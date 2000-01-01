Motor
Kontakt & Team
Allgemeine Anfragen und Demos bitte per E-Mail senden.
AnschriftMotor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439 Berlin
Seelower Str. 5
10439 Berlin
E-Mailinfo@motor.de
Telefon0172 45 07 235
Motor Staff
Petra Husemann
Geschäftsführerininfo@motor.de
Catrin Kunz
Buchhalterincatrin.kunz@motor.de
Christian Göbel
General Manager & Head of Publishingchristian.goebel@motor.de
Linda Kasprzack
Head of Marketing & Promotionlinda.kasprzack@motor.de
Joshua Otte
Product Manager, Senior Copyright Administration & Income Trackingjoshua.otte@motor.de
Kim Caspary
A&R, Copyright Managerkim.caspary@motor.de
Moira Wittmann
Auszubildendemoira.wittmann@motor.de
Motor Freelance
Alexander Hettler
Product Manager, Rent-A-Recordcompanyalex.hettler@motor.de
Moritz Gombert
Projektleitung TV, Künstlermanagementinfo@motor.de