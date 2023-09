05.09.15 - Papenburg, NDR 2 Festival (sold out)

08.09.15 - Hannover, LUX

09.09.15 - Leipzig, Täubchenthal

10.09.15 - Köln, Yuca im Club Bahnhof Ehrenfeld

11.09.15 - Frankfurt, Zoom

12.09.15 - Stuttgart, Kellerklub

13.09.15 - Berlin, Privatclub

23. - 26.9.2015 - Hamburg, Reeperbahn Festival (tba)

Es ist keine leere Drohung. Es ist NESSIs Geschichte: Die 26-jährige Berlinerin hat nach der Veröffentlichung ihrer EP ›Twentythreeyears‹ im Februar 2014 so viel Training in ›Überlebenskampf im Musikbusiness‹ bekommen, dass ihr Debütalbum ›Rolling With The Punches‹ einfach derart knallhart und energiegeladen werden musste. Die Aufs und Abs, die falschen und richtigen Freunde, die Strapazen und die Freude nach einer DoItYourself-Veröffentlichung - es kam für NESSI nie in Betracht, kein Album abzuliefern. Sie wollte es sich selbt einfach beweisen. Mit ihren Freunden und Bandkollegen traf sie sich abends nach der Arbeit im Berliner Studio. Am Ende hatten sie es geschafft NESSIs Zweifel, ihre Hoffnungen und ihre nicht zu brechende Lebensfreude bestmöglich zu verpacken. Die Singer-Songwriter-Schublade machte plötzlich keinen Sinn mehr, naa und, es fühlt sich einfach richtig an. Die Platte klingt einfach so wie NESSI ist. Kraftvoll, laut und trotzig. Wahnsinnig positiv und an anderen Punkten zweifelnd und traurig. Sie ist international, sie lässt sich nicht verorten. Sie ist jung. Nicht naiv. Freshe Beats, zackige Dance-Nummern, 80er Jahre Pop, Electronic Dance Music. Debütalbum einer Newcomerin? Oh doch.

Und wie: NESSI ist Label, Produzentin, Texterin in Personalunion. Es wäre auch vollkommen ausgeschlossen, dass irgendjemand NESSIs Tracks abnimmt. Den Daumen senkt oder hebt sie selbst. Diese Freiheit jemals wieder aufgeben? Im Moment undenkbar. Und wozu auch? Die gleichnamige Single ›Rolling With The Punches‹ hielt sich als einziger Nicht-Major-Release über mehrere Wochen in den deutschen Radio Airplay Top 100 und auch ihre jüngst erschienene Single ›Brush You Off‹ wird bestens angenommen – es geht also weiter auf der Erfolgsstraße! Sowas bekommt ein großes Label auch nicht besser hin. Nicht nur auf Platte – auch und besonders live überzeugt NESSI. Geradezu so, als sei die Bühne das willkommene Ventil für all ihre Freude, Dankbarkeit und ihre schier überschäumende Energie! Ob bei ihrer ersten Headline-Tournee, als special guest bei der ausverkauften Jessie J Tour oder der exklusiven Deutschlandshow von OneRepublic – jedes Mal lässt NESSI begeisterte Mengen zurück.