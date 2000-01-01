Endlich ist es soweit!

Die Rap-Gruppe A'COMA geht auf Nordberliner Hochkultour und bringt ihren Sound direkt aus Berlin in alle Ecken Deutschlands.

Mit harten Beats und stilechtem Rap wird uns Ende des Jahres nochmal ordentlich eingeheizt - in München, Frankfurt, Hamburg und Köln. Leipzig und Berlin werden dann zur Krönung im neuen Jahr bespielt.

München – 11.12.26

Frankfurt – 12.12.26

Hamburg – 18.12.26

Köln – 19.12.26

Berlin – 14.01.27

Leipzig – 16.01.27