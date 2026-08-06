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Labelservice
Rent-A-Recordcompany ist das Labelservice Angebot von Motor Entertainment. Wir bringen jahrelange Erfahrung aus Leitung und Mitarbeit bei Majors & Indies mit um Künstlern bei ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen.Weitere Infos
Verlag
Der Musikverlag bündelt unsere Kreativität. Schnell, zuverlässig und leidenschaftlich sorgen wir für das was wir am besten können: Musik, die bewegt!Weitere Infos
Management
Motor Management entdeckt mit Know-How & Expertise aus 20 Jahren Professionalität neue Künstler und entdeckt etablierte Künstler neu. Mit Liebe zum Detail im Hier & Jetzt und dem Blick & Drang nach vorn.Weitere Infos
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