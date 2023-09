Erfolgsserie „Spotlight“ geht mit Musik von Fargo in die 4. Staffel

Die von UFA Serial Drama produzierte Nickelodeon-Jugendserie „Spotlight“ entwickelt sich auch auf musikalischer Ebene weiter. Rapper, Songwriter und Motor-Management-Künstler Fargo erhielt den Kompositionsauftrag und brachte zwölf eigens komponierte Songs in die Serie ein.

Mit „Nick, wenn Du…“ und „Dein Lachen ist Musik“ schrieb er bereits Songs für den Sender, er moderierte und spielte auf Events wie den „Kids Choice Awards“, auch bei „Spotlight“ war er als Gast vor der Kamera zu sehen. „Wir glauben schon seit vielen Jahren an Fargo und seine Ohrwurmqualitäten. Da war es nur ein logischer Schritt ihn noch mehr in unsere Erfolgsserie Spotlight zu integrieren“ sagt Steffen Kottkamp, Director Brand für Nickelodeon in DACH.

Jetzt steuerte Fargo ganze zwölf Songs zur Serie bei. Gesungen werden die Lieder allerdings nicht von ihm, sondern von den Darstellern selbst.

„Meinen Studio-Kollegen und Mitkomponisten Niko Stegmiller, Kris Kraus, Fabrice Richter-Reichhelm, Tobias Thiele und mir hat die Arbeit an dem Projekt unheimlich viel Spaß gemacht“, so der Songwriter, der alle zwölf Songs betextet und mitgeschrieben hat. „Am spannendsten fand ich vor allem die zu bedienende Spannbreite von Pop bis Schlager und sogar Musical!“

Auch von der Zusammenarbeit mit Produzentin Helga Löbel, Producerin Claudia Danne und Junior Producerin Jasmin Schelling von der UFA war der 31-jährige Berliner angetan: „Ich hätte nicht gedacht, dass eine so große Produktionsfirma den Mut aufbringt, einen einzelnen Künstler das musikalische Outfit einer Serie schneidern zu lassen!“

„Jemand wie Fargo liebt, was er tut – das singt er nicht nur, das ist de facto so. Diese Leidenschaft entspricht der SPOTLIGHT DNA und damit passt seine Musik perfekt zu unserer Serie“, sagt UFA Serial Drama – Produzentin Helga Löbel.

Aber das Projekt ist gelungen. Die neuen Songs können ab dem 15.09. im Fernsehen gehört und gesehen werden, dann wird die vierte Staffel von Spotlight täglich um 19:50 Uhr bei Nick und auf Nick.de ausgestrahlt. Und für die, die es bis dahin nicht mehr abwarten können, gibt es den Song „Gutes Gefühl“ von Fargo bereits seit dem 06.09. überall, wo es Musik gibt.