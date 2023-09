Am 15.01.2016 werden Odeville endlich ihr langersehntes Album "Phoenix" veröffentlichen. Die Jungs haben mit dieser neuen Platte wohl endgültig gefunden, wonach sie fast seit Beginn der ersten Proben im stillen Kämmerlein gestrebt haben. Man darf gespannt sein.

Die Musik wird zudem sehr prominent am Wochenende die Sky Bilder des Tages unterlegen und im Anschluss an die Live-Berichterstattung platziert. Zu hören ist das Ganze in diesem Zeitraum:

Bundesliga 12. Spieltag: 20.11.-22.11.

Bundesliga 14. Spieltag: 20.11.-23.11.

Hier schon mal die Single-Auskopplung "Lichtblick" exklusiv als Video: