Motor Music
News
2026
2025
11.04.2025
The Hidden Cameras zurück mit neuer Single, mit Remix von den Pet Shop Boys und auf Tour
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2024
06.11.2024
Alice Phoebe Lou: Neue Single "Better", auf Tour mit Clairo, EU-Tour für 2025 angekündigt
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2023
2022
18.01.2022
Pressemitteilung Deutscher Kulturrat: Neustarthilfe 2022 für solo-selbständige Kulturschaffende
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16.11.2022
Motor sucht: Praktikant:in mit anschließender Ausbildung zur Kauffrau/-man für audiovisuelle Medien.
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2021
2020
2019
17.06.2019
Das Pilotprojekt „Cosmic Void“ vom neuen Label Block Opera kommt zu Motor in den Verlag.
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01.08.2019
Sebastian Krumbiegel gibt mit "Die Demokratie ist weiblich" einen Vorgeschmack auf seine kommende EP
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