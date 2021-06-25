BHZ charten auf #3
Nach ihrem letzten erfolgreichen Release „Kiezromantik“ (2020, #7 in den deutschen Charts), veröffentlichten BHZ am 18.06. mit ihrem neuesten Crew-Projekt „halb:vier“ das 4. Studioalbum. Erneut sind sie sensationell auf Platz #3 gechartet und die Sommer-Single „Drink ist kalt“ mit vorläufigem Peak auf der #21 hält sich konstant in den Singlecharts.
Vom Abend bis in die frühen Morgenstunden erzählen die 15 Tracks, passend zum Albumtitel, die Geschichte einer Nacht mit der Crew. Erinnerungen an Tage vor dem Lockdown werden für Zukunftsvisionen genutzt und in treibende, tanzbare Sounds umgesetzt („Bands“ & „Drink Ist Kalt“). Genauso wichtig sind aber auch die ruhigen, nachdenklichen Momente auf Tracks wie „Narben“, „Nirvana“ oder „Überschall“. Zwischen den Tracks schaffen Skits eine Atmosphäre, die Zuhörer*innen einlädt in die Welt von BHZ einzutauchen.
Musikalisch gehen die Schöneberger auf „halb:vier“ mit ihren Producern immer wieder neue Wege und heben sich so von vorangegangen VÖs ab. Das Album-Projekt wurde, neben dem musikalischem Part, außerdem durch ein breites kreatives Umfeld des Kollektivs mitentwickelt. Hier bleiben sich BHZ treu und setzen auf Independent Moves und DIY-Mentalität.
Am 16.07.2021 folgt nun die Bonus-EP zum Album „HALB:VIER DELUXE“.
Die bereits seit langem ausverkaufte und wegen Corona leider mehrfach verschobene Tour findet nun im Frühjahr 2022 statt (Termine s.u.). Einige Festivals (Frequency, Superbloom, Frauenfeld) können auch schon diesen Sommer gespielt werden.
Livedaten 2021/2022
19.08.21-21.08.21 St. Pölten (AT), Frequency
04.09.21 München (DE), Superbloom Festival
14.09.21-18.09.21 Frauenfeld (CH), Openair Frauenfeld
01.03.22 Stuttgart (DE), Im Wizemann
02.03.22 Stuttgart (DE), Im Wizemann
03.03.22 Zürich (CH), Komplex 457
04.03.22 Zürich (CH), Komplex 457
07.03.22 Freiburg im Breisgau (DE), Jazzhaus
08.03.22 Freiburg im Breisgau (DE), Jazzhaus
09.03.22 Frankfurt am Main (DE), Batschkapp
11.03.22 Leipzig (DE), Felsenkeller
12.03.22 Hamburg (DE), edel-optics.de Arena
13.03.22 Bremen (DE), Modernes
15.03.22 München (DE), Tonhalle
16.03.22 München (DE), Tonhalle
17.03.22 Dresden (DE), Kraftwerk Mitte
19.03.22 Münster (DE), Skaters Palace
20.03.22 Münster (DE), Skaters Palace
04.04.22 Köln (DE)´Palladium
05.04.22 Frankfurt a.M. (DE), Batschkapp
07.04.22 Dortmund (DE), FZW
08.04.22 Nürnberg (DE), Löwensaal
09.04.22 Wien (AT), Gasometer
15.04.22 Berlin (DE), Columbia Halle
16.04.22 Berlin (DE), Columbia Halle