WILD RIVER von We Are Aust

We Are Aust haben am 25. August ihre neue Single „Wild River“ veröffentlicht. Im dazu passenden Musikvideo verweben sie ihren geheimnisvollen elektronischen Popsound mit der Schönheit der Natur zu einer magischen Komposition.

Ein wilder Gebirgsbachlauf, der zum breiten Fluss wird und jeden mitreißt, der sich in die Strömung wagt. Nach dem langen Prozess der Soundfindung veröffentlichen We Are Aust einen irren Kopfnicker-Beat der nur von Olivias Gesang im Zaum gehalten wird.

We Are Aust ist eine Band zwischen Performance Arts, Mystik und Musik. Gegensätze bestimmen ihren Sound: Natur trifft auf Stadt, Epik trifft Intimität. Die Balance der Gegensätze, die die Welt zusammenhält, hält auch den Kosmos der Band zusammen. Vocals treffen auf einen Mix aus Pop- und HipHop-Beats vermengt mit Nuancen aus der klassischen Komposition.

„Wild River“ ist das erste Lebenszeichen von We Are Austs Debütalbum, das am 3. November unter dem gleichen Namen erscheinen wird.

Genießt hier das fantastische Musikvideo zu „Wild River“: https://youtu.be/xuxbu0qiAaE