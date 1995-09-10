Aktuelle Releases

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2026
Goodbye Nordhamn
NEØV
Leben in einer Katze
Tränen
Flieder
Ketzberg
Modern Lover Girl
Coco and the Lost
Favourite Girl
CEVIL
TIME TO HEAL
ANIQO
Mamas Pillen
IUMA
I Am Water
ZUSTRA
Freier Fall
Gruppe Blumenstrauss
Pretty Hate
Alice Gift
Warm, leise, heiser
Ketzberg
Winke wie die Queen
Gruppe Blumenstrauss
Brontosaurus law (Brandt Brauer Frick Remix)
The Hidden Cameras
Cellophane Garden
NEØV
Parade
Bella Reed
TAPE NR. DREI
PA69
It's All Been Done Before
ZUSTRA
The End
Coco and the Lost
nach hause laufen
Pablu
FEDX KANN ALLES
FEDX
VERSTECKEN
Sizzo
Coke Zero
Fanny
A Rough Inbetweener
JEWLS
Moshpitproblem
PA69
NIE WIEDER
Venti
Deine Arme
Fargo
November
Ketzberg
Das Badeschloss (Schnittchen permanent)
Friedrich Liechtenstein
YEA
Sizzo
Access All Areas
Gruppe Blumenstrauss
Kleine Krise
Bella Reed
Lullaby for Laing (feat ANIQO & Joanna Gemma Auguri)
ZUSTRA
XEZAL
Venti
All This Is So New To Me
NEØV
By The Dawn
Callider
REALITY CHECK
Sizzo
Die Erleuchtung EP
A'coma
Die kleine Kneipe
The Hidden Cameras
Warum nicht mit dir
Ketzberg
THE TURN
ANIQO
Chrom im Wald
Tränen
gute geister
selene
Die Welt zu Gast bei Feinden
PA69
beijing
Pablu
Erdbeer oder Zitrone
Gruppe Blumenstrauss
Lack of Lust / Reach You
Alice Gift
Blood (aus der Crack)
Dea Bbz
Zoom
Fargo
KINKERLITZCHEN
Duzoe
If Not Now, Then When?!
Moonlight Breakfast
We Are Crowds
New Wolves
Erykah Badu
Fanny
Tasty (Schnittchen permanent)
Friedrich Liechtenstein
sincity
Donkey Kid
You can call (Hunter/Game Remix)
The Hidden Cameras
Nur Lover
Ketzberg
Karneval der Kulturen
PA69
Spring Once
JEWLS
Touch
NEØV
4 Schlampen
Uncle F
Down with the World
ZUSTRA
Hexenjagd
LimoAllein
WÜSTE
Venti
Hinterhof (feat Mathis)
Fargo
britztape
ALEXXX!
Fake Fur
OLD MRS. BATES
flimmern EP
deafdawg
The Sombrero Majestic Galaxy
Friedrich Liechtenstein
Lights Up
Teenage Mutants
I KNOW
ANIQO
HANDSCHRIFT
Luna Antonia
lass mich fallen
deafdawg
HEART ATTACK
Venti
stargirls (feat. Emma Rose)
Verifiziert
Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction
Walking On Rivers
Hardcore
SALÒ
EIN WORT
ALEXXX!
No Me Olvides
Joel Miles
Rockstar Bby
Fanny
Albaner mit Swag
Sadi
Are You Afraid?
G‘emma
einfach neben mir (feat. Elena Rud)
deafdawg
No Country For Old Grim
Grim104
Steine ins Wasser
Fargo
chapters left unread
Dust of Apollon
JEDEN TAG
Luna Antonia
LILA
ALEXXX!
Money & Cigarettes
OLD MRS. BATES
Clouds
Walking On Rivers
I Am Water
ZUSTRA
Guck Guck (feat. TNF47)
Drama Kuba
Sonne im Winter
Fanny
Bu Yüzden
Kirli
flimmern
deafdawg
Zum Griechen ft. Mehnersmoos
Grim104
Same but Different (Alex Pitchens Remix)
Deep In Moon
LANGSAM WARM
ALEXXX!
HEAVYWEIGHT
SEZA
Boiling Up
New Wolves
Geisterbahn
Luna Antonia
Abraxas
Caramelo
Spoonz (feat. CleanUp)
Johno37
Start Running
OLD MRS. BATES
Letzte Tage
LimoAllein
trust me, i love you
Dust of Apollon
Hinter der Tür (feat. Crimson Bloom)
Grim104
Don't Come Closer
G‘emma
Love Assault
RIKU RAJAMAA
180
Fanny
Nie wieder allein (Akdeniz Akşamları)
PARALLEL
You can call (Sailor & I Remix)
The Hidden Cameras
HUNGRIGE BESTIE
Baba Blanca
Resurrection
Ramverk
Das Beste
Fargo
Unberechenbar
Die Dorks
Frau Holle (feat. CleanUp)
Johno37
Someone With A Heart Of Gold
RIKU RAJAMAA
Feenteich
Caramelo
Like a Wave
Walking On Rivers
Shadow of Who I Used to Be
G‘emma
An den Flüssen
LimoAllein
2025
kalte wohnung (feat. rentnerotto)
vini baby
BENZOS FOR BREAKFAST
PAPKE
Mantra
Grim104
Tag Team Champz (Mixtape) (mit Peaks)
Sly Alone
When You Stopped Loving Me
Noah Kulaga
KOFFERRAUM
ZOMBIEZ
CC Bags (Big Pat)
BHZ
Backgammonspiel
Reis Against The Spülmachine
Schlitzohr
Sadi
41 62
Saftboys
Keep Running (feat. Digitalism) - David Bay Remix
SPARKLING
Nicht Tuff (feat. Peaks)
Sly Alone
Richtiger Mann (feat. Lugatti & Traya)
Drama Kuba
Jux und Völlerei EP
S.3000
Rebirth
Johannes Arzberger
für immer (acoustic version)
deafdawg
lies in ink
Dust of Apollon
GZSZ (feat. Kevin Cool)
vini baby
Ans Herz gehen (Rework)
Max Raabe
Zwischen den Zeilen
Fargo
Brutal (feat. Y$57)
PAPKE
Von allein (Wena41 & Faut feat. Rolfo & Bonkas, prod. by Uncle F)
Saftboys
Auf Wiedersehen
Luna Antonia
Okay (feat. Keule)
Fanny
Bittere Pillen (Christin Nichols ft Gwen Dolyn)
Gwen Dolyn
Nichts Hergeben
LimoAllein
Quantify (Shero Remix)
The Hidden Cameras
Sombras De Luna
Joel Miles
Nie So Cool (prod. Admiral Klatsch)
Grim104
Countless Feelings But So Few Words
Orbit
Maximal
Die Dorks
Sky
Ramverk
XXL
PA69
Moi pour Toi (feat. Sainte Nicole)
Sofia Portanet
Tag Team Champz (feat. Peaks, Yako Ok & vic)
Sly Alone
Trauertag (feat. Rokko Weissensee & Blend)
Drama Kuba
Hajar & Heartbreaks
Johno37
HSH
PAPKE
BERLIN HASST DAS
NIKE101
WELT RETTEN
Luna Antonia
Brontosaurus law (Brezel Göring Remix)
The Hidden Cameras
Ran an die Buletten (feat. Ikkimel)
PA69
Kalashnikov
Rolfo & Bonkas
/heartbeat/
Dust of Apollon
Die schönste Tragödie
SERPENTIN
BRENN ida BUSH
Bush.ida
introvertiert
2ersitz
We
SPARKLING
Heatwave
Deep In Moon
Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction
Walking On Rivers
Artist Dinner Mit Dem Crazy Frog
Grim104
Saldrás De Aquí
Joel Miles
AHA AHA (feat. Jaynbeats)
PAPKE
Frauenrock (feat. Kevin Cool)
vini baby
Dumm aber fly (feat. Peaks)
Sly Alone
Tourlaub
Reis Against The Spülmachine
Undercover (feat. MC Kneipenkrieger)
MC Bomber
Zemer ku je
Sadi
Cote D azur (Krabat x TLS)
Kenny & Krabat
Berlin
Orbit
Der allerletzte Mann
PA69
#seltensogelacht (Deluxe Edition)
Letkowski
Benzos & Blut 2.0
Gwen Dolyn
Diamond Eyes
Fanny
märchen
Bush.ida
Himmel blau
SERPENTIN
Two Lovers (Liebe Die Uns Vereint) (feat. Digitalism)
SPARKLING
Meine Stadt
PA69
Sex Drugs Love (DELUXE)
Maliq
AFTERPARTY (feat. Payman)
Sly Alone
wie lange noch?
vini baby
Südeuropa
Sadi
BRONTO
The Hidden Cameras
Love Language
Power Plush
MiMiMi (feat. Versengold)
Reis Against The Spülmachine
Zeitlos
ULTIMATUM
ROQUESTAR
Alli Neumann
Wind, Town and Flowers
Futurecop!
TEKK TEAM 2 - EP (mit Admiral Klatsch)
PAPKE
Never Enough
Deep In Moon
About Damn Time
Joel Miles
Eskapismus
SERPENTIN
You
Orbit
Running (feat Animal Trainer)
Noah Kulaga
is schon ok
Bush.ida
Brontosaurus law (Kalipo Remix)
The Hidden Cameras
Better Off With Love
RIKU RAJAMAA
She
SPARKLING
XXL (Single)
PA69
Du
Fargo
Home
Toni Mogens
Dumm ohne Grund (feat. Peaks)
Sly Alone
Hymns and Fiery Dances
The Division Men
Lieber in der Hölle herrschen
Die Dorks
VIELLEICHT
ALEXXX!
HANDGEPÄCK
SEZA
Brontosaurus law
The Hidden Cameras
SPF50
Fanny
Childlike Joy
Jakob Longfield
Better Luck (Next Time)
Power Plush
KLAGE
Bush.ida
HOFFE KLATSCHT
PAPKE
Let Go (Sailor & I, Noah Kulaga, Precursor)
Noah Kulaga
Mrs. Jackson
Maliq
Short Nights
Deep In Moon
In Berlin fehlt nur ein Meer
Kenny & Krabat
Youth / Summertime
Orbit
Privileged
vini baby
Quantify
The Hidden Cameras
Shirt weg
Reis Against The Spülmachine
Ich kann gar nichts
Alli Neumann
Nobody (But You)
SPARKLING
Femcel Hymne
NIKE101
Lebenslügenlieder
Männer Ohne Werk
Parkplatz (feat. Teuterekordz)
PAPKE
Déjame Ir
Joel Miles
Toxicated Love
Toni Mogens
iPod (feat. beslik)
Maliq
wir sind sterne
ZELTEN
The Undertow
The Division Men
Velours
SERPENTIN
This Is Not Over
Jakob Longfield
¿Ballermann?
PA69
AFTER WORK PARTY
SEZA
Waste the Night
Walking On Rivers
Half Way Up
Deep In Moon
Beeil dich wir werden erwachsen (Ion Miles & Sira)
BHZ
Backstage (feat. Sadi)
Fanny
Undertow 12"
The Hidden Cameras
Junge
Rolfo & Bonkas
Saufen an 'nem See
Reis Against The Spülmachine
We
SPARKLING
Schrott (feat Fuffifufzich)
Alli Neumann
borlinghaus
borlinghaus
MF DOOM
PAPKE
San Saba
The Division Men
Karussell (feat. Pamo)
Luna Antonia
Sultan Hash
Baba Blanca
Dennis! (feat. Bleckson)
Sly Alone
Lost & Found
Toni Mogens
The Cauldron Of Dreams
Deadly Past
Zweite Chance (EP)
Maensch
Gentle Love
Noah Kulaga
2006
Fargo
Undertow (Vince Clarke Remix)
The Hidden Cameras
Freundschaft auf Zeit
LA RONY
Blaustich
Bush.ida
Morgen
vini baby
Sex Drugs Love
Maliq
AMG Kanake - Baran Kok (prod. Uncle F)
Uncle F
i <3 vicky - VICKY (prod. Uncle F)
Uncle F
Silencio
Joel Miles
Fick dich
NIKE101
Rays
Ramverk
Origin:Orphan Remixed LP
The Hidden Cameras
$ONO$ CLIQ - ZWEIMAL ALLES (prod. Uncle F)
Uncle F
Undertow
The Hidden Cameras
Schattentanz
borlinghaus
Keep Running (feat Digitalism)
SPARKLING
2D
SALÒ
ICH HAB'S GUT
Luna Antonia
FÜR IMMER WACH
ALEXXX!
Acting In A Way
Power Plush
wenn ich manchmal
ZELTEN
Leonora
The Division Men
Lonely Hearts Club (Album)
MODULAR
Eisbär
Friedrich Liechtenstein
für immer EP
deafdawg
#seltensogelacht
Letkowski
Sommer
Maensch
Oddly Weird
Fredrik Leonard
Luv U
Kenny & Krabat
Vom anderen Stern
Alli Neumann
Ein Schritt mehr
Ben Georgi
Universum
Männer Ohne Werk
99
Sadi
Alles Lügen
borlinghaus
OK City Sun
Walking On Rivers
How do you love? 12"
The Hidden Cameras
7 Regeln
Sly Alone
Held
Sadi
Zu mir stehen
LA RONY
Neuer Tag (ft. Kevin Cool)
vini baby
Der halbe Weg
Letkowski
no pressure
2ersitz
Kühler Wind
TimmyT
Zugriff
Drama Kuba
How do you love? (Pet Shop Boys Remix)
The Hidden Cameras
Antarktis
borlinghaus
herz vs dunkelheit
deafdawg
Spargelzeit
PA69
Mahagony Molte Largo
Deadly Past
How do you love?
The Hidden Cameras
Paul
Fredrik Leonard
..Zwischen Gestern und Morgen..
Zierdt
Alles wird gut
Maensch
Wenn du willst
TimmyT
Missing Melodies
Walking On Rivers
Dieses Mal (feat. Seraphina Kalze)
Letkowski
Denk an dich
borlinghaus
TRAIN SPOTTING
PAPKE
How Loving Makes You Feel
BENN
Bisschen Love (feat. Tropikel Ltd)
Sofia Portanet
Rotkäppchen
MODULAR
Sucht ruft
TimmyT
Komm halt die Welt an
Zierdt
Sachschaden (Kkuba102, MC Kneipenkrieger, Rolfo & Bonkas)
Uncle F
KRACH
Drama Kuba
müde
2ersitz
Touchdown (Remix) (feat. YFG Pave & Bleckson)
Sly Alone
Seismograph (mit Luis Ake)
Tränen
GESA feat. Jonzon104 (GlenGang030)
PAPKE
Du bist so schön
LA RONY
Your Home
BENN
Schöne Zeit (MotB)
BHZ
Acacia (feat. Parra for Cuva & Post Meridiem)
Orbit
Zweite Chance
Maensch
Sabotage EP
Rolfo & Bonkas
Mir fehlt uns
ALEXXX!
Oddly Weird
Fredrik Leonard
Kassenklingeln (Kwam.E)
Uncle F
Hide And Seek
Deadly Past
Diebstahl
TimmyT
lass es gehen (mit Zartmann)
Max Raabe
Fern von Allem
Letkowski
Nikes auf Asphalt (MotB & Ion Miles)
BHZ
Die Eins
PAPKE
für immer
deafdawg
Lonely Hearts Club (Single)
MODULAR
Gewitter
Bush.ida
Ich vermisse dich
Maliq
Prosopagnosia
GINA ÉTÉ
Komplett Blau
PA69
Paul Walker (ft. Sire Jonah & Admiral Klatsch)
S.3000
Zu Boden
MXP
BACK-UP
NIKE101
Wolkenmeer
TimmyT
Bockmist (ft. Glengang 030)
PAPKE
6AM (Wena41)
Saftboys
Regen
Maensch
Your Opinion
GINA ÉTÉ
Handzeichen
Maliq
Nebel
TimmyT
Bouncing
BENN
Der Junge an deiner Tür
Letkowski
KOKA INS BH
NIKE101
Let Love Be Forgiving
Ramverk
The Missing Part
Deadly Past
happy new year (Monk)
BHZ
2024
wir wollen (Longus Mongus)
BHZ
escape me
Dopr4h
ganz allein
NIKE101
Karussell
Rolfo & Bonkas
Bitterkalt (Obi One & Günther Fresh)
Saftboys
Fussballprofi (Kkuba102 prod. Uncle F)
Uncle F
City Athletics
JONNY5
Narcissist
Maliq
Conversation With The Unconscious
Post Meridiem
Ich bin nicht berühmt
Tränen
Küss Herz (Monk)
BHZ
Videodrome
SALÒ
Kein Signal
ALEXXX!
Classic
PAPKE
Wo ich geboren bin (feat. Christian Friedel)
Moka Efti Orchestra
F***you:you EP
GINA ÉTÉ
Closing My Eyes
Ramverk
Rabattjagd (feat. Drunken Masters)
PA69
Herz / Wo ich geboren bin (feat. Christian Friedel)
Moka Efti Orchestra
Ohne Frage (feat. Raelil)
Dopr4h
Warum Geht Das Nicht (F***you:you Rework feat Fräulein Luise)
GINA ÉTÉ
Silent Night
The Hidden Cameras
Kleiner Frieden
Letkowski
Not Higher Than I
Deadly Past
Problemzone Mensch
SALÒ
X-RATED feelings
Gwen Dolyn
ChoDom & Gomorra EP (mit Kkuba102 & MC Kneipenkrieger)
Rolfo & Bonkas
Gut
Männer Ohne Werk
Stars (Noah's Sunset Edit)
Noah Kulaga
MOIN MOIN (von Addikt102 & Stacks102)
Uncle F
Almost There
BENN
Vernetzt (Big Pat & RAPK)
BHZ
Kippen
Tigermilch
BASS (feat Dea Bbz, prod by AsadJohn)
Grim104
Better
Alice Phoebe Lou
Von Vorne
ALEXXX!
ChoDom & Gomorra (mit Kkuba102 & MC Kneipenkrieger)
Rolfo & Bonkas
Valeria (schieß mich tot)
SALÒ
Komm und Küss mich
Tränen
Last Goodbye
Toni Mogens
Demos
Orbit
Free
Joel Miles
Wizard of Oz
Alex Sebastian
Text Me
Maliq
Heavy Mental (September)
MODULAR
well educated brat
Gwen Dolyn
Staubsaugermann
SALÒ
Vision
Hunter/Game
BUSH zu BI
Bush.ida
Down South
Basement Saints
Herz (feat. Christian Friedel)
Moka Efti Orchestra
lovetoy
deafdawg
Fire Inside (Freestyle)
Dopr4h
Heavyweight Champion
Donkey Kid
Bandit (Monk feat. RAPK)
BHZ
The Day Before We Met
PARALLEL
spirallore (EP)
benzii
AUA AUA (feat Drunken Masters)
PA69
Origin:Orphan Remixed
The Hidden Cameras
In My Head
BENN
Jeden Tag ein Apfel (Die Gebrüder Brett RMX)
PAPKE
Guter Junge
Bush.ida
Die Verwandten
Letkowski
Anzeige is raus
SALÒ
COUPE (Monk)
BHZ
Alle Getränke gehen aufs Haus
Friedrich Liechtenstein
Hands (Burning Man Version)
Orbit
Superstars (01099 feat Ion Miles)
BHZ
Lebenslügenlieder
Männer Ohne Werk
Tekk Team EP (mit Admiral Klatsch)
PAPKE
Die Maschine (mit Purple Disco Machine)
Friedrich Liechtenstein
Falsche Zukunft_demo
MODULAR
neither/nor
Silvertongues
Kundalini
Bush.ida
Live With It
Donkey Kid
Guapa
Toni Mogens
Follow The Sun (Noah's Sunset Edit)
Noah Kulaga
Harmony
ALEXXX!
Universal Punks Fuck Off
SALÒ
Running
BENN
morgengrau
benzii
Kleine Liebesgeschichte
Tigermilch
Soft Atlas
NEØV
Happy Hour (feat Drunken Masters)
PA69
All You Can Eat (Rosa Anschütz Remix)
Joanna Gemma Auguri
Whatever Works (Polygonia Remix)
Olmo
Gurke Im Wodka (ft Jan Delay)
Grim104
Etage 6
BHZ
Chaos
ALEXXX!
Appetite (Digitalism Remix)
Donkey Kid
You Don't Make Me Wanna Die
Silvertongues
Barfuss auf dem Floor (feat Drunken Masters)
PA69
Of Daydreams And Letting Go
Jakob Longfield
Heat
Orbit
Trümmer
MODULAR
Appetite
Donkey Kid
LEKKER (feat Fatoni)
Grim104
Another 90s Song
Toni Mogens
Schlaraffenland
Bush.ida
But then the night
Donkey Kid
Not Sure Anymore
Jakob Longfield
Blumengarten
BHZ
Männergefühle
SALÒ
A Little Taste
NEØV
Lonely Dance
Silvertongues
In Sight
Joel Miles
Hiraeth
Joanna Gemma Auguri
Jedes Jahr
BHZ
Daydreams (with M)
Jakob Longfield
current collection of demos on my drive
Orbit
Go Big Or Go Home
Moonlight Breakfast
BOYS DONT CRY (feat Team Avantgarde)
Grim104
I.F.D.W
SALÒ
Letzter Strich
ALEXXX!
LAST DANCE feat Keeley Forsyth
Joanna Gemma Auguri
Rennfahrer
MODULAR
Rain Drops
Moonlight Breakfast
Weit weg
Dornenkönig
Square One
BENN
Overflow
Silvertongues
Show Yourself
Jakob Longfield
You Are Here
Olmo
current collection of demos on my drive
Orbit
Rosy Cheeks
Moonlight Breakfast
Alle Getränke gehen aufs Haus
Friedrich Liechtenstein
Your Dark Colours
Joanna Gemma Auguri
Feel
NEØV
It's Over EP
Magic Island
Rolling
BENN
Erste Große Freiheit (feat Mia Morgan)
MODULAR
This Is
Moonlight Breakfast
lights33ker
Geistha
Steh Auf
Dornenkönig
Follow The Sun
Noah Kulaga
I Feel So High (With You By My Side)
SPARKLING
What We Call Love
Joanna Gemma Auguri
Chasing Dreams
Sofia Portanet
Bushalte-Boogie
PA69
Never Mind The Sunrise
Tune Circus
Gib her was dich kaputt macht
Tigermilch
Softer
NEØV
Dancing (Like Nobody’s Watching)
Moonlight Breakfast
From The Basement
Tune Circus
beine spüren
benzii
Entre nos lèvres
Sofia Portanet
Isle of Longing
Joanna Gemma Auguri
Nothing To Worry (EP)
Toni Mogens
Best Days EP
Baba Shrimps
The Happy Ever After
Super Memory Kid
Frei
Dornenkönig
Breakdancer Girl
PA69
Rewind
Orbit
Love to Work
GINA ÉTÉ
Amateur
PARALLEL
Origami Herz
TimmyT
Dancing In The Dark
Tune Circus
Break Out
Joanna Gemma Auguri
Schritt für Schritt
Tigermilch
Before We Turn To Dust
Junipa Gold
Sonnenbrille/Shawty
TimmyT
Lausbub
PA69
Never Mind The Sunrise
Tune Circus
Dead Man
Super Memory Kid
Best Days
Baba Shrimps
Paralysed
Sofia Portanet
CounterParts
Julia Montez
My Love
Toni Mogens
2023
Ihr Typ
TimmyT
Remain
Julia Montez
Ende Der Nacht
Grim104
WASCO
OLD MRS. BATES
ALLES KANN PASSIERN
GlüXkinder
Slo-Mo
PARALLEL
crush me stars
benzii
Gutes Gefühl (Album)
Fargo
2013
BHZ
Southern Stars
Callider
Gib her was dich kaputt macht
Tigermilch
Leuchtturm
Fargo
Crash Dummy
BHZ
We Are Here To Make You Feel (Album)
SPARKLING
You Only Love Me When You’re Sorry
Olmo
Ballon
Sofia Portanet
HollowGram
Super Memory Kid
Klassenfahrt
BHZ
Wild Goose Chase
Toni Mogens
Casually Causing Heartsbreaks
Get Jealous
Nur nicht heute
Tigermilch
I Love You So
SPARKLING
Ruby
Baba Shrimps
Odyssey
Junipa Gold
Ganz Genau Wir
Fargo
Telepathy
Olmo
Matador
7ONA LEE
FEELINGS EP
TimmyT
Überleben
LEOPARD
sweat pearls
benzii
Living The Dream
Adam Wendler
Damaged Goods
The Heartways
Perfekt
GlüXkinder
Here/Now (Basic Instinct's Sleepless Mix)
LACODA
SO IN LOVE
TimmyT
Heart Shaped Gutter (Acoustic)
EVERDEEN
Sex And Champagne
Adam Wendler
Alleine
LEOPARD
Sorry Not Sorry
Toni Mogens
Arbeitslos
PA69
Hey Hey Hey
SPARKLING
SOFINE
TimmyT
Deep End
The Heartways
Short Steps
Callider
Fear No Ghost
LACODA
Turn To Dust
Junipa Gold
Stay Loyal feat. Owen Ross
LACODA
Shelter
Alice Phoebe Lou
Time To Shine
Adam Wendler
I'm Sorry Michelle
Get Jealous
Don't Give Up The Ghost (Acoustic)
EVERDEEN
Kommst du mit? (feat SALÒ)
LEOPARD
visions
benzii
Center Shock
PA69
We Are Here To Make You Feel
SPARKLING
Tornerai (Original Mix)
Olmo
Here/Now
LACODA
Everybody's Getting Famous
Adam Wendler
Copacabana
Fargo
Lose My Head
Alice Phoebe Lou
A Modern Tale
Veronica Fusaro
Gold
OLD MRS. BATES
Oh My Heart
The Heartways
By The Water (Acoustic)
EVERDEEN
No Time to Explain
Murmur Tooth & Lars Moston
Denkmalschutz
PA69
Fear No Ghost
LACODA
Warnung
LEOPARD
Loving like a fool
Junipa Gold
All I Can
7ONA LEE
Daada - Live
Daada
Träum $oho
$oho Bani
Whatever Works (Noah Becker Rework)
Olmo
Open My Door
Alice Phoebe Lou
Infinity Mode
June Cocó
sometimes I feel great, sometimes I don’t
Jakob Longfield
Moving On
The Heartways
Damsels in Distress
LACODA
Fast Changing Landscapes
Linebug
Uncertain Cold (Luca Eck 2626 Mix)
benzii
A Little Life
Jakob Longfield
My Time
Sofia Portanet
Forever Me
Lara Samira
Licht
stegmiller
This One's For
7ONA LEE
Solid Ground
June Cocó
LIKE FLOWERS ON A MOLTEN LAWN
Matt Holubowski
Now Or Never
Jakob Longfield
Rue Oberkampf & GEISTHA - Moths
Geistha
Shelter
Alice Phoebe Lou
Eisbär und Pinguin
Fargo
PARKA
OLD MRS. BATES
Stranded
The xUrbs
Motions (Acoustic)
Adam Wendler
In The Night
Jakob Longfield
Techno in Space
Juliet Fox
Tritoness & The Scent of Rain
benzii
David Attenborough
Murmur Tooth & Lars Moston
My Burrow
Matt Holubowski
Is Nothing Ever Really Gone (Acoustic)
Adam Wendler
My Friend Amer (Harry Charles Remix)
Olmo
20 gute Gründe
PA69
All the Colors of the Sky
Veronica Fusaro
Sheyne Ziere
MASHA THE RICH MAN
Again
7ONA LEE
2022
Undercover (Acoustic)
Adam Wendler
Drip Drop
benzii
IV
Trendsome
Wreck Me
Veronica Fusaro
NEW SILK
Silk Mob
Radio Silence
Murmur Tooth & Lars Moston
Forever Boiling
MASHA THE RICH MAN
Heavy Seas at the Cape of Good Hope
Christian Ronig
Lost in the Water (Acoustic)
Adam Wendler
Night Owl
Basement Saints
Vor Und Zürück
Silk Mob
I'm Sorry
EVERDEEN
Devil
Lukas Utech
This Is My Life / Das Ist Mein Leben / C'est Ma Vie: Remixes
SPARKLING
Cry Me an Ocean
Veronica Fusaro
Now Is Love
Murmur Tooth & Lars Moston
My Soil
MASHA THE RICH MAN
Telegram
Moka Efti Orchestra
Unstoppable
Sofia Portanet
Deep & Silent Sea
Christian Ronig
Uncertain Cold
benzii
Afraid of Zombies (Acoustic)
Adam Wendler
Buyable
Lukas Utech
Not The Right Place (COMA Remix)
SPARKLING
Antidote
Murmur Tooth & Lars Moston
daada
Daada
Holding On (Acoustic)
Adam Wendler
Feel The Heat
Christian Ronig
The End Of Our Time (Edit)
Krälfe
Dirty Angel
Lukas Utech
20.000 Meilen unter dem Meer
U96
Summer Lightning
Veronica Fusaro
Do You Wanna Play (Acoustic)
EVERDEEN
Gettin' Better EP
Nick Faye
Uptight Dance
MASHA THE RICH MAN
Liebeslied (für meiner Hater)
Fargo
Bare Skin
benzii
Motions (NFT Bundle)
Adam Wendler
Motions
Adam Wendler
Poetry
Daada
Fairweather Friend
EVERDEEN
Good Gastein
Friedrich Liechtenstein
Mess Me Up
benzii
Mars - The game is over
molllust
Viel zu lang schon
stegmiller
Tus Manos
Daada
PEHLIVAN (IPEK IPEKCIOGLU RMX)
FERHAT
Zeitmaschine
stegmiller
Nicht Allein
Lebendig
Safe Journey
MASHA THE RICH MAN
Cool Down
Moonlight Breakfast
Deine Augen
Lebendig
Lost in the water
Adam Wendler
Wahnsinn ist meine Lieblingsfarbe
Grundfunk
Attention
GINA ÉTÉ
Bloom
You Silence I Bird
The Trunk
Olmo
Rote Rosen
Verhaltenstherapie
Costco Magazine
Nick Faye
Ballet
Daada
Capitulism
Kellermensch
Nicht allein
Lebendig
Whatever Works
Olmo
HOLY DEMON
Drens
Stairwell
Small Fires
Skip a Beat
benzii
His Rebel Heart
MASHA THE RICH MAN
Mi Amor
Sofia Portanet
6705
Kellermensch
Tornerai
Olmo
Calm you Down
Nick Faye
Out of Time
You Silence I Bird
REAL FACE PIANO VERSION FEAT CHILLY GONZALES
Sofia Portanet
Tsunami
benzii
Träume
Lebendig
Hypochonder
Verhaltenstherapie
Dream Boat
Olmo
Rolling Stone
Baba Shrimps
This Is My Life / Das Ist Mein Leben / C´est Ma Vie
SPARKLING
The Dream Of Reason
ZUSTRA
Alte Liebe
Verhaltenstherapie
Better With You
Veronica Fusaro
Undercover
Adam Wendler
Pigs
Olmo
City in the Sky
You Silence I Bird
I Believe In The Good Of Life
The Hidden Cameras
Molotov
benzii
Kein Land in Sicht
JUNGER
Verpiss Dich!
Verhaltenstherapie
Drowned Body
ZUSTRA
Lass uns einfach existieren
JUNGER
2021
Good Times
Walking On Rivers
The Ending (feat Mazzo)
Magic Island
Peur (Angscht)
GINA ÉTÉ
Driver
Adam Wendler
Anders
JUNGER
Wanna Dance
Juliet Fox
Turkish Delights
FERHAT
Wenn dieses Leben hier ein Film wär
PARALLEL
Real Face
Sofia Portanet
Holy Demon
Drens
Pehlivan
FERHAT
I’m Voting With My Wallet
Pitchtuner
Endlich Vernunft
Fuzzman
Gutes Gefuehl (Martin Trevy Remix)
Fargo
Stimulation
Basement Saints
Wer, wenn nicht wir
JUNGER
Don’t lose your Excitement
You Silence I Bird
Breakin'
benzii
Weil ein Schlager vergeht
Fuzzman
On The Run
Adam Wendler
Über Uns
RIA
Piano Diary
Henning Schmiedt
I SAVED THE WORLD TODAY
Friedrich Liechtenstein
Let Me Be
FERHAT
Another Drink
Kellermensch
Stay
EVERDEEN
The Impossible Burger
Bad Spirit
graveyardsilence
Geistha
Beach (Acoustic)
Veronica Fusaro
Kein Land in Sicht
JUNGER
Portal (Edit)
Krälfe
Do You Wanna Play
EVERDEEN
Redemption
The Hidden Cameras
Gravity Sucks
Krälfe
Time To Lose Control
Walking On Rivers
Erased by Thought
GINA ÉTÉ
Orion Squatters
Krälfe
Wouldn´t Know
Bae.Con
Inconsolable
Krälfe
Umwege
Fargo
Fool
Veronica Fusaro
Umwege
MIVA
III
Baba Shrimps
Kopf aus
RIA
Overachiever
Walking On Rivers
Dystopia
benzii
Digital Dismay
Krälfe
Clarity Before The Crash
Waldskin
Thin Ice
Adam Wendler
2020
Pick Up The Phone
Baba Shrimps
Time Doesn't Exist
Juliet Fox
Jugend ans Geld verloren
dreimalumalpha
Defense Mechanism
benzii
Light
Rebecca Immanuel
Am Karussel von Ingo Blaumann
dreimalumalpha
Das ist gut so
Friedrich Jr.
Beach
Veronica Fusaro
Broken Mind
benzii
Zu Besuch
dreimalumalpha
Dance The Devrim
FERHAT
MOSAIK
MIVA
All We Start
NYLE
Blanket Of Sorrow
When 'Airy Met Fairy
Ohne Theorie keine Revolution
dreimalumalpha
Rage
Der schönste Platz der Erde
RIA
Lukas Dolphin
Wir sind so
Highlights zum Einschlafen
Pauls Jets
SILK
SAMT
Pet Peeves
Drens
From A to Be
Esprit De Corps
When 'Airy Met Fairy
Tropical Rain
You Silence I Bird
Run
VELVET
SAMT
Daughter Of The Endless Green
You Silence I Bird
Witches
Alice Phoebe Lou
Weird Ones
Matt Holubowski
Einfach Leichter
Digital Distance
Luca Eck
Walking The Edge
Luca Eck
Kiezromantik
BHZ
Ich bin so wie ich bin
2019
Ein Wintermärchen 2 - Weihnachtsklassiker
Christoph Israel
Asozial Allstars 3
102 Boyz
Das Ende vom Hass
Mister Me
ABOUT MONSTERS
ABOUT MONSTERS
Paperthin Skin
REDEEM
Gut Zusammen
MIVA
Gutes Gefühl
Fargo
I Want To See Everything
SPARKLING
Die Demokratie ist weiblich
Pink und Blau
Affection
Moonlight Breakfast
Null
The Quiet And The Storm
Young Chinese Dogs
Geister und Grimassen
Von Flocken
NEU
MIVA
The Hype
All This Noise
Small Fires
Paper Castles
Alice Phoebe Lou
Cry by the river
Donskoy
Cry by the River
Donskoy
2018
I Wanna Be Your Everything
Rebecca Lou
All That I Can Say (Acoustic)
Kellermensch
Colors
Augustin
Reincarnation
Geistha
What You Want Us To Be
The Bongo Club
Islands
Delorentos
D'Ark (Dawn)
Geistha
Solitudes
Matt Holubowski
For other reasons
Fluid Arms
True Surrender
Delorentos
She
Alice Phoebe Lou
This Time
Stephanie Lottermoser
Higher
Frank und Friedrich
2017
Hurry Hurry
Baba Shrimps
Goliath
Kellermensch
Seventeen
The Bongo Club
Waste
Paisley
Nick, wenn du...
Fargo
Bad Sign
Kellermensch
Wir sind hier
Von Eden
Trash & Diamanten
PARALLEL
Holy Water
Gundelach
Road To Rome
Baba Shrimps
Road To Rome
Baba Shrimps
TOO - The Odd Ones
Ooberfuse
Garden
Gundelach
Paisley
Paisley
This Town
Paisley
7fields
7fields
And Then I Saw A Million Skies Ahead
Trebüt
Die Versenker
Changes EP
Tim Kamrad
Überall Chaos
Rainer Von Vielen
2016
Ein Wintermärchen - Weihnachtslieder aus Deutschland
Christoph Israel
Anders als Ihr denkt
Sidling Sisters
Rupture
Stevans
Dirty Queen
Stevans
Changes
Tim Kamrad
Einfach Sein
Fargo
My Inner Smeye
Shell-i
Night Becomes Light
Delorentos
Ziehen Sie 'Ne Nummer
Kommando Kant
Good To See You (Single)
7fields
Gundelach
Orbit
Alice Phoebe Lou
As We Make Our Way (Unknown Harbours)
Zeitpunkt X
Nie Und Nimmer
Remote Control
Jan Blomqvist
Dreamer
FINS
2015
Lichtblick
Odeville
Promises
GOLAN
The Backyard
Stevans
Great Lake State
Young Chinese Dogs
Leuchtfeuer
Raglans
Raglans
Pipe Dream feat. TOK:TOK
Parasite Single
2014
Rollercoaster Girl
Ready To Go
Pitchtuner
Die Besten (1994 - 2014)
Selig
Action Action
Smile And Burn
Shout
Moonlight Breakfast
Time Traveller
Parasite Single
The Secluded
The Secluded
Time Again
Jan Blomqvist
Foto
Laufen lernen
Helion
Odeville
Alphatier
Marius Müller-Westernhagen
The Hunt
Parasite Single
AGE
2013
DIGGER
The Bianca Story
Fortune, Shelter, Love and Cure
Suns Of Thyme
Farewell to Fate
Young Chinese Dogs
Sun of Moon
A Life Less Fancy
We Throw No Party REMIXES
möbel
Big Black Delta
Big Black Delta
Milch&Honig
Rainer Von Vielen
2012
Under The No Sky
Super 700
2011
Hottentottenmusik
Marius Müller-Westernhagen
2010
Bon Homme
Transparent
2009
Williamsburg
Marius Müller-Westernhagen
2007
Schrottism
Schrottgrenze
Motor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439
Berlin
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