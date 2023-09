Fargo auf "Wunderbare Jahre"-Tour

Endlich geht’s los! Fargo ist jetzt auf Tour mit seinem aktuellen Album „Wunderbare Jahre“, das am 31. März erschienen ist. Der ehemalige Frontmann der Indie-Pioniere The Love Bülow präsentiert sein Solo-Debüt live auf Deutschlands Bühnen.

Vom 27. April bis 7. Mai ist Fargo unterwegs quer durch die Republik, um mit seinem positiven poppigen Rap etwas Schwung in die Clubs zu bringen. Los geht’s am 27. April in München und der krönende Abschluss findet am 7. Mai in Berlin statt.

27.04.17 München - hansa39

28.04.17 Frankfurt - Nachtleben

29.04.17 Stuttgart - Schräglage

04.05.17 Köln - YUCA

05.05.17 Hannover - LUX

06.05.17 Hamburg - Kleiner Donner

07.05.17 Berlin - Auster Club

Fargo gibt dem Hörer Reime mit, zum Mitsingen, zum Merken. All das spannt sich über ein dickes Netz aus Beats und Bläsern. Fargo erfindet den Pop-Rap nicht neu, aber „kann es im Leben nicht einfach mal einfach sein“? Er macht, worüber er singt. Und das macht verdammt Spaß.

Tickets gibt’s noch, und zwar hier: stagelink.com/fargo