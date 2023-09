NESSI musste es einfach tun, sie wollte ausprobieren wie es klingt, wie es wirkt. Sie arrangierte neu, um, anders, sie verwarf, lachte, weinte, sie kramte alte Ideen aus, am Ende landete NESSI mit ihrer Band dann da wo vor gerade mal knapp einem Jahr alles anfing: Bei den puren, emotionalen, konzentrierten Songs des Debutalbums. Und was für Songs das sind! Wie bei einer Operation am offenen Herzen sieht man sie schlagen, leben und fast federleicht das Gewicht von NESSIs Schultern zu nehmen. Ohne Elektro, dafür für subtilen Streichern und mit noch mehr Gänsehaut.

Nach zwei Tourneen, Festivals, Support-Slots in den größten Hallen Deutschlands, 3 Singles & Airplay-Top-100 Platzierung erscheint am 19.02.2016 nun mit „Rolling With The Punches Acoustic Session“ die Essenz des Debutalbums als Akustik-Platte.