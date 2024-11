BENN: Almost There

Der finnisch-schwedische Alt-Rock/Pop-Künstler BENN veröffentlicht am 15.11.2024 seine neue Single „Almost There“. Die 5. Single aus seinem kommenden Debütalbum „How Loving Makes You Feel“ dient als Begleit-Track zu seiner früheren Single „Square One“ aus dem kommenden Album. Die beiden Songs, die innerhalb desselben Monats geschrieben und mit dem gleichen, vertrauten Team produziert wurden, sind komplementäre Reflexionen über Sehnsucht und Erwartung. „Almost There“ handelt von der Ungeduld und der Sehnsucht, einen geliebten Menschen nach einer gewissen Zeit der Trennung wiederzusehen – wenn die Zeit so langsam zu vergehen scheint, dass sich Minuten wie Stunden und Stunden wie Tage anfühlen.

„Die Leute haben es wegen einer einprägsamen Zeile in der zweiten Strophe das 'Weihnachtsmorgenlied' genannt“, erzählt BENN, „aber es ist kein Weihnachtslied im traditionellen Sinne“.

Musikalisch schöpft „Almost There“ aus einer einzigartigen Mischung von Einflüssen. BENN verbindet von The Killers inspirierte Gitarren und mit subtilen, unkonventionellen Anspielungen auf die Black Eyed Peas, ABBA und sogar einem von Dire Straits inspirierten Outro. „Es klingt seltsam“, gibt BENN zu, „aber für mich funktioniert es einfach“.

Das Ergebnis ist eine unerwartete Kombination, die BENNs Vision zum Leben erweckt, sowohl im Sound als auch in der Stimmung, und ein Stück liefert, das introspektive Texte mit einer energiegeladenen, genreübergreifenden Produktion verbindet.