Motor Songs holt Donkey Kid

Der Berliner Indie-Artist Donkey Kid unterschreibt einen Vertrag bei Motor Songs, dem Verlagsarm vom Motor Music. Am 26. Juli 2024 erscheint bereits eine Single in Antizipation des Debütalbums "Heavyweight Champion" im Oktober.

Während er seinem Management Euphorie treu bleibt, findet Donkey Kid in Motor Songs eine neue Verlagsheimat. Seine Songs "Deep Blue" und "nicht zurück" konnten bei Spotify bereits über zwei beziehungsweise eine Millionen Streams sammeln.

Die neue Single "Appetite" erscheint am 25. Juli 2024 und ist der zweite Vorbote für das Debütalbum "Heavyweight Champion", das am 18. Oktober herauskommt. In diesem Jahr kam zudem auch schon der Song "But Then The Night" heraus.

Der Berliner Indie-Musiker spielte im Oktober 2023 bereits eine nahezu ausverkaufte Europa-Tournee. Ende 2024 geht Donkey Kid zudem auf UK- und GSA-Tour, organisiert von der Powerline Agency.

Hier die GSA-Termine im Dezember: