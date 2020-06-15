BHZ charten auf #7: Glückwunsch!

Nach "2826" (2018), "3062" (2019) und mehreren Soloprojekten kommen die Schöneberger Jungs BHZ auf "Kiezromantik" für 14 neue Tracks zusammen und zeigen ihre Verbundenheit mit dem Kiez. Always represent. Auch weit über den Kiez hinaus: Das Album ist nach dem Release am 29. Mai 2020 direkt auf Platz 7 der Deutschen Albumcharts geschossen. Wir gratulieren!

Musikalisch bewegt sich "Kiezromantik" zwischen ruhigeren nachdenklichen Sounds, entspannten Vibes und zuverlässigen Trap-Bangern. Die vier bereits erschienenen Single-Auskopplungen geben einen guten Einblick in das neue Album und trotzdem lassen sich BHZ nicht wirklich einem bestimmten Sub-Genre zuordnen. Sie machen das, worauf sie Lust haben und überschreiten mit ihrer neuen LP immer wieder die Grenze der klassischen Rap-Elemente. Diese Vielfalt, auch abseits von der Musik, steht dafür, wie sich BHZ als Gruppe wahrnehmen. Als wichtiger Bestandteil dieses Selbstverständnis wurde auch das neue Projekt wieder komplett in Eigenregie produziert und gearbeitet.