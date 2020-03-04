GEISTHA für Bank Polski

Floods von GEISTHA ist der Soundtrack zum neuen Werbespot der Bank Polski.

Schattenhaft füllt GEISTHA Räume mit Licht und Klang. Pulsierende, düstere

Bässe legen sich unter weite elektronische Sphären und lassen die anonym

tanzende Masse sich in vernebelten Kathedralen aus Beton vergessen.

Der Sänger, Songwriter und Producer hinterfragt konventionelle Strukturen,

lässt Songs sich in weiten elektronischen Strecken verlieren, um sie sich am

Ende doch selbst wiederfinden zu lassen.



Die Faszination Räume mit Licht und Sound zu manipulieren und die eigene

ästhetische Vision portabel zu machen, ist dabei Grundlage und Motivation

für die atmosphärische Liveshow. Seine eigens konzipierte Lichtinstallation

geht dabei eine Symbiose mit der Musik ein.