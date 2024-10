Gwen Dolyn neu bei Motor im Verlag

Gwen Dolyn, die in den letzten 18 Monaten vielleicht besser als eine Hälfte des Duos Tränen, zusammen mit Steffen Israel (Kraftklub), bekannt geworden ist, war Musikliebhabern bereits als Solokünstlerin aufgefallen, als sie 2020 ihre erste EP “Things To Tell A Crying Girl” und 2022 eine weitere EP namens “KOMM SCHON!” veröffentlichte.



Gwen Dolyn, die in Berlin geboren und aufgewachsen ist, begann im Alter von 9 Jahren mit dem Schreiben von Texten und brachte sich mit 14 Jahren selbst das Gitarrenspiel bei. Als frühe Einflüsse nannte sie Künstler wie die Beatles, Creedence Clearwater Revival und Kate Bush, bevor sie als Teenager britische, amerikanische und deutsche Punkmusik entdeckte: “Ich war fasziniert von der Rauheit und Wut von Bands wie den Gits, Brody Dalle und den Sex Pistols. Aber auch die Wut und der Mut von superjungen 80er−Jahre−Punkbands wie Hans−A−Plast oder Toxoplasma haben mich umgehauen. Gleichzeitig hörte ich kitschige Folkmusik wie Tallest Man On Earth und Bombay Bicycle Club und viele Indie−Bands der frühen 2000er Jahre. Ich kehre immer wieder zu den einfachen und rohen Klängen dieser Einflüsse zurück. Aber ich liebe auch Elliot Smith. Alles, was ich schreibe, kommt aus einem Ort der Leere oder des Gefühls in mir”, erzühlt uns Gwen.



Am 22. November 2024 veröffentlicht Gwen Dolyn ihr Debütalbum “X-RATED feelings” über Duchess Box Records. Das Album wurde von Max Rieger (Die Nerven) und Thomas Zehnle(Levin goes Lightly, Nils Keppel u.a.) produziert. Beide Produzenten brachten ihre eigenen Atmosphären in die Songs des Albums ein. Gwen Dolyn, die sehr gute Erfahrungen mit beiden Produzenten gemacht hat, beschreibt Thomas als “durchdacht und methodisch” und Max als “schnell und intuitiv”.



“X-RATED feelings” sind Gefühle, die von vielen Menschen als peinlich oder übertrieben bezeichnet werden, vor allem, wenn diese Gefühle von einer Frau empfunden und geäußert werden. Das ständige Vergleichen mit Anderen, die Gottkomplexe, das Gefühl, sehr unterschätzt zu werden, die sexuelle Lust und das Verlangen nach anderen Menschen, die oft als pervers oder ekelhaft gelten − ich bin voll von all diesen und vielen weiteren Gefühlen, und mein Album ist es auch.