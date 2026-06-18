TRÄNEN sind zurück

Nach fast zwei Jahren Funkstille kehren TRÄNEN mit ihrem zweiten Album "Leben in einer Katze" zurück, mit dem es nächstes Jahr im Februar auf "Die Erde ist mein Traum" Tour 2027 geht. Tickets gibt es am Donnerstag, den 18.06.2026, ab 23:59 Uhr unter traenen-shop.com.

Gwen Dolyn und Steffen Israel kündigen ein Album an, das größer, poppiger, radikaler und verletzlicher klingt als alles, was die Band bisher gemacht hat. "Leben in einer Katze" erscheint am 30. Oktober 2026 bei Eklat Tonträger / Warner und ist ein Album über Zugehörigkeit, Sehnsucht, Wut und Liebe – erzählt durch die Perspektive eines fremden Wesens, von Besucher*innen anderer Planeten und von Menschen, die sich auf der Erde nicht zu Hause fühlen. Es ist aber nicht nur Eskapismus. Die fremde Perspektive schärft den Blick auf die Realität.

In dieser Albumwelt gibt es Witz, Ironie, sprechende Katzen, nächtliche Felder, alte Flugobjekte, peitschende Stacheldrähte und schwitzende Hintern. Gleichzeitig fragt das Album offen nach Liebe, Scham, Begierde, Wut, Körperlichkeit, Einsamkeit, Gerechtigkeit und einer Welt, in der man bleiben darf und es auch will.

"Leben in einer Katze" ist eine Absage an einen Gegenwartspop, der Verletzlichkeit zwar behauptet, aber selten etwas riskiert. TRÄNEN interessieren sich nicht für Gefühle, die schon entschärft werden, bevor sie heftig und damit gefährlich werden können. Ihre Songs suchen nach Nähe, ohne sich glatt zu machen. Sie stellen große Fragen, ohne sie sofort mit Ironie zu entschärfen. Und dann wird laut gelacht.

Die erste Single "Chrom im Wald" erscheint am Donnerstag, den 18.06.2026, um 23:59 Uhr. Zeitgleich sind auch die Tickets für die "Die Erde ist mein Traum" Tour 2027 erhältlich und das neue Album "Leben in einer Katze" unter traenen-shop.com vorbestellbar.