Kkuba102 & Uncle F gehen auf Sachschaden Tour 2.0
27.11.2025

Kkuba102 & Uncle F gehen auf Sachschaden Tour 2.0

Kkuba102 (102 Boyz) und Uncle F gehen im März 2025 auf SACHSCHADEN Tour!

Die beiden veröffentlichten 2020 die „SACHSCHADEN EP“ und knüpften vier Jahre später mit „SACHSCHADEN 2“ an ihren Erfolg an. Im Frühjahr 2025 ging es bereits auf SACHSCHADEN Tour durch 8 deutsche Städte - nun folgt die Fortsetzung!

Mit im Gepäck sind Rolfo & Bonkas sowie MC Kneipenkrieger vom TIEFBASSKOMMANDO als Support.

Tourdaten:

27.11.25 NÜRNBERG, Z-BAU

28.11.25 WIEN, B72

29.11.25 DRESDEN, PUSCHKIN

04.12.25 JENA, KASSABLANCA

05.12.25 BOCHUM, TROMPETE

11.12.25 MÜNSTER, SKATERS PALACE

12.12.25 SAARBRÜCKEN, SEKTOR HEIMAT

18.12.25 HALLE, CHARLES BRONSON

19.12.25 MAGDEBURG, INSEL DER JUGEND

20.12.25 ROSTOCK, STADTPALAST

