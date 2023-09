Lex Lugner für den deutschen Musikautorenpreis 2019 nominiert

Es gibt wieder gute News für unseren Verlagsautoren Lex Lugner. Am 24.01.2019 hat die GEMA die Nominierten in den sieben jährlich wechselnden Kategorien bekannt gegeben - und Lex Lugner ist in der Kategorie Komposition Hip-Hop nominiert.

Der deutsche Musikautorenpreis ist eine einzigartige Ehrung für Musikautoren aller Art. Die Preisverleihung richtet sich gleichsam an Autoren für klassische Musik wie an Autoren für Rockmusik. Es stehen Songwriter für Kinderlieder, elektronische Musik, Komponisten für Chormusik und Hip-Hop Künstler nebeneinander auf der Bühne. Unter dem Motto „Autoren ehren Autoren“ würdigt die GEMA bereits seit elf Jahren Komponisten und Textdichter für ihr musikalisches Schaffen mit dem Deutschen Musikautorenpreis.

Die Verleihung findet am 14.März 2019 statt. Wir drücken Lex Lugner die Daumen!

Mehr Infos und die ganze Liste der Nominierten unter https://www.musikautorenpreis.de/nominierte/