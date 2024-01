NEØV (FIN) kündigen den ersten Teil ihrer Deutschlandtour an

Nach dem Erfolg ihrer letzten Single "Captured Images" im Jahr 2022 und dem von der Kritik gefeierten Album "Picture of a Good Life", das 2021 veröffentlicht wurde, kündigt das finnische Indie-Duo NEØV den ersten Teil seiner Deutschlandtournee für 2024 an. Die Brüder und Multiinstrumentalisten Anssi und Samuli Neuvonen bereiten sich ebenfalls darauf vor, Anfang 2024 neue Singles auf den Markt zu bringen, nachdem sie sich mit Birgir Jón Birgisson (Sigur Rós, Jon Hopkins, Björk) in Islands legendärem Sundlaugin Studio zusammengetan haben. NEØV gelten als Finnlands hellster Indie-Pop-Name und wurden als Festival-Highlight in ganz Europa gelobt, in Rolling Stone, Q und Visions vorgestellt und erhielten in Deutschland umfangreiche Radio-Airplays (Radio Eins, Ego FM, NDR Blue).

5. Juni 2024 Wiesbaden, Kreativfabrik

6. Juni 2024 Köln, Helios37

7. Juni 2024 Langenberg, KGB

8. Juni 2024 Alfeld (Leine), Alfeld Rockt Café