Reeperbahn Festival 2024 mit MODULAR, Tigermilch und Bush.Ida

MODULAR

Auf der Bühne lädt MODULAR zu einer Reise ein, weg vom Alltag und ins fiktive Zuhause. Gemeinsam feiert das Publikum mit, wenn sie die erste queere Liebe oder die Emanzipation aus einer toxischen Beziehung besingt. Mit einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz, dem kunstvollen Bühnenbild und der Emotionalität hat MODULAR das Publikum in ihrer Hand und begeistert. Auf der Debüt-EP "Rauschgift" (Mai 2023) erzählt sie beispiellos Coming-of-Age Geschichten von Liebe, Selbstfindung und Überforderung.

18.09.2024 20:15 Uhr / Festival Village - Hangar

18.09.2024 23.00 Uhr / Mojo Jazz Café

19.09.2024 21:20 / Stage 15

Tigermilch

Wenn Tigermilch eins können, dann: Emotionen meterhoch schichten und gleich, mit dem nächsten Satz, wieder einreißen, als wäre das der einzig logische Schritt, als wäre es das einfachste der Welt. Und doch, sie können noch so viel mehr, diese vier Jungs aus Köln, fast glaubt man, dass diese Band beinahe alles kann, wenn sie nur will. Verrückte Akkorde so zusammenpuzzeln etwa, dass sie plötzlich klingen wie Popmusik. Oder auch: Sich aus allen Genres einfach das nehmen, was sie braucht, aus dem Hip-Hop die Beats, aus dem Jazz die Melodik, aus dem Indie die Riffs und damit spielen sie dann Memory, bis alle vergessen haben, dass das nicht immer schon genauso perfekt zusammengehört hat.

19.09.2024 20:30 / Indra

Bush.Ida

Bush.ida ist kein Zufallsprodukt. Bush.ida ist Fügung des Schicksals. Bush.ida ist ein Befreiungsschlag aus dem Patriarchat. Bush.ida ist das Konglomerat aus Banger-Rap, Sprachakrobatik und radikaler Softness. Geboren wurde Bush.ida schon lange vor idas Zeit. Das grüne Licht der Welt erblickte ida 2019 an einem verhängnisvollen Abend der LITCLITNIGHT, der Party der Geschlecht.Macht.Gesellschaft-Reihe an der Leuphana Universität Lüneburg, als ida zum Abschluss idas DJ-Sets aus einer Laune heraus idas Song “O.L.E.” performte. Danach war klar, dass all das – der Fun, die Wut, die Texte, die Lust, die Musik, aber auch das Privileg und die Verantwortung – genau hier münden mussten.

18.09.2024 21:50 / Mojo Jazz Café