BHZ charten auf #3

Nach ihrem letzten erfolgreichen Release „Kiezromantik“ (2020, #7 in den deutschen Charts), veröffentlichten BHZ am 18.06. mit ihrem neuesten Crew-Projekt „halb:vier“ das 4. Studioalbum. Erneut sind sie sensationell auf Platz #3 gechartet und die Sommer-Single „Drink ist kalt“ mit vorläufigem Peak auf der #21 hält sich konstant in den Singlecharts.

Vom Abend bis in die frühen Morgenstunden erzählen die 15 Tracks, passend zum Albumtitel, die Geschichte einer Nacht mit der Crew. Erinnerungen an Tage vor dem Lockdown werden für Zukunftsvisionen genutzt und in treibende, tanzbare Sounds umgesetzt („Bands“ & „Drink Ist Kalt“). Genauso wichtig sind aber auch die ruhigen, nachdenklichen Momente auf Tracks wie „Narben“, „Nirvana“ oder „Überschall“. Zwischen den Tracks schaffen Skits eine Atmosphäre, die Zuhörer*innen einlädt in die Welt von BHZ einzutauchen.

Musikalisch gehen die Schöneberger auf „halb:vier“ mit ihren Producern immer wieder neue Wege und heben sich so von vorangegangen VÖs ab. Das Album-Projekt wurde, neben dem musikalischem Part, außerdem durch ein breites kreatives Umfeld des Kollektivs mitentwickelt. Hier bleiben sich BHZ treu und setzen auf Independent Moves und DIY-Mentalität.

Am 16.07.2021 folgt nun die Bonus-EP zum Album „HALB:VIER DELUXE“.

Die bereits seit langem ausverkaufte und wegen Corona leider mehrfach verschobene Tour findet nun im Frühjahr 2022 statt (Termine s.u.). Einige Festivals (Frequency, Superbloom, Frauenfeld) können auch schon diesen Sommer gespielt werden.

Livedaten 2021/2022

19.08.21-21.08.21 St. Pölten (AT), Frequency

04.09.21 München (DE), Superbloom Festival

14.09.21-18.09.21 Frauenfeld (CH), Openair Frauenfeld

01.03.22 Stuttgart (DE), Im Wizemann

02.03.22 Stuttgart (DE), Im Wizemann

03.03.22 Zürich (CH), Komplex 457

04.03.22 Zürich (CH), Komplex 457

07.03.22 Freiburg im Breisgau (DE), Jazzhaus

08.03.22 Freiburg im Breisgau (DE), Jazzhaus

09.03.22 Frankfurt am Main (DE), Batschkapp

11.03.22 Leipzig (DE), Felsenkeller

12.03.22 Hamburg (DE), edel-optics.de Arena

13.03.22 Bremen (DE), Modernes

15.03.22 München (DE), Tonhalle

16.03.22 München (DE), Tonhalle

17.03.22 Dresden (DE), Kraftwerk Mitte

19.03.22 Münster (DE), Skaters Palace

20.03.22 Münster (DE), Skaters Palace

04.04.22 Köln (DE)´Palladium

05.04.22 Frankfurt a.M. (DE), Batschkapp

07.04.22 Dortmund (DE), FZW

08.04.22 Nürnberg (DE), Löwensaal

09.04.22 Wien (AT), Gasometer

15.04.22 Berlin (DE), Columbia Halle

16.04.22 Berlin (DE), Columbia Halle