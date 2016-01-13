Die Motor Entertainment GmbH freut sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit!

Alexander Föll, Gründer und Geschäftsführer wirscheissengold: "Die Zusammenarbeit mit Adrian und Motor ist in den letzten beiden Jahren kontinuierlich und freundschaftlich gewachsen und kam keineswegs plötzlich. Mit Motor Songs haben wir fortan einen starken und vor allem akribisch arbeitenden Partner, der uns bei Netzwerkfragen und der Administration der Urheberrechte den Rücken freihält, sodass wir uns voll und ganz auf das Wichtigste, nämlich die Musik, konzentrieren können."

Auch in Berlin freut man sich auf die Zusammenarbeit: "Das Team um wirscheissengold und Alexander Föll steht für Kreativität, Qualität und vor allem aber für den nächsten Stuttgarter Hip Hop. Wir freuen uns sehr auf Sickless, Marz, Drum Quixote und die Möglichkeit die Crew auf ihrem Weg begleiten zu dürfen." - Adrian Hillekamp, A&R Manager Motor Songs GmbH.