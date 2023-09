LIVE RADIANT: SOFIA PORTANET

Mit der Live-Konzertreihe »Live Radiant« präsentiert das Zeiss-Großplanetarium in Zusammenarbeit mit ausgewählten Künstler*innen exklusiv den Radianten am Nachthimmel, dem eine eigens für diesen Abend produzierte audiovisuelle Show entspringt. Die im einzigartigen Setting des Planetariumssaal uraufgeführte Weltpremiere ist eine 360°-Konzerterfahrung mit überwältigenden Fulldome-Projektionen in 3D-Sound.

Den Anfang macht die Berliner Sängerin Sofia Portanet, laut BBC »Germany’s next international popstar« und aufsteigender Stern am deutschen Musikhimmel. Ihren umwerfenden Gesang im Opernstil – auf Deutsch, Englisch und Französisch – kombiniert Sofia Portanet mit poetischen Texten und dem perfekten Synthie-Pop.