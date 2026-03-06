Mit ihrer neuen Single verbindet Fanny fragile Sehnsucht mit urbaner Coolness. Der Song erzählt von einer Liebe, die Wärme spendet wie „Sonne im Winter“ – und zugleich von emotionaler Distanz. Zwischen verletzlichen Hook-Zeilen und selbstbewusster Club-Ästhetik entsteht das Porträt einer jungen Frau, die sich im Stroboskop-Licht verliert, während sie eigentlich nach echter Nähe sucht. Moderne (Hyper-)Pop-Elemente, klare Bilder und eine filmische Atmosphäre machen „Sonne im Winter“ zu einem intensiven Soundtrack zwischen Herzklopfen und Nachtleben.