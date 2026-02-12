Etwas ganz besonderes, mit Tara Nome Doyle

Das Sommerpalais einer deutschen Provinzstadt wird kostspielig saniert, die Viertel drum herum verfallen. Nur der weiße Pfau aus dem Schlossgarten verläuft sich darin. „Wer bist Du und was macht Dich aus?“, wird Lea vom EB-Team einer Castingshow gefragt. Sie weiß es nicht. Und beginnt, nach einem passenden Ich zu suchen, während im Hotel ihrer Familie tote Fledermäuse unter Kuchenglocken für Verunsicherung sorgen. Es ist eine Familiengeschichte. Und es ist eine Gemengelage. In der die Komposition "Down with you" von Tara Nome Doyle ein ganz besondere Rollen spielt...