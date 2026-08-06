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Rent-A-Recordcompany ist das Labelservice Angebot von Motor Entertainment. Wir bringen jahrelange Erfahrung aus Leitung und Mitarbeit bei Majors & Indies mit um Künstlern bei ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen.

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