Labelservice, Verlag, Management

Rent-A-Recordcompany ist der Labelservice der Motor Entertainment GmbH. Gegründet 1994 von Tim Renner unter dem Dach des Musikkonzerns PolyGram (der späteren Universal Music), entwickelte sich Motor schnell zum einflussreichen Alternative Label und entdeckte wegweisende Künstler wie Tocotronic, Sportfreunde Stiller, Absolute Beginner und viele mehr. Auf dem Höhepunkt des Erfolges als entscheidender Impulsgeber der europäischen Musiklandschaft schlug das Team 2004 neue Wege ein und gründete Motor neu, diesmal selbstständig und auf eigenen Füßen. Kontakte und Know-how aus über 20 Jahren Industrieerfahrung bewährten sich als flexibles Gut und konnten ohne Probleme eingebracht werden.

Motor Music, das Label.

Seit 2009 bieten wir neben anderen Aktivitäten (Management, Verlag, Redaktionsdienstleistung) Künstlern unsere Erfahrung und Infrastruktur als Labelservice Rent-A-Recordcompany (RAR) an.

Unser Motto: Hit and Run – wer das System auf den Kopf stellt, sieht was davon übrig bleibt: Behaltet eure Rechte, die Kontrolle und eure Einnahmen.

Sich ohne Sorgen selbst zu vermarkten – Geht das? Ja, das geht. Holt euch zusätzliches Know-how über externe Dienstleister mit Wissen und Erfahrung. Das sichert euch ab und steigert unterm Strich euren Gewinn. Was kostet das? Eine Beteiligung an den Projekterlösen. Nicht mehr und nicht weniger.

Hat das schon mal jemand ausprobiert? Klar! Westernhagen, Alice Phoebe Lou, L’aupaire, Selig, Max Giesinger, TV NOIR, The Hidden Cameras, Emigrate, Jan Blomqvist, SPARKLING, TimmyT, benzii, Moka Efti Orchestra und viele mehr - uns gibt es seit 25 Jahren!

Weitere Infos findet ihr unter Labelservice.

Motor Songs, der Verlag.

Motor Songs ist unser Verlag. Wir arbeiten pingelig bei der Administration, kreativ beim Künstleraufbau, leidenschaftlich bei der Promotion und schnell bei Synch- & Lizensierungsanfragen.

Weitere Infos findet ihr unter Verlag.

Management Artists

Künstler*innen benötigen Ihren kreativen Freiraum, heute mehr denn je. Während sich die Motor Management Künstler*innen auf Ihren Content, also die Musik, das Artwork, die Videos, die Shows, die Erinnerung, die bleibt, aber auch auf die kommenden Insta-, TikTok und Facebook Posts konzentrieren, vertritt Motor die Künstler*innen auf allen geschäftlichen Ebenen, führt Verhandlungen unter anderem mit Labels, Label Services, Vertrieben, Verlagen, Booker*innen, Veranstalter*innen von Konzerten bis zur TV-Sendung, Sponsor*innen, Endorsement Anbieter*innen und Produzent*innen. Pitcht regelmäßig für Werbe- und Film-Synchronisationen, für Plätze zum Beispiel auf kuratierten sowie privaten Playlisten, pflegt allgemein Kontakte, die für die Künstler*innen wichtig sind und begleitet die Künstler*innen strategisch und kreativ auf ihren Weg zum Erfolg. Natürlich nicht alles auf einmal, sondern alles zur richtigen Zeit. 100% tailor-made - in Absprache aktuell für Max Raabe (recorded Musik), Christoph Israel, Fargo,Sofia Portanet.

Karrieren die wir über Jahre als Management begleitet haben waren die von Jan Blomqvist, Selig, Klee, Super700, Polarkreis 18, Malakoff Kowalski, Westernhagen

Weitere Infos findet ihr unter Management.