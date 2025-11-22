Unser Artist & Label Service in der Musikwoche

Wo einst klassische Vertriebsverträge geschlossen wurden, wächst längst das Angebot an Artist & Label Services. MusikWoche wollte von ausgewählten ­Akteur:innen wissen, wie sie die Chancen im Dienstleistungsbereich bewerten und wie sie auf die Entwicklung reagieren.

Christian Goebel, General Manager Motor Entertainment: Über 20 Jahre, nachdem wir als erster Label Service in Deutschland gestartet sind, hat sich das Modell fest etabliert und bereichert ein breites Spektrum an möglichen Setups für Artists. Wir sind diesen Weg konsequent weitergegangen, haben unsere Services laufend erweitert und möchten Artists in jeder Phase ihrer Karriere maßgeschneiderte Lösungen für Produktmanagment, Vertrieb, Herstellung, Promotion & Marketing, Analytics, Content Creation, Sync & Brand Partnerships anbieten. Wir sehen zudem, dass der Wettbewerb sich nicht nur über Konditionen, sondern über Servicequalität, Schnelligkeit, digitale Kompetenz und individuelle Betreuung definiert. Wer hier gut aufgestellt ist, kann sich differenzieren. Mit diesem Setup adressieren wir genau die Marktveränderung: Mehr Freiheit für Künstler*innen, mehr Dienstleistungs-Fokus für uns, weniger »Entweder-Oder«. Wir glauben, dass gerade in einer Zeit starker Fragmentierung Dienstleistung und flexible Partnerschaftsmodelle zunehmend an Bedeutung gewinnen.