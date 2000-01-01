Künstler*innen benötigen Ihren kreativen Freiraum, heute mehr denn je. Während sich die Motor Management Künstler*innen auf Ihren Content, also die Musik, das Artwork, die Videos, die Shows, die Erinnerung, die bleibt, aber auch auf die kommenden Insta-, TikTok und Meta Posts konzentrieren, vertritt Motor die Künstler*innen auf allen geschäftlichen Ebenen, führt Verhandlungen unter anderem mit Labels, Label Services, Vertrieben, Verlagen, Booker*innen, Veranstalter*innen von Konzerten bis zur TV-Sendung, Sponsor*innen, Endorsement Anbieter*innen und Produzent*innen. Pitcht regelmäßig für Werbe- und Film-Synchronisationen, für Plätze zum Beispiel auf kuratierten sowie privaten Playlisten, pflegt allgemein Kontakte, die für die Künstler*innen wichtig sind und begleitet die Künstler*innen strategisch und kreativ auf ihren Weg zum Erfolg. Natürlich nicht alles auf einmal, sondern alles zur richtigen Zeit. 100% tailor-made - in Absprache aktuell für Max Raabe (recorded Musik), Christoph Israel, Fargo, Sofia Portanet.

Karrieren die wir über Jahre als Management begleitet haben waren die von Jan Blomqvist, Selig, Klee, Super700, Polarkreis 18, Malakoff Kowalski, Westernhagen