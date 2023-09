„Germany’s next international Popstar“ ab jetzt bei Motor Songs!

Die Berlinerin Sofia Portanet, eine der vielversprechendsten Newcomerinnen der deutschen Musikindustrie, kreiert Neue Deutsche Welle Tracks mit einem modernen Twist. Nach ihren ersten Live-Performances vor zwei Jahren veröffentlichte Sofia vier Singles (plus englisch- und französischsprachige Versionen) Freier Geist, Wanderratte, Das Kind und Planet Mars.

Sofia hat bereits auf dem SXSW, Reeperbahn Festival und Eurosonic gespielt, auf denen sie die Zuschauer mit ihren mitreißenden charismatischen und dramatischen Performances überzeugte, die ihr in kürzester Zeit grenzenlosen Beifall einbrachten. BBC 6 Music nannten sie “Germany’s next international Popstar”, während WDR 1Live sie als “Newcomer 2019” auszeichneten und Redbull sie in ihre Liste der “Besten Newcomer 2019” aufnahmen.

2020 wird Sofia Portanet erneut einen Showcase auf dem SXSW spielen und unter anderem auf dem Lollapalooza zu sehen sein. Neben weiteren Singles steht außerdem der Release ihres sehnlichst erwarteten Debütalbums an. Als Verlag vertraut sie dabei auf Motor Songs aus Berlin.