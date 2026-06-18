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Motor Music

News

2026

18.06.2026

TRÄNEN sind zurück

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TRÄNEN sind zurück
12.02.2026

Etwas ganz besonderes, mit Tara Nome Doyle

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Etwas ganz besonderes, mit Tara Nome Doyle
15.01.2026

Unsere Acts auf Tour im Frühjahr

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Unsere Acts auf Tour im Frühjahr
15.05.2026

NEØV kündigen Tour zum neuen Album an

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NEØV kündigen Tour zum neuen Album an
09.03.2026

Power Plush auf dem The Great Escape

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Power Plush auf dem The Great Escape
10.03.2026

deafdawg kündigt neue EP & Releaseshows an

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deafdawg kündigt neue EP & Releaseshows an
10.03.2026

Walking On Rivers kündigen Tour zum Album an

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Walking On Rivers kündigen Tour zum Album an
30.07.2026

GEMA x Motor Sundowner

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GEMA x Motor Sundowner
30.07.2026

Better Things und Motor gründen Edition für FLINTA*- und LGBTQIA+-Artists

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Better Things und Motor gründen Edition für FLINTA*- und LGBTQIA+-Artists
05.07.2026

A'coma geht auf "NORDBERLINER HOCHKULTOUR"

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A'coma geht auf "NORDBERLINER HOCHKULTOUR"
06.08.2026

IUMA geht auf Gartentour

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IUMA geht auf Gartentour

2025

27.11.2025

Kkuba102 & Uncle F gehen auf Sachschaden Tour 2.0

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Kkuba102 & Uncle F gehen auf Sachschaden Tour 2.0
24.04.2025

c/o pop Festival mit Alli Neumann und PA69

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c/o pop Festival mit Alli Neumann und PA69
29.10.2025

SERPENTIN kommt auf „Die schönste Tragödie“ Tour

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SERPENTIN kommt auf „Die schönste Tragödie“ Tour
22.11.2025

Unser Artist & Label Service in der Musikwoche

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Unser Artist & Label Service in der Musikwoche
04.11.2025

PA69 spielen das nüchternste & besoffenste Konzert der Welt

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PA69 spielen das nüchternste & besoffenste Konzert der Welt
07.11.2025

Grim104 kommt 2026 auf „No Country For Old Grim“ Tour

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Grim104 kommt 2026 auf „No Country For Old Grim“ Tour
03.09.2025

Motor auf dem Reeperbahnfestival 2025

Lesen
Motor auf dem Reeperbahnfestival 2025
04.09.2025

Power Plush - Love Language Speed Dating

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Power Plush - Love Language Speed Dating
04.06.2025

SPARKLING - Neue Single mit Digitalism und auf Tour

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SPARKLING - Neue Single mit Digitalism und auf Tour
11.09.2025

Bad Company und Motor Songs veranstalten erstes gemeinsames Music Camp

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Bad Company und Motor Songs veranstalten erstes gemeinsames Music Camp
11.04.2025

The Hidden Cameras zurück mit neuer Single, mit Remix von den Pet Shop Boys und auf Tour

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The Hidden Cameras zurück mit neuer Single, mit Remix von den Pet Shop Boys und auf Tour
26.02.2025

MODULAR geht auf „Lonely Hearts Club“ Tour

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MODULAR geht auf „Lonely Hearts Club“ Tour
15.04.2025

2ersitz kommen auf No Pressure Tour 2025

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2ersitz kommen auf No Pressure Tour 2025
11.02.2025

NEØV: Tourstart & „Live at Kupla“ Konzertfilm veröffentlicht

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NEØV: Tourstart & „Live at Kupla“ Konzertfilm veröffentlicht
26.03.2025

orbit, Get Jealous und Veronica Fusaro bei den Impala Artists To Watch für 2025

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orbit, Get Jealous und Veronica Fusaro bei den Impala Artists To Watch für 2025
19.03.2025

Neu im Verlag: Drama Kuba

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Neu im Verlag: Drama Kuba
15.01.2025

PA69 sind TikToks "Hot Artist of the Week"

Lesen
PA69 sind TikToks "Hot Artist of the Week"
12.08.2025

PA69 mit XXL Tour auf Weltrekord Tour

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PA69 mit XXL Tour auf Weltrekord Tour

2024

03.06.2024

MUSICVERSE: TV-Aufzeichnung von Musik-Konzerten mit exklusiven LIVE-Visuals

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MUSICVERSE: TV-Aufzeichnung von Musik-Konzerten mit exklusiven LIVE-Visuals
16.01.2024

Motor auf dem ESNS 24

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Motor auf dem ESNS 24
29.10.2024

Moka Efti Orchestra & Christian Friedel spielen Release Show am 18.12. in Berlin

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Moka Efti Orchestra & Christian Friedel spielen Release Show am 18.12. in Berlin
05.12.2024

Kkuba102 & Uncle F gehen 2025 auf Tour

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Kkuba102 & Uncle F gehen 2025 auf Tour
14.06.2024

Toni Mogens am 16.06. im ZDF Fernsehgarten

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Toni Mogens am 16.06. im ZDF Fernsehgarten
12.07.2024

Moonlight Breakfast kündigen Deutschland-Tour an

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Moonlight Breakfast kündigen Deutschland-Tour an
23.02.2024

Herzlich Willkommen Orbit <3

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Herzlich Willkommen Orbit <3
05.11.2024

Motor sucht: Social Media Content Creator (Praktikum)

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Motor sucht: Social Media Content Creator (Praktikum)
12.09.2024

Reeperbahn Festival 2024 mit MODULAR, Tigermilch und Bush.Ida

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Reeperbahn Festival 2024 mit MODULAR, Tigermilch und Bush.Ida
19.06.2024

Olmo im Soundtrack zu Prisma 2

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Olmo im Soundtrack zu Prisma 2
28.11.2024

NEØV kündigen weitere Tourdates für 2025 an

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NEØV kündigen weitere Tourdates für 2025 an
20.09.2024

orbit gewinnt VIA Award als Bester Act

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orbit gewinnt VIA Award als Bester Act
02.02.2024

NEØV (FIN) kündigen den ersten Teil ihrer Deutschlandtour an

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NEØV (FIN) kündigen den ersten Teil ihrer Deutschlandtour an
11.09.2024

Papke geht im Oktober auf Tour

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Papke geht im Oktober auf Tour
16.05.2024

NEØV kündigen weitere Deutschland-Shows an

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NEØV kündigen weitere Deutschland-Shows an
18.12.2024

Small Town Friends on Europe Tour

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Small Town Friends on Europe Tour
30.05.2024

NEØV veröffentlichen Live-Video zu „Softer“

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NEØV veröffentlichen Live-Video zu „Softer“
31.10.2024

Gwen Dolyn neu bei Motor im Verlag

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Gwen Dolyn neu bei Motor im Verlag
22.02.2024

Exklusives Pre-Release Event mit Sofia Portanet

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Exklusives Pre-Release Event mit Sofia Portanet
06.08.2024

orbit & Get Jealous bei den VIA Awards

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orbit & Get Jealous bei den VIA Awards
26.07.2024

Motor Songs holt Donkey Kid

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Motor Songs holt Donkey Kid
06.11.2024

Alice Phoebe Lou: Neue Single "Better", auf Tour mit Clairo, EU-Tour für 2025 angekündigt

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Alice Phoebe Lou: Neue Single "Better", auf Tour mit Clairo, EU-Tour für 2025 angekündigt
23.09.2024

NEØV am 27.09. live im Studio Eins & neue Tourdates angekündigt

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NEØV am 27.09. live im Studio Eins & neue Tourdates angekündigt
14.10.2024

"Heavyweight Champion" Donkey Kid - mit neuem Album und auf Tour

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"Heavyweight Champion" Donkey Kid - mit neuem Album und auf Tour
30.04.2024

MODULAR geht auf Headliner-Tour

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MODULAR geht auf Headliner-Tour

2023

10.03.2023

Motor auf dem SXSW

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Motor auf dem SXSW
15.02.2023

Veronica Fusaro mit Nr. 5 Chart Entry und auf Tour

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Veronica Fusaro mit Nr. 5 Chart Entry und auf Tour
06.12.2023

Sofia Portanet auf Tour mit Betterov und mit neuem Album

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Sofia Portanet auf Tour mit Betterov und mit neuem Album
06.12.2023

BHZ auf #7 in den Charts und 2024 auf Tour

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BHZ auf #7 in den Charts und 2024 auf Tour
03.07.2023

New Sync: Sofia Portanet in Haus Kummerveldt

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New Sync: Sofia Portanet in Haus Kummerveldt
11.09.2023

Reeperbahn Festival 2023 mit SPARKLING, Veronica Fusaro, Get Jealous und ZUSTRA

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Reeperbahn Festival 2023 mit SPARKLING, Veronica Fusaro, Get Jealous und ZUSTRA
05.05.2023

FOREVER ME - DIE GESCHICHTE HINTER DEM SONG

Lesen
FOREVER ME - DIE GESCHICHTE HINTER DEM SONG

2022

02.08.2022

Motor Entertainment sucht Praktikant*in ab Januar 2023

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Motor Entertainment sucht Praktikant*in ab Januar 2023
01.09.2022

Teufel x Confirmation

Lesen
Teufel x Confirmation
18.01.2022

Pressemitteilung Deutscher Kulturrat: Neustarthilfe 2022 für solo-selbständige Kulturschaffende

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Pressemitteilung Deutscher Kulturrat: Neustarthilfe 2022 für solo-selbständige Kulturschaffende
28.07.2022

LIVE RADIANT: SOFIA PORTANET

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LIVE RADIANT: SOFIA PORTANET
16.11.2022

Motor sucht: Praktikant:in mit anschließender Ausbildung zur Kauffrau/-man für audiovisuelle Medien.

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Motor sucht: Praktikant:in mit anschließender Ausbildung zur Kauffrau/-man für audiovisuelle Medien.
19.09.2022

Reeperbahn Festival 2022 mit Sofia Portanet, Albi X und Nick Faye

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Reeperbahn Festival 2022 mit Sofia Portanet, Albi X und Nick Faye
11.02.2022

Olmo veröffentlicht neue Single - "Pigs"

Lesen
Olmo veröffentlicht neue Single - "Pigs"
19.08.2022

Adam Wendler NFT Bundle

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Adam Wendler NFT Bundle

2021

24.09.2021

Sofia Portanet wird Beste*r Newcomer*in beim VIA

Lesen
Sofia Portanet wird Beste*r Newcomer*in beim VIA
20.11.2021

Sofia Portanet an der Deutschen Oper

Lesen
Sofia Portanet an der Deutschen Oper
27.07.2021

Drens bei How To Sell Drugs Online (Fast)

Lesen
Drens bei How To Sell Drugs Online (Fast)
15.11.2021

„Neue Musik sollte beim Streaming besser vergütet werden als alte Hits“

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„Neue Musik sollte beim Streaming besser vergütet werden als alte Hits“
25.06.2021

BHZ charten auf #3

Lesen
BHZ charten auf #3
15.02.2021

DE FALCON X funny-frisch feiern TikTok Erfolg

Lesen
DE FALCON X funny-frisch feiern TikTok Erfolg
20.09.2021

Motor auf dem Reeperbahnfestival

Lesen
Motor auf dem Reeperbahnfestival

2020

14.02.2020

Personalisierte Valentinstagsgrüße mit Max Raabe & Palast Orchester

Lesen
Personalisierte Valentinstagsgrüße mit Max Raabe & Palast Orchester
14.01.2020

„Germany’s next international Popstar“ ab jetzt bei Motor Songs!

Lesen
„Germany’s next international Popstar“ ab jetzt bei Motor Songs!
16.03.2020

CORONA GUIDE FOR ARTISTS

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CORONA GUIDE FOR ARTISTS
15.06.2020

BHZ charten auf #7: Glückwunsch!

Lesen
BHZ charten auf #7: Glückwunsch!
10.03.2020

Motor Songs begrüßt Drens mit ihrer EP "Pet Peeves” im Verlag

Lesen
Motor Songs begrüßt Drens mit ihrer EP "Pet Peeves” im Verlag
10.12.2020

Alice Phoebe Lou X Sir Paul McCartney

Lesen
Alice Phoebe Lou X Sir Paul McCartney
04.03.2020

GEISTHA für Bank Polski

Lesen
GEISTHA für Bank Polski
27.01.2020

MOTOR SOLIDARISIERT SICH MIT PROTESTIERENDEN KÜNSTLER*INNEN

Lesen
MOTOR SOLIDARISIERT SICH MIT PROTESTIERENDEN KÜNSTLER*INNEN

2019

17.06.2019

Das Pilotprojekt „Cosmic Void“ vom neuen Label Block Opera kommt zu Motor in den Verlag.

Lesen
Das Pilotprojekt „Cosmic Void“ vom neuen Label Block Opera kommt zu Motor in den Verlag.
30.08.2019

Filmmusik für die Tragik-komödie "Golden Twenties" unter anderem von Tara Nome Doyle

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Filmmusik für die Tragik-komödie "Golden Twenties" unter anderem von Tara Nome Doyle
16.07.2019

Motor Songs mehrfach vertreten auf dem Splash! 2019

Lesen
Motor Songs mehrfach vertreten auf dem Splash! 2019
22.10.2019

SPARKLING starten ihre „I Want To See Everything“-Europatour

Lesen
SPARKLING starten ihre „I Want To See Everything“-Europatour
11.11.2019

Sportrecords & Sumpfjungs vertrauen in Verlagsfragen auf Motor Songs

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Sportrecords & Sumpfjungs vertrauen in Verlagsfragen auf Motor Songs
01.08.2019

Sebastian Krumbiegel gibt mit "Die Demokratie ist weiblich" einen Vorgeschmack auf seine kommende EP

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Sebastian Krumbiegel gibt mit "Die Demokratie ist weiblich" einen Vorgeschmack auf seine kommende EP
06.09.2019

Erfolgsserie „Spotlight“ geht mit Musik von Fargo in die 4. Staffel

Lesen
Erfolgsserie „Spotlight“ geht mit Musik von Fargo in die 4. Staffel
16.05.2019

Pauls Jets kommen zu Motor – und in den Park

Lesen
Pauls Jets kommen zu Motor – und in den Park
06.09.2019

Max Raabe & Palast Orchester veröffentlichen "MTV Unplugged"-Album

Lesen
Max Raabe & Palast Orchester veröffentlichen "MTV Unplugged"-Album
25.01.2019

Lex Lugner für den deutschen Musikautorenpreis 2019 nominiert

Lesen
Lex Lugner für den deutschen Musikautorenpreis 2019 nominiert
21.03.2019

Sync von Bobby San für Rihanna’s Fenty Beauty Werbespot

Lesen
Sync von Bobby San für Rihanna’s Fenty Beauty Werbespot

2018

30.07.2018

Neue Single und Tour Dates von Kellermensch

Lesen
Neue Single und Tour Dates von Kellermensch
07.03.2018

Motor auf dem SXSW

Lesen
Motor auf dem SXSW
02.07.2018

Gold, Cannes & neue Musik

Lesen
Gold, Cannes & neue Musik
10.07.2018

Motor Entertainment sucht ab November 2018

Lesen
Motor Entertainment sucht ab November 2018
26.07.2018

Der Sound des Sommers:

Lesen
Der Sound des Sommers:
26.02.2018

Alice Phoebe Lou mit neuer Single "She"

Lesen
Alice Phoebe Lou mit neuer Single "She"
24.07.2018

Delorentos auf Europatour!

Lesen
Delorentos auf Europatour!
15.02.2018

PRESSE: DE FALCON X funny-frisch feiern TikTok Erfolg

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PRESSE: DE FALCON X funny-frisch feiern TikTok Erfolg

2017

22.08.2017

Fargo geht mit Jonas Monar auf Tour

Lesen
Fargo geht mit Jonas Monar auf Tour
27.06.2017

Lex Lugner feiert Chart-Entry auf dem Album von Nimo

Lesen
Lex Lugner feiert Chart-Entry auf dem Album von Nimo
06.04.2017

Doppelplatin für Kyle Pearce!

Lesen
Doppelplatin für Kyle Pearce!
03.08.2017

Trash & Diamanten

Lesen
Trash & Diamanten
12.09.2017

Lex Lugner in den deutschen Charts

Lesen
Lex Lugner in den deutschen Charts
25.08.2017

Chart Entry auf #57 für Jonas Monar

Lesen
Chart Entry auf #57 für Jonas Monar
06.02.2017

Die Band "Paisley" neu bei Motor Songs im Verlag!

Lesen
Die Band "Paisley" neu bei Motor Songs im Verlag!
29.08.2017

WILD RIVER von We Are Aust

Lesen
WILD RIVER von We Are Aust
27.04.2017

Fargo auf "Wunderbare Jahre"-Tour

Lesen
Fargo auf "Wunderbare Jahre"-Tour
11.08.2017

Kellermensch ist zurück mit neuer Single "Bad Sign"

Lesen
Kellermensch ist zurück mit neuer Single "Bad Sign"
10.04.2017

Das australische Duo Kingdom veröffentlicht die Debüt-EP "Dark Half"

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Das australische Duo Kingdom veröffentlicht die Debüt-EP "Dark Half"

2016

09.08.2016

Auf der Suche nach internationalen Talenten

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Auf der Suche nach internationalen Talenten
04.08.2016

Einfach Fargo!

Lesen
Einfach Fargo!
02.11.2016

Klassische Weihnachtslieder neu arrangiert

Lesen
Klassische Weihnachtslieder neu arrangiert
19.12.2016

Fargo auf „Wunderbare Jahre“-Tour 2017

Lesen
Fargo auf „Wunderbare Jahre“-Tour 2017
18.08.2016

Dancing People Are Never Wrong

Lesen
Dancing People Are Never Wrong
09.02.2016

Alice Phoebe Lou

Lesen
Alice Phoebe Lou
31.10.2016

Alice Phoebe Lou

Lesen
Alice Phoebe Lou
04.01.2016

NESSI

Lesen
NESSI
13.01.2016

Wirscheissengold

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Wirscheissengold
27.09.2016

Rekordverdächtig: Größtes Fanvoting unserer Zeit!

Lesen
Rekordverdächtig: Größtes Fanvoting unserer Zeit!
16.02.2016

Jan Blomqvist

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Jan Blomqvist
12.09.2016

"Einfach Sein" mit Fargo

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"Einfach Sein" mit Fargo

2015

11.11.2015

GWLT

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GWLT
07.07.2015

SEA & AIR

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SEA & AIR
07.09.2015

SEA & AIR und Young Chinese Dogs

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SEA & AIR und Young Chinese Dogs
25.03.2015

The Love Bülow

Lesen
The Love Bülow
26.03.2015

Raglans

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Raglans
17.03.2015

NESSI

Lesen
NESSI
23.11.2015

Odeville

Lesen
Odeville
08.06.2015

NESSI

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NESSI
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