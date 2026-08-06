IUMA geht auf Gartentour

Im August 2026 tauscht die Berliner Singer-Songwriterin IUMA große Bühnen gegen Gärten und Höfe.

Für ihre „Gartentour 2026“ reist sie quer durch Deutschland und spielt intime Konzerte an Orten, die von privaten Gastgeber:innen geöffnet werden. Die Touridee begann mit einem öffentlichen Aufruf auf Instagram. Menschen aus ganz Deutschland bewarben sich mit ihren Gärten, Höfen und Gemeinschaftsorten.

Jeder Abend ist einzigartig. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen: Die Gastgeber:innen laden Nachbar:innen ein, gestalten die Abende mit und schaffen so einen besonderen Ort für Kultur und Austausch.

Die Konzerte finanzieren sich über Hutspenden und bleiben so zugänglich.

„Ich möchte Konzerttouring anders denken und Menschen besuchen, die Lust haben, Kultur dorthin zu bringen, wo sie leben. Jeder Ort erzählt eine andere Geschichte - genau das macht diese Tour so besonders.“

Tourdaten:

11.08 - Wolfsburg

12.08 - Diepenau

13.08 - Dortmund

16.08 - Geheime Gärten Rolandswerth

17.08 - Köln

18.08 - Schwelm

19.08 - Hofcafé süße Heimat Umpferstedt

20.08 - Felsengarten Leipzig

26.08 - Berlin

31.08 - Karlsruhe

weitere Termine folgen im September