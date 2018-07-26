Der Sound des Sommers:

Nach der Single „Magnet Balls“ erschien am 20. Juli „Colors“, das neue Album der Band Augustin. Ein Tag zuvor der neue Kinofilm „303“ von Hans Weingartner. Zufall? Nicht ganz. Michael Regener, seines Zeichens Frontmann, Texter und Komponist der Band, komponierte die dramaturgische Filmmusik für den Film. Mehr noch: er steuert 4 Songs zum Soundtrack bei, welche auch auf der wundervollen Augustin-Platte sind.

Der Road-Movie, der auf der Berlinale 2018 premierte, wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert. Gleichzeitig mit dem Album startete er nun am 19. Juli in den deutschen Kinos. Er handelt von Jan und Jule, zwei Studenten die auf dem Weg nach Portugal und Spanien zufällig begegnen. Mit dem passenden Soundtrack begeben sich die Beiden auf einen gemeinsamen Trip im Wohnmobil…

"Hier ist eine Band am Werk, die hoffentlich bald, ihre längst fällige Aufmerksamkeit bekommt“ sagt Dagmar Golle (Bayern 2 Radio) bei einer der Albumvorstellungen. Und auch wir sind uns sicher, dass auf „303“ und „Colors“ Großes zukommt. Beides, sowohl Film als auch Platte, sollte man sich nicht entgehen lassen.