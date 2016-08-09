Auf der Suche nach internationalen Talenten

Auf der Suche nach neuen interessanten Künstlern kooperiert Motor Entertainment aktuell mit dem britischen-amerikanischen Unternehmen Music Gateway, um von noch mehr vielversprechenden internationalen Talenten zu erfahren.

Music Gateway versteht sich als verbindender Dienstleister in der Musikwelt und vernetzt Professionals der Musikwelt mit Künstlern. Hier finden Musiktalente passende PR-Agenturen, Songschreiber oder Vertriebe, während Musiklabels und Verlage auf neue Künstler aufmerksam werden, die zu ihnen passen. Music Gateway ist das Bindeglied zwischen Musikern und Musikunternehmen.

Motor Entertainment ist gespannt auf neue internationale Künstler, die wir durch diese Kooperation vielleicht bald bei unserem Label oder dem Verlag begrüßen dürfen!

Hier geht's zum Projekt auf musicgateway.net!