PA69 spielen das nüchternste & besoffenste Konzert der Welt

Um die Veröffentlichung ihres Debüt-Albums XXL zu feiern, präsentieren PA69 zwei Konzerte: das nüchternste und das besoffenste Konzert der Welt*

Einlass zum 1. Konzert nur mit 0,0 Promille

Einlass zum 2. Konzert nur mit mind. 0,5 Promille bis sternhagelvoll**

Das Ticket gilt für beide Konzerte. Einlass zum 2. Konzert hat nur, wer auch das 1. Konzert besucht!

Wer wagt das Experiment?

Humboldthain, 6. November 2025, Einlass 19 Uhr

* Von PA69

** Diese beiden Konzerte sind als Experiment zu begreifen. Wer keinen Alkohol trinkt, ist selbstverständlich auch zum 2. Konzert willkommen. Der Einlass zum 1. Konzert ist hingegen unabdingbar nur mit 0,0 Promille möglich.