"Einfach Sein" mit Fargo

Einfach sein ist einfach. Wenn es nach Fargo geht. Der Berliner Rapper und langjährige Frontman der Indie-Rap-Pioniere „The Love Bülow“ zelebriert das einfache Leben in seinem herrlich spätsommerlich-leichten Solodebüt „Einfach Sein“: Kein Stress, keine Reizüberladung, von allem Überflüssigen befreien – das ist laut Fargo das Rezept zum Glücklichsein.

„Einfach sein“ findet auch Deutschlands größter Discounter ALDI gut. Fargo liefert den Titeltrack für ALDIs aktuelle Kampagne „Einfach ist mehr“. Ab Mitte September erhält man den Song exklusiv auf der neuen Streaming-Plattform „Aldi life Musik“, bevor dieser lebensfrohe Track dann am 23. September bei Motor Music veröffentlicht wird.

Und nun: alle im Bürostuhl zurücklehnen und einfach mal kurz mit Fargos Musikvideo zu „Einfach Sein“ entspannen!