27.11.2025
Kkuba102 & Uncle F gehen auf Sachschaden Tour 2.0
Kkuba102 (102 Boyz) und Uncle F gehen im März 2025 auf SACHSCHADEN Tour!
Die beiden veröffentlichten 2020 die „SACHSCHADEN EP“ und knüpften vier Jahre später mit „SACHSCHADEN 2“ an ihren Erfolg an. Im Frühjahr 2025 ging es bereits auf SACHSCHADEN Tour durch 8 deutsche Städte - nun folgt die Fortsetzung!
Mit im Gepäck sind Rolfo & Bonkas sowie MC Kneipenkrieger vom TIEFBASSKOMMANDO als Support.
Tourdaten:
27.11.25 NÜRNBERG, Z-BAU
28.11.25 WIEN, B72
29.11.25 DRESDEN, PUSCHKIN
04.12.25 JENA, KASSABLANCA
05.12.25 BOCHUM, TROMPETE
11.12.25 MÜNSTER, SKATERS PALACE
12.12.25 SAARBRÜCKEN, SEKTOR HEIMAT
18.12.25 HALLE, CHARLES BRONSON
19.12.25 MAGDEBURG, INSEL DER JUGEND
20.12.25 ROSTOCK, STADTPALAST