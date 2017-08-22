Fargo geht mit Jonas Monar auf Tour

Jonas Monar hat am 18. August sein Debütalbum „Alle guten Dinge“ veröffentlicht, was er im September mit einer Tour durch Deutschland gebührend feiern wird.

Mit von der Partie sein wird unser Lieblings-Pop-Rapper Fargo. Sein Album „Wunderbare Jahre“ erschien im März. In vier Städten präsentiert Fargo nun als Support für Jonas Monar seine Songs zum ersten Mal live akustisch.

Jonas Monar hat die Gabe Lieder zwischen Überschwung und Melancholie zu komponieren. Seine Texte haben Gewicht, die Sprache ist frei von diesen Kitsch-Passagen, die man sonst lieber überhört.

Fargos Liebe gilt neben dem Pop vor allem dem Rap, ohne dabei in typische Klischees zu verfallen. Die Melodien und Texte sind eingängig, seine Hose hängt nie zu tief und seine Botschaft ist klar: macht, was euch glücklich macht.

Fargo ist an folgenden Terminen als Support für Jonas Monar auf der „Alle guten Dinge“ Tour dabei:

15.09.17 Frankfurt, Zoom

16.09.17 Köln, Luxor

18.09.17 Hamburg, Stage Club

19.09.17 Berlin, Lido

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