walker (ft. Sire Jonah & Admiral Klatsch)S.3000
Cover: MXP - Zu Boden
Zu BodenMXP
Cover: NIKE101 - BACK-UP
BACK-UPNIKE101
Cover: TimmyT - Wolkenmeer
WolkenmeerTimmyT
Cover: PAPKE - Bockmist (ft. Glengang 030)
Bockmist (ft. Glengang 030)PAPKE
Cover: Saftboys - 6AM (Wena41)
6AM (Wena41)Saftboys
Cover: Maensch - Regen
RegenMaensch
Cover: GINA ÉTÉ - Your Opinion
Your OpinionGINA ÉTÉ
Cover: Maliq - Handzeichen
HandzeichenMaliq
Cover: TimmyT - Nebel
NebelTimmyT
Cover: BENN - Bouncing
BouncingBENN
Cover: Letkowski - Der Junge an deiner Tür
Der Junge an deiner TürLetkowski
Cover: NIKE101 - KOKA INS BH
KOKA INS BHNIKE101
Cover: Ramverk - Let Love Be Forgiving
Let Love Be ForgivingRamverk
Cover: Deadly Past - The Missing Part
The Missing PartDeadly Past
Cover: BHZ - happy new year (Monk)
happy new year (Monk)BHZ

2024

Cover: BHZ - wir wollen (Longus Mongus)
wir wollen (Longus Mongus)BHZ
Cover: Dopr4h - escape me
escape meDopr4h
Cover: NIKE101 - ganz allein
ganz alleinNIKE101
Cover: Rolfo & Bonkas - Karussell
KarussellRolfo & Bonkas
Cover: Saftboys - Bitterkalt (Obi One & Günther Fresh)
Bitterkalt (Obi One & Günther Fresh)Saftboys
Cover: Uncle F - Fussballprofi (Kkuba102 prod. Uncle F)
Fussballprofi (Kkuba102 prod. Uncle F)Uncle F
Cover: JONNY5 - City Athletics
City AthleticsJONNY5
Cover: Maliq - Narcissist
NarcissistMaliq
Cover: Post Meridiem - Conversation With The Unconscious
Conversation With The UnconsciousPost Meridiem
Cover: Tränen - Ich bin nicht berühmt
Ich bin nicht berühmtTränen
Cover: BHZ - Küss Herz (Monk)
Küss Herz (Monk)BHZ
Cover: SALÒ - Videodrome
VideodromeSALÒ
Cover: ALEXXX! - Kein Signal
Kein SignalALEXXX!
Cover: PAPKE - Classic
ClassicPAPKE
Cover: Moka Efti Orchestra - Wo ich geboren bin (feat. Christian Friedel)
Wo ich geboren bin (feat. Christian Friedel)Moka Efti Orchestra
Cover: GINA ÉTÉ - F***you:you EP
F***you:you EPGINA ÉTÉ
Cover: Ramverk - Closing My Eyes
Closing My EyesRamverk
Cover: PA69 - Rabattjagd (feat. Drunken Masters)
Rabattjagd (feat. Drunken Masters)PA69
Cover: Moka Efti Orchestra - Herz / Wo ich geboren bin (feat. Christian Friedel)
Herz / Wo ich geboren bin (feat. Christian Friedel)Moka Efti Orchestra
Cover: Dopr4h - Ohne Frage (feat. Raelil)
Ohne Frage (feat. Raelil)Dopr4h
Cover: GINA ÉTÉ - Warum Geht Das Nicht (F***you:you Rework feat Fräulein Luise)
Warum Geht Das Nicht (F***you:you Rework feat Fräulein Luise)GINA ÉTÉ
Cover: The Hidden Cameras - Silent Night
Silent NightThe Hidden Cameras
Cover: Letkowski - Kleiner Frieden
Kleiner FriedenLetkowski
Cover: Deadly Past - Not Higher Than I
Not Higher Than IDeadly Past
Cover: SALÒ - Problemzone Mensch
Problemzone MenschSALÒ
Cover: Gwen Dolyn - X-RATED feelings
X-RATED feelingsGwen Dolyn
Cover: Rolfo & Bonkas - ChoDom & Gomorra EP (mit Kkuba102 & MC Kneipenkrieger)
ChoDom & Gomorra EP (mit Kkuba102 & MC Kneipenkrieger)Rolfo & Bonkas
Cover: Männer Ohne Werk - Gut
GutMänner Ohne Werk
Cover: Noah Kulaga - Stars (Noah's Sunset Edit)
Stars (Noah's Sunset Edit)Noah Kulaga
Cover: Uncle F - MOIN MOIN (von Addikt102 & Stacks102)
MOIN MOIN (von Addikt102 & Stacks102)Uncle F
Cover: BENN - Almost There
Almost ThereBENN
Cover: BHZ - Vernetzt (Big Pat & RAPK)
Vernetzt (Big Pat & RAPK)BHZ
Cover: Tigermilch - Kippen
KippenTigermilch
Cover: Grim104 - BASS (feat Dea Bbz, prod by AsadJohn)
BASS (feat Dea Bbz, prod by AsadJohn)Grim104
Cover: Alice Phoebe Lou - Better
BetterAlice Phoebe Lou
Cover: ALEXXX! - Von Vorne
Von VorneALEXXX!
Cover: Rolfo & Bonkas - ChoDom & Gomorra (mit Kkuba102 & MC Kneipenkrieger)
ChoDom & Gomorra (mit Kkuba102 & MC Kneipenkrieger)Rolfo & Bonkas
Cover: SALÒ - Valeria (schieß mich tot)
Valeria (schieß mich tot)SALÒ
Cover: Tränen - Komm und Küss mich
Komm und Küss michTränen
Cover: Toni Mogens - Last Goodbye
Last GoodbyeToni Mogens
Cover: Orbit - Demos
DemosOrbit
Cover: Joel Miles - Free
FreeJoel Miles
Cover: Alex Sebastian - Wizard of Oz
Wizard of OzAlex Sebastian
Cover: Maliq - Text Me
Text MeMaliq
Cover: MODULAR - Heavy Mental (September)
Heavy Mental (September)MODULAR
Cover: Gwen Dolyn - well educated brat
well educated bratGwen Dolyn
Cover: SALÒ - Staubsaugermann
StaubsaugermannSALÒ
Cover: Hunter/Game - Vision
VisionHunter/Game
Cover: Bush.ida - BUSH zu BI
BUSH zu BIBush.ida
Cover: Basement Saints - Down South
Down SouthBasement Saints
Cover: Moka Efti Orchestra - Herz (feat. Christian Friedel)
Herz (feat. Christian Friedel)Moka Efti Orchestra
Cover: deafdawg - lovetoy
lovetoydeafdawg
Cover: Dopr4h - Fire Inside (Freestyle)
Fire Inside (Freestyle)Dopr4h
Cover: Donkey Kid - Heavyweight Champion
Heavyweight ChampionDonkey Kid
Cover: BHZ - Bandit (Monk feat. RAPK)
Bandit (Monk feat. RAPK)BHZ
Cover: PARALLEL - The Day Before We Met
The Day Before We MetPARALLEL
Cover: benzii - spirallore (EP)
spirallore (EP)benzii
Cover: PA69 - AUA AUA (feat Drunken Masters)
AUA AUA (feat Drunken Masters)PA69
Cover: The Hidden Cameras - Origin:Orphan Remixed
Origin:Orphan RemixedThe Hidden Cameras
Cover: BENN - In My Head
In My HeadBENN
Cover: PAPKE - Jeden Tag ein Apfel (Die Gebrüder Brett RMX)
Jeden Tag ein Apfel (Die Gebrüder Brett RMX)PAPKE
Cover: Bush.ida - Guter Junge
Guter JungeBush.ida
Cover: Letkowski - Die Verwandten
Die VerwandtenLetkowski
Cover: SALÒ - Anzeige is raus
Anzeige is rausSALÒ
Cover: BHZ - COUPE (Monk)
COUPE (Monk)BHZ
Cover: Friedrich Liechtenstein - Alle Getränke gehen aufs Haus
Alle Getränke gehen aufs HausFriedrich Liechtenstein
Cover: Orbit - Hands (Burning Man Version)
Hands (Burning Man Version)Orbit
Cover: BHZ - Superstars (01099 feat Ion Miles)
Superstars (01099 feat Ion Miles)BHZ
Cover: Männer Ohne Werk - Lebenslügenlieder
LebenslügenliederMänner Ohne Werk
Cover: PAPKE - Tekk Team EP (mit Admiral Klatsch)
Tekk Team EP (mit Admiral Klatsch)PAPKE
Cover: Friedrich Liechtenstein - Die Maschine (mit Purple Disco Machine)
Die Maschine (mit Purple Disco Machine)Friedrich Liechtenstein
Cover: MODULAR - Falsche Zukunft_demo
Falsche Zukunft_demoMODULAR
Cover: Silvertongues - neither/nor
neither/norSilvertongues
Cover: Bush.ida - Kundalini
KundaliniBush.ida
Cover: Donkey Kid - Live With It
Live With ItDonkey Kid
Cover: Toni Mogens - Guapa
GuapaToni Mogens
Cover: Noah Kulaga - Follow The Sun (Noah's Sunset Edit)
Follow The Sun (Noah's Sunset Edit)Noah Kulaga
Cover: ALEXXX! - Harmony
HarmonyALEXXX!
Cover: SALÒ - Universal Punks Fuck Off
Universal Punks Fuck OffSALÒ
Cover: BENN - Running
RunningBENN
Cover: benzii - morgengrau
morgengraubenzii
Cover: Tigermilch - Kleine Liebesgeschichte
Kleine LiebesgeschichteTigermilch
Cover: NEØV - Soft Atlas
Soft AtlasNEØV
Cover: PA69 - Happy Hour (feat Drunken Masters)
Happy Hour (feat Drunken Masters)PA69
Cover: Joanna Gemma Auguri - All You Can Eat (Rosa Anschütz Remix)
All You Can Eat (Rosa Anschütz Remix)Joanna Gemma Auguri
Cover: Olmo - Whatever Works (Polygonia Remix)
Whatever Works (Polygonia Remix)Olmo
Cover: Grim104 - Gurke Im Wodka (ft Jan Delay)
Gurke Im Wodka (ft Jan Delay)Grim104
Cover: BHZ - Etage 6
Etage 6BHZ
Cover: ALEXXX! - Chaos
ChaosALEXXX!
Cover: Donkey Kid - Appetite (Digitalism Remix)
Appetite (Digitalism Remix)Donkey Kid
Cover: Silvertongues - You Don't Make Me Wanna Die
You Don't Make Me Wanna DieSilvertongues
Cover: PA69 - Barfuss auf dem Floor (feat Drunken Masters)
Barfuss auf dem Floor (feat Drunken Masters)PA69
Cover: Jakob Longfield - Of Daydreams And Letting Go
Of Daydreams And Letting GoJakob Longfield
Cover: Orbit - Heat
HeatOrbit
Cover: MODULAR - Trümmer
TrümmerMODULAR
Cover: Donkey Kid - Appetite
AppetiteDonkey Kid
Cover: Grim104 - LEKKER (feat Fatoni)
LEKKER (feat Fatoni)Grim104
Cover: Toni Mogens - Another 90s Song
Another 90s SongToni Mogens
Cover: Bush.ida - Schlaraffenland
SchlaraffenlandBush.ida
Cover: Donkey Kid - But then the night
But then the nightDonkey Kid
Cover: Jakob Longfield - Not Sure Anymore
Not Sure AnymoreJakob Longfield
Cover: BHZ - Blumengarten
BlumengartenBHZ
Cover: SALÒ - Männergefühle
MännergefühleSALÒ
Cover: NEØV - A Little Taste
A Little TasteNEØV
Cover: Silvertongues - Lonely Dance
Lonely DanceSilvertongues
Cover: Joel Miles - In Sight
In SightJoel Miles
Cover: Joanna Gemma Auguri - Hiraeth
HiraethJoanna Gemma Auguri
Cover: BHZ - Jedes Jahr
Jedes JahrBHZ
Cover: Jakob Longfield - Daydreams (with M)
Daydreams (with M)Jakob Longfield
Cover: Orbit - current collection of demos on my drive
current collection of demos on my driveOrbit
Cover: Moonlight Breakfast - Go Big Or Go Home
Go Big Or Go HomeMoonlight Breakfast
Cover: Grim104 - BOYS DONT CRY (feat Team Avantgarde)
BOYS DONT CRY (feat Team Avantgarde)Grim104
Cover: SALÒ - I.F.D.W
I.F.D.WSALÒ
Cover: ALEXXX! - Letzter Strich
Letzter StrichALEXXX!
Cover: Joanna Gemma Auguri - LAST DANCE feat Keeley Forsyth
LAST DANCE feat Keeley ForsythJoanna Gemma Auguri
Cover: MODULAR - Rennfahrer
RennfahrerMODULAR
Cover: Moonlight Breakfast - Rain Drops
Rain DropsMoonlight Breakfast
Cover: Dornenkönig - Weit weg
Weit wegDornenkönig
Cover: BENN - Square One
Square OneBENN
Cover: Silvertongues - Overflow
OverflowSilvertongues
Cover: Jakob Longfield - Show Yourself
Show YourselfJakob Longfield
Cover: Olmo - You Are Here
You Are HereOlmo
Cover: Orbit - current collection of demos on my drive
current collection of demos on my driveOrbit
Cover: Moonlight Breakfast - Rosy Cheeks
Rosy CheeksMoonlight Breakfast
Cover: Friedrich Liechtenstein - Alle Getränke gehen aufs Haus
Alle Getränke gehen aufs HausFriedrich Liechtenstein
Cover: Joanna Gemma Auguri - Your Dark Colours
Your Dark ColoursJoanna Gemma Auguri
Cover: NEØV - Feel
FeelNEØV
Cover: Magic Island - It's Over EP
It's Over EPMagic Island
Cover: BENN - Rolling
RollingBENN
Cover: MODULAR - Erste Große Freiheit (feat Mia Morgan)
Erste Große Freiheit (feat Mia Morgan)MODULAR
Cover: Moonlight Breakfast - This Is
This IsMoonlight Breakfast
Cover: Geistha - lights33ker
lights33kerGeistha
Cover: Dornenkönig - Steh Auf
Steh AufDornenkönig
Cover: Noah Kulaga - Follow The Sun
Follow The SunNoah Kulaga
Cover: SPARKLING - I Feel So High (With You By My Side)
I Feel So High (With You By My Side)SPARKLING
Cover: Joanna Gemma Auguri - What We Call Love
What We Call LoveJoanna Gemma Auguri
Cover: Sofia Portanet - Chasing Dreams
Chasing DreamsSofia Portanet
Cover: PA69 - Bushalte-Boogie
Bushalte-BoogiePA69
Cover: Tune Circus - Never Mind The Sunrise
Never Mind The SunriseTune Circus
Cover: Tigermilch - Gib her was dich kaputt macht
Gib her was dich kaputt machtTigermilch
Cover: NEØV - Softer
SofterNEØV
Cover: Moonlight Breakfast - Dancing (Like Nobody’s Watching)
Dancing (Like Nobody’s Watching)Moonlight Breakfast
Cover: Tune Circus - From The Basement
From The BasementTune Circus
Cover: benzii - beine spüren
beine spürenbenzii
Cover: Sofia Portanet - Entre nos lèvres
Entre nos lèvresSofia Portanet
Cover: Joanna Gemma Auguri - Isle of Longing
Isle of LongingJoanna Gemma Auguri
Cover: Toni Mogens - Nothing To Worry (EP)
Nothing To Worry (EP)Toni Mogens
Cover: Baba Shrimps - Best Days EP
Best Days EPBaba Shrimps
Cover: Super Memory Kid - The Happy Ever After
The Happy Ever AfterSuper Memory Kid
Cover: Dornenkönig - Frei
FreiDornenkönig
Cover: PA69 - Breakdancer Girl
Breakdancer GirlPA69
Cover: Orbit - Rewind
RewindOrbit
Cover: GINA ÉTÉ - Love to Work
Love to WorkGINA ÉTÉ
Cover: PARALLEL - Amateur
AmateurPARALLEL
Cover: TimmyT - Origami Herz
Origami HerzTimmyT
Cover: Tune Circus - Dancing In The Dark
Dancing In The DarkTune Circus
Cover: Joanna Gemma Auguri - Break Out
Break OutJoanna Gemma Auguri
Cover: Tigermilch - Schritt für Schritt
Schritt für SchrittTigermilch
Cover: Junipa Gold - Before We Turn To Dust
Before We Turn To DustJunipa Gold
Cover: TimmyT - Sonnenbrille/Shawty
Sonnenbrille/ShawtyTimmyT
Cover: PA69 - Lausbub
LausbubPA69
Cover: Tune Circus - Never Mind The Sunrise
Never Mind The SunriseTune Circus
Cover: Super Memory Kid - Dead Man
Dead ManSuper Memory Kid
Cover: Baba Shrimps - Best Days
Best DaysBaba Shrimps
Cover: Sofia Portanet - Paralysed
ParalysedSofia Portanet
Cover: Julia Montez - CounterParts
CounterPartsJulia Montez
Cover: Toni Mogens - My Love
My LoveToni Mogens

2023

Cover: TimmyT - Ihr Typ
Ihr TypTimmyT
Cover: Julia Montez - Remain
RemainJulia Montez
Cover: Grim104 - Ende Der Nacht
Ende Der NachtGrim104
Cover: OLD MRS. BATES - WASCO
WASCOOLD MRS. BATES
Cover: GlüXkinder - ALLES KANN PASSIERN
ALLES KANN PASSIERNGlüXkinder
Cover: PARALLEL - Slo-Mo
Slo-MoPARALLEL
Cover: benzii - crush me stars
crush me starsbenzii
Cover: Fargo - Gutes Gefühl (Album)
Gutes Gefühl (Album)Fargo
Cover: BHZ - 2013
2013BHZ
Cover: Callider - Southern Stars
Southern Stars Callider
Cover: Tigermilch - Gib her was dich kaputt macht
Gib her was dich kaputt machtTigermilch
Cover: Fargo - Leuchtturm
LeuchtturmFargo
Cover: BHZ - Crash Dummy
Crash DummyBHZ
Cover: SPARKLING - We Are Here To Make You Feel (Album)
We Are Here To Make You Feel (Album)SPARKLING
Cover: Olmo - You Only Love Me When You’re Sorry
You Only Love Me When You’re Sorry Olmo
Cover: Sofia Portanet - Ballon
BallonSofia Portanet
Cover: Super Memory Kid - HollowGram
HollowGram Super Memory Kid
Cover: BHZ - Klassenfahrt
KlassenfahrtBHZ
Cover: Toni Mogens - Wild Goose Chase
Wild Goose Chase Toni Mogens
Cover: Get Jealous - Casually Causing Heartsbreaks
Casually Causing HeartsbreaksGet Jealous
Cover: Tigermilch - Nur nicht heute
Nur nicht heuteTigermilch
Cover: SPARKLING - I Love You So
I Love You SoSPARKLING
Cover: Baba Shrimps - Ruby
RubyBaba Shrimps
Cover: Junipa Gold - Odyssey
OdysseyJunipa Gold
Cover: Fargo - Ganz Genau Wir
Ganz Genau WirFargo
Cover: Olmo - Telepathy
TelepathyOlmo
Cover: 7ONA LEE - Matador
Matador7ONA LEE
Cover: TimmyT - FEELINGS EP
FEELINGS EPTimmyT
Cover: LEOPARD - Überleben
ÜberlebenLEOPARD
Cover: benzii - sweat pearls
sweat pearlsbenzii
Cover: Adam Wendler - Living The Dream
Living The DreamAdam Wendler
Cover: The Heartways - Damaged Goods
Damaged GoodsThe Heartways
Cover: GlüXkinder - Perfekt
PerfektGlüXkinder
Cover: LACODA - Here/Now (Basic Instinct's Sleepless Mix)
Here/Now (Basic Instinct's Sleepless Mix)LACODA
Cover: TimmyT - SO IN LOVE
SO IN LOVETimmyT
Cover: EVERDEEN - Heart Shaped Gutter (Acoustic)
Heart Shaped Gutter (Acoustic)EVERDEEN
Cover: Adam Wendler - Sex And Champagne
Sex And ChampagneAdam Wendler
Cover: LEOPARD - Alleine
AlleineLEOPARD
Cover: Toni Mogens - Sorry Not Sorry
Sorry Not SorryToni Mogens
Cover: PA69 - Arbeitslos
ArbeitslosPA69
Cover: SPARKLING - Hey Hey Hey
Hey Hey HeySPARKLING
Cover: TimmyT - SOFINE
SOFINETimmyT
Cover: The Heartways - Deep End
Deep EndThe Heartways
Cover: Callider - Short Steps
Short StepsCallider
Cover: LACODA - Fear No Ghost
Fear No GhostLACODA
Cover: Junipa Gold - Turn To Dust
Turn To DustJunipa Gold
Cover: LACODA - Stay Loyal feat. Owen Ross
Stay Loyal feat. Owen RossLACODA
Cover: Alice Phoebe Lou - Shelter
ShelterAlice Phoebe Lou
Cover: Adam Wendler - Time To Shine
Time To ShineAdam Wendler
Cover: Get Jealous - I'm Sorry Michelle
I'm Sorry MichelleGet Jealous
Cover: EVERDEEN - Don't Give Up The Ghost (Acoustic)
Don't Give Up The Ghost (Acoustic)EVERDEEN
Cover: LEOPARD - Kommst du mit? (feat SALÒ)
Kommst du mit? (feat SALÒ)LEOPARD
Cover: benzii - visions
visionsbenzii
Cover: PA69 - Center Shock
Center ShockPA69
Cover: SPARKLING - We Are Here To Make You Feel
We Are Here To Make You FeelSPARKLING
Cover: Olmo - Tornerai (Original Mix)
Tornerai (Original Mix)Olmo
Cover: LACODA - Here/Now
Here/NowLACODA
Cover: Adam Wendler - Everybody's Getting Famous
Everybody's Getting FamousAdam Wendler
Cover: Fargo - Copacabana
CopacabanaFargo
Cover: Alice Phoebe Lou - Lose My Head
Lose My HeadAlice Phoebe Lou
Cover: Veronica Fusaro - A Modern Tale
A Modern TaleVeronica Fusaro
Cover: OLD MRS. BATES - Gold
Gold OLD MRS. BATES
Cover: The Heartways - Oh My Heart
Oh My HeartThe Heartways
Cover: EVERDEEN - By The Water (Acoustic)
By The Water (Acoustic)EVERDEEN
Cover: Murmur Tooth & Lars Moston - No Time to Explain
No Time to ExplainMurmur Tooth & Lars Moston
Cover: PA69 - Denkmalschutz
DenkmalschutzPA69
Cover: LACODA - Fear No Ghost
Fear No GhostLACODA
Cover: LEOPARD - Warnung
WarnungLEOPARD
Cover: Junipa Gold - Loving like a fool
Loving like a foolJunipa Gold
Cover: 7ONA LEE - All I Can
All I Can7ONA LEE
Cover: Daada - Daada - Live
Daada - LiveDaada
Cover: $oho Bani - Träum $oho
Träum $oho$oho Bani
Cover: Olmo - Whatever Works (Noah Becker Rework)
Whatever Works (Noah Becker Rework)Olmo
Cover: Alice Phoebe Lou - Open My Door
Open My DoorAlice Phoebe Lou
Cover: June Cocó - Infinity Mode
Infinity ModeJune Cocó
Cover: Jakob Longfield - sometimes I feel great, sometimes I don’t
sometimes I feel great, sometimes I don’tJakob Longfield
Cover: The Heartways - Moving On
Moving On The Heartways
Cover: LACODA - Damsels in Distress
Damsels in DistressLACODA
Cover: Linebug - Fast Changing Landscapes
Fast Changing LandscapesLinebug
Cover: benzii - Uncertain Cold (Luca Eck 2626 Mix)
Uncertain Cold (Luca Eck 2626 Mix)benzii
Cover: Jakob Longfield - A Little Life
A Little LifeJakob Longfield
Cover: Sofia Portanet - My Time
My TimeSofia Portanet
Cover: Lara Samira - Forever Me
Forever MeLara Samira
Cover: stegmiller - Licht
Lichtstegmiller
Cover: 7ONA LEE - This One's For
This One's For7ONA LEE
Cover: June Cocó - Solid Ground
Solid GroundJune Cocó
Cover: Matt Holubowski - LIKE FLOWERS ON A MOLTEN LAWN
LIKE FLOWERS ON A MOLTEN LAWN Matt Holubowski
Cover: Jakob Longfield - Now Or Never
Now Or NeverJakob Longfield
Cover: Geistha - Rue Oberkampf & GEISTHA - Moths
Rue Oberkampf & GEISTHA - MothsGeistha
Cover: Alice Phoebe Lou - Shelter
ShelterAlice Phoebe Lou
Cover: Fargo - Eisbär und Pinguin
Eisbär und PinguinFargo
Cover: OLD MRS. BATES - PARKA
PARKA OLD MRS. BATES
Cover: The xUrbs - Stranded
StrandedThe xUrbs
Cover: Adam Wendler - Motions (Acoustic)
Motions (Acoustic)Adam Wendler
Cover: Jakob Longfield - In The Night
In The NightJakob Longfield
Cover: Juliet Fox - Techno in Space
Techno in SpaceJuliet Fox
Cover: benzii - Tritoness & The Scent of Rain
Tritoness & The Scent of Rain benzii
Cover: Murmur Tooth & Lars Moston - David Attenborough
David AttenboroughMurmur Tooth & Lars Moston
Cover: Matt Holubowski - My Burrow
My BurrowMatt Holubowski
Cover: Adam Wendler - Is Nothing Ever Really Gone (Acoustic)
Is Nothing Ever Really Gone (Acoustic)Adam Wendler
Cover: Olmo - My Friend Amer (Harry Charles Remix)
My Friend Amer (Harry Charles Remix)Olmo
Cover: PA69 - 20 gute Gründe
20 gute GründePA69
Cover: Veronica Fusaro - All the Colors of the Sky
All the Colors of the SkyVeronica Fusaro
Cover: MASHA THE RICH MAN - Sheyne Ziere
Sheyne ZiereMASHA THE RICH MAN
Cover: 7ONA LEE - Again
Again7ONA LEE

2022

Cover: Adam Wendler - Undercover (Acoustic)
Undercover (Acoustic)Adam Wendler
Cover: benzii - Drip Drop
Drip Dropbenzii
Cover: Trendsome - IV
IVTrendsome
Cover: Veronica Fusaro - Wreck Me
Wreck MeVeronica Fusaro
Cover: Silk Mob - NEW SILK
NEW SILKSilk Mob
Cover: Murmur Tooth & Lars Moston - Radio Silence
Radio SilenceMurmur Tooth & Lars Moston
Cover: MASHA THE RICH MAN - Forever Boiling
Forever BoilingMASHA THE RICH MAN
Cover: Christian Ronig - Heavy Seas at the Cape of Good Hope
Heavy Seas at the Cape of Good HopeChristian Ronig
Cover: Adam Wendler - Lost in the Water (Acoustic)
Lost in the Water (Acoustic)Adam Wendler
Cover: Basement Saints - Night Owl
Night OwlBasement Saints
Cover: Silk Mob - Vor Und Zürück
Vor Und ZürückSilk Mob
Cover: EVERDEEN - I'm Sorry
I'm SorryEVERDEEN
Cover: Lukas Utech - Devil
DevilLukas Utech
Cover: SPARKLING - This Is My Life / Das Ist Mein Leben / C'est Ma Vie: Remixes
This Is My Life / Das Ist Mein Leben / C'est Ma Vie: RemixesSPARKLING
Cover: Veronica Fusaro - Cry Me an Ocean
Cry Me an OceanVeronica Fusaro
Cover: Murmur Tooth & Lars Moston - Now Is Love
Now Is LoveMurmur Tooth & Lars Moston
Cover: MASHA THE RICH MAN - My Soil
My SoilMASHA THE RICH MAN
Cover: Moka Efti Orchestra - Telegram
TelegramMoka Efti Orchestra
Cover: Sofia Portanet - Unstoppable
UnstoppableSofia Portanet
Cover: Christian Ronig - Deep & Silent Sea
Deep & Silent SeaChristian Ronig
Cover: benzii - Uncertain Cold
Uncertain Coldbenzii
Cover: Adam Wendler - Afraid of Zombies (Acoustic)
Afraid of Zombies (Acoustic)Adam Wendler
Cover: Lukas Utech - Buyable
BuyableLukas Utech
Cover: SPARKLING - Not The Right Place (COMA Remix)
Not The Right Place (COMA Remix)SPARKLING
Cover: Murmur Tooth & Lars Moston - Antidote
AntidoteMurmur Tooth & Lars Moston
Cover: Daada - daada
daadaDaada
Cover: Adam Wendler - Holding On (Acoustic)
Holding On (Acoustic)Adam Wendler
Cover: Christian Ronig - Feel The Heat
Feel The HeatChristian Ronig
Cover: Krälfe - The End Of Our Time (Edit)
The End Of Our Time (Edit)Krälfe
Cover: Lukas Utech - Dirty Angel
Dirty AngelLukas Utech
Cover: U96 - 20.000 Meilen unter dem Meer
20.000 Meilen unter dem MeerU96
Cover: Veronica Fusaro - Summer Lightning
Summer LightningVeronica Fusaro
Cover: EVERDEEN - Do You Wanna Play (Acoustic)
Do You Wanna Play (Acoustic)EVERDEEN
Cover: Nick Faye - Gettin' Better EP
Gettin' Better EPNick Faye
Cover: MASHA THE RICH MAN - Uptight Dance
Uptight DanceMASHA THE RICH MAN
Cover: Fargo - Liebeslied (für meiner Hater)
Liebeslied (für meiner Hater)Fargo
Cover: benzii - Bare Skin
Bare Skinbenzii
Cover: Adam Wendler - Motions (NFT Bundle)
Motions (NFT Bundle)Adam Wendler
Cover: Adam Wendler - Motions
MotionsAdam Wendler
Cover: Daada - Poetry
PoetryDaada
Cover: EVERDEEN - Fairweather Friend
Fairweather FriendEVERDEEN
Cover: Friedrich Liechtenstein - Good Gastein
Good GasteinFriedrich Liechtenstein
Cover: benzii - Mess Me Up
Mess Me Upbenzii
Cover: molllust - Mars - The game is over
Mars - The game is over molllust
Cover: stegmiller - Viel zu lang schon
Viel zu lang schonstegmiller
Cover: Daada - Tus Manos
Tus ManosDaada
Cover: FERHAT - PEHLIVAN (IPEK IPEKCIOGLU RMX)
PEHLIVAN (IPEK IPEKCIOGLU RMX) FERHAT
Cover: stegmiller - Zeitmaschine
Zeitmaschinestegmiller
Cover: Lebendig - Nicht Allein
Nicht AlleinLebendig
Cover: MASHA THE RICH MAN - Safe Journey
Safe JourneyMASHA THE RICH MAN
Cover: Moonlight Breakfast - Cool Down
Cool DownMoonlight Breakfast
Cover: Lebendig - Deine Augen
Deine AugenLebendig
Cover: Adam Wendler - Lost in the water
Lost in the waterAdam Wendler
Cover: Grundfunk - Wahnsinn ist meine Lieblingsfarbe
Wahnsinn ist meine LieblingsfarbeGrundfunk
Cover: GINA ÉTÉ - Attention
Attention GINA ÉTÉ
Cover: You Silence I Bird - Bloom
BloomYou Silence I Bird
Cover: Olmo - The Trunk
The TrunkOlmo
Cover: Verhaltenstherapie - Rote Rosen
Rote RosenVerhaltenstherapie
Cover: Nick Faye - Costco Magazine
Costco MagazineNick Faye
Cover: Daada - Ballet
BalletDaada
Cover: Kellermensch - Capitulism
CapitulismKellermensch
Cover: Lebendig - Nicht allein
Nicht alleinLebendig
Cover: Olmo - Whatever Works
Whatever WorksOlmo
Cover: Drens - HOLY DEMON
HOLY DEMONDrens
Cover: Small Fires - Stairwell
StairwellSmall Fires
Cover: benzii - Skip a Beat
Skip a Beatbenzii
Cover: MASHA THE RICH MAN - His Rebel Heart
His Rebel HeartMASHA THE RICH MAN
Cover: Sofia Portanet - Mi Amor
Mi AmorSofia Portanet
Cover: Kellermensch - 6705
6705Kellermensch
Cover: Olmo - Tornerai
TorneraiOlmo
Cover: Nick Faye - Calm you Down
Calm you DownNick Faye
Cover: You Silence I Bird - Out of Time
Out of TimeYou Silence I Bird
Cover: Sofia Portanet - REAL FACE PIANO VERSION FEAT CHILLY GONZALES
REAL FACE PIANO VERSION FEAT CHILLY GONZALESSofia Portanet
Cover: benzii - Tsunami
Tsunamibenzii
Cover: Lebendig - Träume
TräumeLebendig
Cover: Verhaltenstherapie - Hypochonder
HypochonderVerhaltenstherapie
Cover: Olmo - Dream Boat
Dream BoatOlmo
Cover: Baba Shrimps - Rolling Stone
Rolling StoneBaba Shrimps
Cover: SPARKLING - This Is My Life / Das Ist Mein Leben / C´est Ma Vie
This Is My Life / Das Ist Mein Leben / C´est Ma VieSPARKLING
Cover: ZUSTRA - The Dream Of Reason
The Dream Of ReasonZUSTRA
Cover: Verhaltenstherapie - Alte Liebe
Alte LiebeVerhaltenstherapie
Cover: Veronica Fusaro - Better With You
Better With YouVeronica Fusaro
Cover: Adam Wendler - Undercover
UndercoverAdam Wendler
Cover: Olmo - Pigs
PigsOlmo
Cover: You Silence I Bird - City in the Sky
City in the SkyYou Silence I Bird
Cover: The Hidden Cameras - I Believe In The Good Of Life
I Believe In The Good Of LifeThe Hidden Cameras
Cover: benzii - Molotov
Molotovbenzii
Cover: JUNGER - Kein Land in Sicht
Kein Land in SichtJUNGER
Cover: Verhaltenstherapie - Verpiss Dich!
Verpiss Dich!Verhaltenstherapie
Cover: ZUSTRA - Drowned Body
Drowned BodyZUSTRA
Cover: JUNGER - Lass uns einfach existieren
Lass uns einfach existierenJUNGER

2021

Cover: Walking On Rivers - Good Times
Good TimesWalking On Rivers
Cover: Magic Island - The Ending (feat Mazzo)
The Ending (feat Mazzo)Magic Island
Cover: GINA ÉTÉ - Peur (Angscht)
Peur (Angscht)GINA ÉTÉ
Cover: Adam Wendler - Driver
DriverAdam Wendler
Cover: JUNGER - Anders
AndersJUNGER
Cover: Juliet Fox - Wanna Dance
Wanna DanceJuliet Fox
Cover: FERHAT - Turkish Delights
Turkish DelightsFERHAT
Cover: PARALLEL - Wenn dieses Leben hier ein Film wär
Wenn dieses Leben hier ein Film wärPARALLEL
Cover: Sofia Portanet - Real Face
Real FaceSofia Portanet
Cover: Drens - Holy Demon
Holy DemonDrens
Cover: FERHAT - Pehlivan
PehlivanFERHAT
Cover: Pitchtuner - I’m Voting With My Wallet
I’m Voting With My WalletPitchtuner
Cover: Fuzzman - Endlich Vernunft
Endlich VernunftFuzzman
Cover: Fargo - Gutes Gefuehl (Martin Trevy Remix)
Gutes Gefuehl (Martin Trevy Remix)Fargo
Cover: Basement Saints - Stimulation
StimulationBasement Saints
Cover: JUNGER - Wer, wenn nicht wir
Wer, wenn nicht wirJUNGER
Cover: You Silence I Bird - Don’t lose your Excitement
Don’t lose your ExcitementYou Silence I Bird
Cover: benzii - Breakin'
Breakin'benzii
Cover: Fuzzman - Weil ein Schlager vergeht
Weil ein Schlager vergehtFuzzman
Cover: Adam Wendler - On The Run
On The RunAdam Wendler
Cover: RIA - Über Uns
Über UnsRIA
Cover: Henning Schmiedt - Piano Diary
Piano DiaryHenning Schmiedt
Cover: Friedrich Liechtenstein - I SAVED THE WORLD TODAY
I SAVED THE WORLD TODAYFriedrich Liechtenstein
Cover: FERHAT - Let Me Be
Let Me BeFERHAT
Cover: Kellermensch - Another Drink
Another DrinkKellermensch
Cover: EVERDEEN - Stay
StayEVERDEEN
Cover: Bad Spirit - The Impossible Burger
The Impossible BurgerBad Spirit
Cover: Geistha - graveyardsilence
graveyardsilenceGeistha
Cover: Veronica Fusaro - Beach (Acoustic)
Beach (Acoustic)Veronica Fusaro
Cover: JUNGER - Kein Land in Sicht
Kein Land in SichtJUNGER
Cover: Krälfe - Portal (Edit)
Portal (Edit)Krälfe
Cover: EVERDEEN - Do You Wanna Play
Do You Wanna PlayEVERDEEN
Cover: The Hidden Cameras - Redemption
RedemptionThe Hidden Cameras
Cover: Krälfe - Gravity Sucks
Gravity SucksKrälfe
Cover: Walking On Rivers - Time To Lose Control
Time To Lose ControlWalking On Rivers
Cover: GINA ÉTÉ - Erased by Thought
Erased by ThoughtGINA ÉTÉ
Cover: Krälfe - Orion Squatters
Orion SquattersKrälfe
Cover: Bae.Con - Wouldn´t Know
Wouldn´t KnowBae.Con
Cover: Krälfe - Inconsolable
InconsolableKrälfe
Cover: Fargo - Umwege
UmwegeFargo
Cover: Veronica Fusaro - Fool
FoolVeronica Fusaro
Cover: MIVA - Umwege
UmwegeMIVA
Cover: Baba Shrimps - III
IIIBaba Shrimps
Cover: RIA - Kopf aus
Kopf ausRIA
Cover: Walking On Rivers - Overachiever
OverachieverWalking On Rivers
Cover: benzii - Dystopia
Dystopiabenzii
Cover: Krälfe - Digital Dismay
Digital DismayKrälfe
Cover: Waldskin - Clarity Before The Crash
Clarity Before The CrashWaldskin
Cover: Adam Wendler - Thin Ice
Thin IceAdam Wendler

2020

Cover: Baba Shrimps - Pick Up The Phone
Pick Up The PhoneBaba Shrimps
Cover: Juliet Fox - Time Doesn't Exist
Time Doesn't ExistJuliet Fox
Cover: dreimalumalpha - Jugend ans Geld verloren
Jugend ans Geld verlorendreimalumalpha
Cover: benzii - Defense Mechanism
Defense Mechanismbenzii
Cover: Rebecca Immanuel - Light
LightRebecca Immanuel
Cover: dreimalumalpha - Am Karussel von Ingo Blaumann
Am Karussel von Ingo Blaumanndreimalumalpha
Cover: Friedrich Jr. - Das ist gut so
Das ist gut soFriedrich Jr.
Cover: Veronica Fusaro - Beach
BeachVeronica Fusaro
Cover: benzii - Broken Mind
Broken Mindbenzii
Cover: dreimalumalpha - Zu Besuch
Zu Besuchdreimalumalpha
Cover: FERHAT - Dance The Devrim
Dance The DevrimFERHAT
Cover: MIVA - MOSAIK
MOSAIKMIVA
Cover: NYLE - All We Start
All We StartNYLE
Cover: When 'Airy Met Fairy - Blanket Of Sorrow
Blanket Of SorrowWhen 'Airy Met Fairy
Cover: dreimalumalpha - Ohne Theorie keine Revolution
Ohne Theorie keine Revolutiondreimalumalpha
Cover: - Rage
Rage
Cover: RIA - Der schönste Platz der Erde
Der schönste Platz der ErdeRIA
Cover: - Lukas Dolphin
Lukas Dolphin
Cover: - Wir sind so
Wir sind so
Cover: Pauls Jets - Highlights zum Einschlafen
Highlights zum EinschlafenPauls Jets
Cover: SAMT - SILK
SILKSAMT
Cover: Drens - Pet Peeves
Pet PeevesDrens
Cover: - From A to Be
From A to Be
Cover: When 'Airy Met Fairy - Esprit De Corps
Esprit De CorpsWhen 'Airy Met Fairy
Cover: You Silence I Bird - Tropical Rain
Tropical RainYou Silence I Bird
Cover: - Run
Run
Cover: SAMT - VELVET
VELVETSAMT
Cover: You Silence I Bird - Daughter Of The Endless Green
Daughter Of The Endless GreenYou Silence I Bird
Cover: Alice Phoebe Lou - Witches
WitchesAlice Phoebe Lou
Cover: Matt Holubowski - Weird Ones
Weird OnesMatt Holubowski
Cover: - Einfach Leichter
Einfach Leichter
Cover: Luca Eck - Digital Distance
Digital DistanceLuca Eck
Cover: Luca Eck - Walking The Edge
Walking The EdgeLuca Eck
Cover: BHZ - Kiezromantik
KiezromantikBHZ
Cover: - Ich bin so wie ich bin
Ich bin so wie ich bin

2019

Cover: Christoph Israel - Ein Wintermärchen 2 - Weihnachtsklassiker
Ein Wintermärchen 2 - WeihnachtsklassikerChristoph Israel
Cover: 102 Boyz - Asozial Allstars 3
Asozial Allstars 3102 Boyz
Cover: Mister Me - Das Ende vom Hass
Das Ende vom HassMister Me
Cover: ABOUT MONSTERS - ABOUT MONSTERS
ABOUT MONSTERSABOUT MONSTERS
Cover: REDEEM - Paperthin Skin
Paperthin SkinREDEEM
Cover: MIVA - Gut Zusammen
Gut ZusammenMIVA
Cover: Fargo - Gutes Gefühl
Gutes GefühlFargo
Cover: SPARKLING - I Want To See Everything
I Want To See EverythingSPARKLING
Cover: - Die Demokratie ist weiblich
Die Demokratie ist weiblich
Cover: - Pink und Blau
Pink und Blau
Cover: Moonlight Breakfast - Affection
AffectionMoonlight Breakfast
Cover: - Null
Null
Cover: Young Chinese Dogs - The Quiet And The Storm
The Quiet And The StormYoung Chinese Dogs
Cover: Von Flocken - Geister und Grimassen
Geister und GrimassenVon Flocken
Cover: MIVA - NEU
NEUMIVA
Cover: - The Hype
The Hype
Cover: Small Fires - All This Noise
All This NoiseSmall Fires
Cover: Alice Phoebe Lou - Paper Castles
Paper CastlesAlice Phoebe Lou
Cover: Donskoy - Cry by the river
Cry by the riverDonskoy
Cover: Donskoy - Cry by the River
Cry by the RiverDonskoy

2018

Cover: Rebecca Lou - I Wanna Be Your Everything
I Wanna Be Your EverythingRebecca Lou
Cover: Kellermensch - All That I Can Say (Acoustic)
All That I Can Say (Acoustic)Kellermensch
Cover: Augustin - Colors
ColorsAugustin
Cover: Geistha - Reincarnation
ReincarnationGeistha
Cover: The Bongo Club - What You Want Us To Be
What You Want Us To BeThe Bongo Club
Cover: Delorentos - Islands
IslandsDelorentos
Cover: Geistha - D'Ark (Dawn)
D'Ark (Dawn)Geistha
Cover: Matt Holubowski - Solitudes
SolitudesMatt Holubowski
Cover: Fluid Arms - For other reasons
For other reasonsFluid Arms
Cover: Delorentos - True Surrender
True SurrenderDelorentos
Cover: Alice Phoebe Lou - She
SheAlice Phoebe Lou
Cover: Stephanie Lottermoser - This Time
This TimeStephanie Lottermoser
Cover: Frank und Friedrich - Higher
HigherFrank und Friedrich

2017

Cover: Baba Shrimps - Hurry Hurry
Hurry HurryBaba Shrimps
Cover: Kellermensch - Goliath
GoliathKellermensch
Cover: The Bongo Club - Seventeen
SeventeenThe Bongo Club
Cover: Paisley - Waste
WastePaisley
Cover: Fargo - Nick, wenn du...
Nick, wenn du...Fargo
Cover: Kellermensch - Bad Sign
Bad SignKellermensch
Cover: Von Eden - Wir sind hier
Wir sind hierVon Eden
Cover: PARALLEL - Trash & Diamanten
Trash & DiamantenPARALLEL
Cover: Gundelach - Holy Water
Holy WaterGundelach
Cover: Baba Shrimps - Road To Rome
Road To RomeBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Road To Rome
Road To RomeBaba Shrimps
Cover: Ooberfuse - TOO - The Odd Ones
TOO - The Odd OnesOoberfuse
Cover: Gundelach - Garden
GardenGundelach
Cover: Paisley - Paisley
PaisleyPaisley
Cover: Paisley - This Town
This TownPaisley
Cover: 7fields - 7fields
7fields7fields
Cover: - And Then I Saw A Million Skies Ahead
And Then I Saw A Million Skies Ahead
Cover: Die Versenker - Trebüt
TrebütDie Versenker
Cover: Tim Kamrad - Changes EP
Changes EPTim Kamrad
Cover: Rainer Von Vielen - Überall Chaos
Überall ChaosRainer Von Vielen

2016

Cover: Christoph Israel - Ein Wintermärchen - Weihnachtslieder aus Deutschland
Ein Wintermärchen - Weihnachtslieder aus DeutschlandChristoph Israel
Cover: Sidling Sisters - Anders als Ihr denkt
Anders als Ihr denktSidling Sisters
Cover: Stevans - Rupture
RuptureStevans
Cover: Stevans - Dirty Queen
Dirty QueenStevans
Cover: Tim Kamrad - Changes
ChangesTim Kamrad
Cover: Fargo - Einfach Sein
Einfach SeinFargo
Cover: Shell-i - My Inner Smeye
My Inner SmeyeShell-i
Cover: Delorentos - Night Becomes Light
Night Becomes LightDelorentos
Cover: Kommando Kant - Ziehen Sie 'Ne Nummer
Ziehen Sie 'Ne NummerKommando Kant
Cover: 7fields - Good To See You (Single)
Good To See You (Single)7fields
Cover: - Gundelach
Gundelach
Cover: Alice Phoebe Lou - Orbit
OrbitAlice Phoebe Lou
Cover: - As We Make Our Way (Unknown Harbours)
As We Make Our Way (Unknown Harbours)
Cover: Nie Und Nimmer - Zeitpunkt X
Zeitpunkt XNie Und Nimmer
Cover: Jan Blomqvist - Remote Control
Remote ControlJan Blomqvist
Cover: FINS - Dreamer
DreamerFINS

2015

Cover: Odeville - Lichtblick
LichtblickOdeville
Cover: GOLAN - Promises
PromisesGOLAN
Cover: Stevans - The Backyard
The BackyardStevans
Cover: Young Chinese Dogs - Great Lake State
Great Lake StateYoung Chinese Dogs
Cover: - Leuchtfeuer
Leuchtfeuer
Cover: Raglans - Raglans
RaglansRaglans
Cover: Parasite Single - Pipe Dream feat. TOK:TOK
Pipe Dream feat. TOK:TOKParasite Single

2014

Cover: - Rollercoaster Girl
Rollercoaster Girl
Cover: Pitchtuner - Ready To Go
Ready To GoPitchtuner
Cover: Selig - Die Besten (1994 - 2014)
Die Besten (1994 - 2014)Selig
Cover: Smile And Burn - Action Action
Action ActionSmile And Burn
Cover: Moonlight Breakfast - Shout
ShoutMoonlight Breakfast
Cover: Parasite Single - Time Traveller
Time TravellerParasite Single
Cover: The Secluded - The Secluded
The SecludedThe Secluded
Cover: Jan Blomqvist - Time Again
Time AgainJan Blomqvist
Cover: - Foto
Foto
Cover: - Laufen lernen
Laufen lernen
Cover: Odeville - Helion
HelionOdeville
Cover: Marius Müller-Westernhagen - Alphatier
AlphatierMarius Müller-Westernhagen
Cover: Parasite Single - The Hunt
The HuntParasite Single
Cover: - AGE
AGE

2013

Cover: The Bianca Story - DIGGER
DIGGERThe Bianca Story
Cover: Suns Of Thyme - Fortune, Shelter, Love and Cure
Fortune, Shelter, Love and CureSuns Of Thyme
Cover: Young Chinese Dogs - Farewell to Fate
Farewell to FateYoung Chinese Dogs
Cover: - Sun of Moon
Sun of Moon
Cover: - A Life Less Fancy
A Life Less Fancy
Cover: möbel - We Throw No Party REMIXES
We Throw No Party REMIXESmöbel
Cover: Big Black Delta - Big Black Delta
Big Black DeltaBig Black Delta
Cover: Rainer Von Vielen - Milch&Honig
Milch&HonigRainer Von Vielen

2012

Cover: Super 700 - Under The No Sky
Under The No SkySuper 700

2011

Cover: Marius Müller-Westernhagen - Hottentottenmusik
HottentottenmusikMarius Müller-Westernhagen

2010

Cover: - Bon Homme
Bon Homme
Cover: - Transparent
Transparent

2009

Cover: Marius Müller-Westernhagen - Williamsburg
WilliamsburgMarius Müller-Westernhagen

2007

Cover: Schrottgrenze - Schrottism
SchrottismSchrottgrenze
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