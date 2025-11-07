Links
Grim104 kommt 2026 auf „No Country For Old Grim“ Tour
Im April 2026 geht der Berliner Rapper Grim104 auf große "No Country For Old Grim"-Tour – seine größte Tour bis jetzt. Natürlich ist das nicht einfach nur Jux und Dollerei (aber auch ein bisschen), sondern er wird auch ein neues Album im Gepäck haben, zu dem es sehr bald mehr Details gibt.
17.04. Hamburg – Knust
18.04. Leipzig – Conne Island
23.04. Bremen – Lagerhaus
24.04. Hannover – Faust
25.04. Köln – CBE
26.04. Dortmund – JunkYard
30.04. Nürnberg – Stereo
01.05. München – Ampere
02.05. Frankfurt – Zoom
09.05. Berlin – SO36