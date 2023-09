GWLT entscheiden sich für Zusammenarbeit mit Motor Songs.

Die Hardcore/Hip Hop Formation um Roger Rekless veröffentlicht am 29.01.2016 ihr Debüt "Stein & Eisen" über Arising Empire, dem neuen Label von Nuclear Blast-Gründer Markus Staiger.

„Wir haben schon öfters betont wie wichtig uns die engen Partner sind die GWLT begleiten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Motor Songs ab sofort eine starke Allianz im Bereich Publishing geschlossen haben. Motor verstehen, wie wir als Band ticken und was wir mit unserer Musik transportieren wollen. Wir freuen uns sehr darüber in Zukunft dabei von ihnen unterstützt zu werden!“ so Bandmitglied Chris Zehetleitner.

Motor Songs, der Verlag der Motor Entertainment GmbH, begeistert bei GWLT vor allem das politische Engagement in den Texten sowie die kompromisslose Konsequenz bei der Mischung der Genres. "Es wird Zeit, dass Musik wieder politisch sein darf und eine starke Attitude hat" sagt Motor-Geschäftsführerin Petra Husemann. "Musik muss nicht nur unterhalten, sondern kann wachrütteln, begeistern und zu gesellschaftlichen Engagement motivieren. GWLT tun genau das - ich finde das großartig und wichtig und bin stolz, dass GWLT sich für Motor Songs entschieden hat."