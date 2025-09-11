Bad Company und Motor Songs veranstalten erstes gemeinsames Music Camp

Bad Company und Motor Songs veranstalten mit Creatorin Florentine Dakota Moon erstes gemeinsames Music Camp

Vom 28. bis 31. August 2025 haben Bad Company und Motor Songs ihr erstes gemeinsames Music Camp in der Villa Lala in Wien ausgerichtet. Das viertägige Format wurde in enger Zusammenarbeit der beiden Labels & Verlage umgesetzt und von zahlreichen Sponsoren, sowie der GEMA unterstützt. Auch die Creatorin Florentina Dakota Moon war maßgeblich beteiligt.

Die Villa Lala bot mit ihrem weitläufigen Garten und entspannten Ambiente den idealen Rahmen für das kreative Arbeiten. In zehn Studios entstanden in viert Tagen über 50 Songs – von spontanen Skizzen bis hin zu vollständig ausgearbeiteten Produktionen. Zahlreiche Stücke wurden direkt im Camp von Grund auf entwickelt und bereits fertiggestellt.

Über 40 Autor:innen nahmen teil, darunter AYBAE, beslik, gard, Fanny, GERO, Keule, LAVENDER, Luna Antonia, Sadi, Tam Nook, FiggDasGeld und Yosho. Begleitet wurden sie von Produzenten wie Gorskiyy, Jagger, jewels, Lee, shinju, Matt Mendo, iseeyou und veil, deren Referenzen von internationalen Acts wie SZA bis hin zu deutschsprachigen Größen wie Apache207 und verifiziert reichen.

Neben der musikalischen Arbeit gab es auch ein Rahmenprogramm: Florentina Dakota Moon führte einen Social-Media-Workshop durch, der den Künstler:innen praxisnahe Einblicke in digitale Strategien und Selbstvermarktung bot. Darüber hinaus waren Vertreter:innen des Magazins Diffus vor Ort.

Mit dem Music Camp setzen Bad Company und Songs ein klares Zeichen für die Förderung junger Talente und die Vernetzung innerhalb der deutschsprachigen Musikszene. Wien positioniert sich damit einmal mehr als kreativer Knotenpunkt für die nächste Generation von Künstler:innen und Produzent:innen."



